Baojun RC-5 jako čínská alternativa pro Škodu Octavia

Baojun je značka speciálně vyvinutá pro čínský trh, za kterou stojí americký koncern General Motors a jeho partneři z Číny, SAIC a Wuling. Vznikla v roce 2010 jako levnější alternativa k Chevroletu a Buicku, které v Říši středu také působí. Aktuálně představuje nejnovějšího zástupce své řady, který se jmenuje Baojun RC-5.

A přestože je značka Baojun určena pro čínský trh, její nejnovější dílo může zajímat i našince. Jedná se totiž o automobil, který bude chtít v Číně konkurovat i Škodě Octavia. Vedle kombíku totiž tento model nabídne karosářskou verzi liftback.

Auto přitom sází na originální vzhled s širokou maskou a vysoko usazenými nízkými světlomety, která kráčí v duchu současného designérského směru značky. Tvary působí vcelku prémiově, což souvisí s tím, že modely řady R jsou ty luxusnější v rámci nabídky Baojunu.

Kombi, oficiálně nazvané RC-5W, je dlouhé 4.685 mm. Praktičtější karoserie je tudíž o 35 mm delší než u výchozího liftbacku. Zároveň je pak i díky střešním ližinám o 27 mm vyšší, konkrétně výška činí 1.485 mm. Zbývající hodnoty - rozvor 2.700 mm a šířka 1.806 mm, zůstávají zachovány. Čínská novinka je tak prakticky stejně dlouhá jako nová Škoda Octavia Combi.

Baojun RC-5W: Srovnání rozměrů čínského kombíku se Škodou Octavia Model Baojun RC-5W Škoda Octavia Combi Délka (mm) 4685 4689 Šířka (mm) 1806 1829 Výška (mm) 1485 1468 Rozvor (mm) 2700 2686

Interiér je navržen podle aktuálních trendů, což znamená nejen rozměrnou obrazovku multimediálního systému, ale rovněž digitální přístrojový štít. Volant je mimochodem dvouramenný, podobně jako u nové Octavie. Celkově působí palubní deska uklizeně a moderně, středový tunel se pak jeví hodně vysoký.

Co se týče nabídky motorů, v případě kombíku Baojun RC-5W se podle předběžných informací počítá výhradně s přeplňovanou patnáctistovkou naladěnou na 108 kW, párovatelnou s manuální převodovkou, nebo příplatkovým CVT. Pro liftback je k dispozici také atmosférická patnáctistovka se 73 kW, které se kombík údajně nedočká. Poháněná jsou v obou případech přední kola.

Baojun RC-5 se na čínském trhu začne prodávat v druhé polovině roku 2020. Jako první do prodeje vstoupí liftback, kombi bude následovat s mírným zpožděním, do konce roku by to však měl do showroomů také stihnout.