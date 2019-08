Frankfurtský autosalon už v době chladnoucího zájmu výrobců o tradiční automobilové výstavy možná nehraje tak důležitou roli jako kdysi, stále ale patří mezi největší evropské autosalony, spolu s tím ženevským a pařížským, s nímž se termínově ob rok střídá. Letošní, již 68. ročník se koná mezi 10. až 22. zářím 2019, a tak je čas si shrnout všechny podstatné informace.

IAA 2019: Termín a otevírací doba

Jak jsme již uvedli, frankfurtský autosalon 2019, oficiálně IAA 2019, se koná od úterý 10. září do neděle 22. září. Pro veřejnost jsou ale podstatné dny od soboty 14. září do neděle 22. září.

První dva dny (úterý 10. září a středa 11. září) jsou totiž jako již obvykle vyhrazeny novinářům. Právě v průběhu novinářských dnů se můžete těšit na Auto.cz na záplavu novinek přímo z místa dění. Dny 12. a 13. září jsou pak vyhrazeny primárně obchodníkům. Akreditace na ně není potřebná, vstupné je však vyšší.

Pro veřejnost bude výstaviště každý den otevřeno od 9:00 dopoledne do 19:00 večer. Výjimkou je pátek 20. září (tzv. Den po práci), kdy je otevřeno od 11:00 dopoledne do 21:00 večer.

Frankfurtský autosalon 2019: Vstupenky

Jestliže vyrážíte na frankfurtský autosalon, máte možnost zakoupit několik druhů vstupenek. Cena základního vstupného se liší podle dne, kdy na výstaviště vyrazíte, a podle toho, zda vstupenku koupíte předem přes internet, nebo až na místě. Vstupné prostřednictvím oficiálních webových stránek IAA 2019 je vždy levnější. Děti do sedmi let, hendikepovaní a lidé na vozíčku mají vstup zdarma, přičemž kromě dětí to platí i pro jeden doprovod.

Návštěva během pracovního týdne vás přijde na 13 eur (cca 330 Kč) při koupi lístků online, respektive na 15 eur (zhruba 390 Kč) při nákupu vstupenky až na místě. Pokud na IAA vyrazíte o víkendu, počítejte s cenou 15 eur, respektive 17 eur (asi 440 Kč).

Pro studenty a učně vstupné činí 8,50 eur (cca 220 Kč), je přitom jedno, zda jej koupí přes internet, nebo u kasy na výstavišti. K dispozici je i rodinné vstupné za 35 eur (900 Kč). Koupíte ho výhradně na místě, přičemž je platné pro dva dospělé a až tři děti ve věku do 14 let. Součástí této vstupenky jsou navíc poukázky na nákup dvou nápojů uvnitř výstaviště.

Koupit si můžete vstupenky i na dny pro obchodníky (12. a 13. září), v takovém případě však zaplatíte 46 (zhruba 1.190 Kč), respektive 48 eur (cca 1.240 Kč). Zakoupit lze i dárkové vstupné, pořídíte ho za 19 eur výhradně přes internet, platné je pro dva dny za sebou. Jeho součástí je navíc dárkové balení.

Zakoupit pak můžete i odpolední vstupenky, a to za devět eur (230 Kč) při nákupu online, respektive 11 eur u kasy. K dispozici jsou pouze přes pracovní dny (mezi 16. a 20. zářím), kdy vstup na výstaviště umožňují po 15:00.

Autosalon Frankfurt: Adresa a trasa

Na frankfurtský autosalon čeští návštěvníci obvykle vyrážejí autem. K dispozici jsou však samozřejmě různé autobusové zájezdy, do Frankfurtu lze i doletět letadlem.

Pokud vyrazíte po vlastní ose, můžete si do navigace zadat Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt nad Mohanem, to je adresa výstaviště. Sami pořadatelé však doporučují se raději spolehnout na místní ukazatele, v okolí Frankfurtu už na cedulích běžně najdete šipky směr IAA, a to jak na hlavních tazích ve městě, tak na blízkých dálnicích. Zavedou vás totiž přímo na parkoviště u výstaviště. A navíc se díky tomu vyhnete frankfurtské emisní zóně – parkoviště leží mimo ni, a tak se na nich obejdete bez německé emisní nálepky, kdybyste ji neměli.

Cesta autem z Prahy do Frankfurtu nad Mohanem je dlouhá asi 520 kilometrů a trvá přes pět hodin. Vlastně celá vede po dálnici – stačí vám česká dálniční známka, zpoplatnění dálnic v Německu pro osobní vozy bylo prozatím odsunuto.

Trasa je poměrně jednoduchá, z české metropole se vydáte po dálnici D5 směrem na Rozvadov (Plzeň). V Německu pokračuje po dálnici A6 až k Norimberku, kde na mimoúrovňové křižovatce 61-Kreuz Altdorf odbočte na dálnici A3, směr A9/Würzburg/Nürnberg-Nord/Berlin/Flughafen, která vás dovede až do Frankfurtu. Tam na mimoúrovňové křižovatce 50-Frankfurter Kreuz sledujte ukazatele na A5 směrem na Hannover/Kassel/Dortmund. V těchto místech už uvidíte ukazatele k výstavišti (IAA, případně Messe), k němuž sjedete na křižovatce 19-Westkreuz, směrem na F-Stadtmitte.

Alternativou je trasa přes Heilbronn. V takovém případě neodbočíte u Norimberku, ale pokračujete dále rovně, po dálnici A6, z níž odbočíte na dálnici A67, až kousek za Hockenheimringem. U Darmstadtu se dáte směrem na dálnici A5, která vás už zavede až do Frankfurtu.

Poletíte-li do Frankfurtu letadlem, dostanete se z letiště na výstaviště buď taxíkem (cca za dvacet minut), případně hromadnou dopravou. Stačí použít železnici S-Bahn, a to na centrální stanici Hauptbahnhof, odkud je to na výstaviště nějakých 15 minut pěšky. Lze ale využít i tramvajové linky 16 a 17, případně opět S-Bahn (linky S3, S4, S5 nebo S6), a to na zastávku Messe. Alternativou je i metro U4 do zastávky Festhalle/Messe. Pořadatelé IAA každopádně zdůrazňují, že vstupenka na autosalon nefunguje zároveň jako lístek na MHD. Nezapomeňte tak na jízdenku.