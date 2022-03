Automobilky Hyundai a Kia si patentovaly posuvné víko zavazadlového prostoru

Americký patentový úřad (United States Patent and Trademark Office) přijal žádost o registraci nového řešení víka zavazadlového prostoru, kterou podaly jihokorejské automobilky Hyundai a Kia. V žádosti se odkazují na korejský patent z roku 2020, myšlenka posuvných pátých dveří tak zřejmě minimálně v rámci koncernu není nová.

Dle patentu je víko kufru uchyceno ve dvou sadách kolejnic, ve kterých se posouvá směrem vzhůru a k přední části vozu. V plně otevřené poloze pak spočívá nad střechou vozu. Zjednodušeně řečeno si představte řešení podobné bočním pojízdným dveřím z dodávek či MPV. Výhod takového přístupu do zavazadlového prostoru je několik, například už jen to, že byste se při otevírání kufru nemuseli ohlížet na prostor nad vozem. Příjemné by bylo i to, že byste nemuseli od auta poodejít, abyste víku nebránili při otevírání či zavírání.

Mnohé z vás však již určitě napadla také řada nevýhod takového řešení. Je totiž otázka, zda by jím vybavený vůz mohl mít také střešní nosič. A pokud ano, jestli byste museli věci ze střechy sundat dřív, než byste se mohli dostat do kufru. Nepopiratelná je také větší komplexnost posuvného víka, nebo jeho prostorová náročnost, co se zástavby do konstrukce vozu týče.

Avšak patent automobilek Hyundai a Kia ještě neznamená, že plánují podobné řešení uvést do produkce. V první řadě totiž jde o ochranu intelektuálního vlastnictví. Na druhou stranu je ale pravda, že značky koncernu Hyundai v posledních letech dokazují, že umí překvapit a nebojí se ani netradičních řešení.