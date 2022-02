Hyundai prý zkouší, zda půjde využít čipy z domácích spotřebičů pro auta

Podle informací, které přinesl jihokorejský web TheElec, provádí automobilky Hyundai řadu testů, které mají prověřit možnost využití čipů z běžných domácích spotřebičů v automobilech. Důvod je přitom očividný – krize trvá a automobilka hledá nová řešení, jak z ní ven rychleji než konkurence.

Sázka na čipy z domácí elektroniky se přitom zdá být vcelku rozumným východiskem, neboť poptávka po těchto čipech je podstatně nižší, než po čipech určených přímo pro automotive sektor. Jejich využitím by si tak automobilka mohla výrazně usnadnit udržení výroby v co nejvyšším objemu.

Podle zdroje, který jihokorejští kolegové nejmenovali, by měly čipy z domácích spotřebičů řídit systémy související s příslušenstvím vozu, namísto hlavních systémů. Pro ty by měly být i nadělá využívány speciální čipy, určené přímo pro automotive sektor, na které jsou kladeny mnohem vyšší nároky.

Musí totiž odolávat extrémním teplotám, zvládat vystavení různým nárazům, být vysoce spolehlivé a navíc musí plnit i přísné bezpečnostní standardy, které se s čipy určenými pro domácí spotřebiče nedají srovnávat. Ne všechny čipy používané v automobilech ale musí plnit takto přísné podmínky pro využití. To platí nejen pro komfortní výbavu, ale také například pro světlomety, jak dodává TheElec.

Pokud by tedy automobilka dokázala využít lépe dostupné čipy pro řízení vedlejších systémů, mohla by získat více čipů pro ovládání hlavních systémů. Efektivita výroby by tak vzrostla a s tím i počet vyrobených vozů, což v dnešním prostředí, kdy se čekací lhůty na nové vozy obecně prodlužují, může být zajímavá výhoda.

Z našich zdrojů navíc víme, že automobilka Hyundai není jediná, která experimentuje s čipy z domácí elektroniky. K podobným experimentům se měl v nedávné minulosti rozhodnout také jeden evropský výrobce užitkových vozidel, který tak prý řešili akutní nedostatek komponent.

Na závěr ale dodejme, že se situace s dodávkami čipů pomalu zlepšuje a mnohé automobilky očekávají, že se v druhé polovině tohoto roku situace vrátí do zaběhlých kolejí. Do té doby se však nejspíš každý bude snažit shánět čipy všude, kde to bude možné. Kromě nových vozidel je totiž potřebují i vozy, které na ně mnohdy čekají na odstavných parkovištích.