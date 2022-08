Barum Czech Rally Zlín v cíli: Kopecký vyhrál a má devátý český titul

Poslední etapa odstartovala v neděli 28. srpna pod zlínským Velkým kinem a harmonogram obsahoval tři měřené úseky Bunč (15,20 km), Maják (13,20 km) a Pindula (19,54 km), které se jely dvakrát. Celkem to představovalo 95,88 kilometrů. Závěrečná rychlostní zkouška byla hodnocena v rámci mistrovství Evropy jako Power Stage kde, stejně jako v mistrovství světa, získává pět nejrychlejších bonusové body od pěti do jednoho.

Pech se přiznal k chybě

Závěrečný den soutěže začínal Kopecký s náskokem 22 sekund na svého velkého soupeře Václava Pecha (Ford Focus RS WRC 06). Pech se však dostal na první nedělní zkoušce (RZ8) v pravé zatáčce mimo trať a fanoušci mu pomohli v návratu na trať. Výsledkem byla ztráta 1:13,5 minuty a propad na pátou pozici. „Byla to moje chyba. Zvolili jsme správné pneumatiky, ale podmínky na trati byly šílené. Na asfaltu byla spousta vytahaného bláta a auto zůstalo viset na břiše. Normálně člověk za takové situace skončí, ale diváci doslova vynesli náš vůz zpátky na trať,“ popsal Pech nešťastnou událost.

Vzniklá situace nahrála dalším jezdcům ve špičce, a tak po RZ8 vedl i nadále Kopecký. Za ním se seřadili 2. Cais (Ford Fiesta Rally2) +39,4; 3. Stříteský (Škoda Fabia Rally5) +45,4; 4. Mareš Škoda Fabia Rally2 evo) +55,9; 5. Pech (Ford Focus RS WRC 06) +1:34,3.

Na RZ10 se změnilo pořadí za zády vedoucího jezdce a z druhého na čtvrté místo se propadl Cais. „Filip Mareš měl dvě mokré gumy, my jeli sliky. Navíc s tvrdým podvozkem, ale co teď můžeme dělat? Zkusíme něco ještě v poslední sekci erzet,“ komentoval Cais situaci. Mareš, který rychlostní zkoušku vyhrál, k tomu dodal: „Osmou erzetu jsem trochu prospal a na deváté jsme zvolili kompromis, protože na trati byly ještě nějaké suché úseky.“

Počasí si zahrávalo

Na jedenácté zkoušce (13,2 km), která otevírala závěrečnou sekci, havaroval Ital Alberto Battistoli. S fabií dostal hodiny a trefil klády ležící na pravém okraji tratě s takovou razancí, že oddělily motor od závodního vozu. Posádka neutrpěla žádné zranění. RZ11 byla následně zrušena.

Do hry se dostala opět volba pneumatik. „Čekal jsem déšť na celé erzetě, ale pršelo jen na dvou třech kilometrech,“ říkal Adam Březík (Škoda Fabia R5), který vyrážel v neděli na trať jako první. V opačné situaci se naopak ocitl Mareš: „Před deseti minutami na startu bylo sucho a teď najednou leje.“ Podobnou změnu podmínek zažil také Cais. „Chtěli jsme zkusit zatlačit, ale Simon Wagner jel neskutečně. Startoval osm minut před námi za sucha a nám začalo pršet.“

Do poslední rychlostní zkoušky nastupoval vedoucí Kopecký s převahou 35,9 sekundy. Za ním vrcholil souboj o další příčky a byl to boj o zlomky sekundy. Posuďte sami: 2. Mareš +35,9; 3. Wagner (Rak./Škoda Fabia Rally2 evo) +39,6; 4. Stříteský +41,2; 5. Cais +42,1. Ze hry o umístění mezi prvními pěti byl bohužel Pech, který dostal přidělený čas, který navýšil jeho ztrátu o 1:22,1 sekundy.

V průběhu závěrečné erzety se na obloze honily mraky, ale na trať voda nespadla. Stříteský se ocitl mimo trať a propadl se na páté místo za čtvrtého Caise, který dojížděl erzetu na defektu. Třetí místo udržel Rakušan Simon Wagner, který vyhrál dvanáctou zkoušku, ale v poslední měl namále. „Uprostřed erzety jsem jel příkopem a pak nám chyběl výkon motoru. Máme po stupních vítězů,“ smutnil Wagner, ale na třetím místě zůstal. Mareš byl v součtu časů druhý den nejrychlejší a to mu vyneslo postup na druhé místo v cíli Barumky i pořadí národního šampionátu.

Vizitka šampiona Kopeckého

Kopecký se nenechal strhnout k riskantním kouskům a s přehledem si dojel pro výhru, kterou potvrdil domácí titul. Žádný s českých (dříve československých) závodníků nezískal devět titulu jako Kopecký. „Když za podobných podmínek riskujete, můžete hodně získat, ale také tvrdě nabourat. My to chtěli jen dovézt do cíle. Tohle je jedno z nejtěžších vítězství tady ve Zlíně, protože podmínky byly šílené. V sobotu i v neděli nás provázel déšť na každé zkoušce,“ prohlásil v cíli Kopecký.

Kopecký debutoval v automobilových soutěžích na Rallye Šumava 2001 s vozem Škoda Octavia. Jeho spolujezdci byli postupně Jan Vodehnal, Filip Schovánek, Petr Starý, Pavel Dresler a aktuálně jím je Jan Hloušek.

Absolvoval 252 soutěží na všech úrovních a 70 z nich dokázal vyhrát. V rámci českých šampionátu zvítězil v 58 podnicích a po 75 byl na stupních vítězů. Vyhrál 690 rychlostních zkoušek a během 740 RZ jezdil na prvním místě. V těchto parametrech je nejlepší v českých podnicích. Se 4 322 body je historicky třetím nejlepším Čechem.

Jan Kopecký Narozen 28. 1. 1982 Stav ženatý, manželka Iveta, synové Josef a Jan Bydliště Kostelec nad Orlicí Povolání automobilový jezdec Úspěchy mistr světa WRC 2 (2018), Asijsko-pacifický mistr (2014), mistr Evropy (2013), mistr ČR (2004, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022)

Konečné pořadí Barum Czech Rally Zlín:

1. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia Rally2 evo) 1:59:27,6; 2. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 evo) +37,6; 3. Wagner, Winter (Rak./Škoda Fabia Rally2 evo) +39,3; 4. Cais, Těšínský (Ford Fiesta R5 MkII) +46,4; 5. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia R5) +56,6; 6. Herczig, Ferencz (Maď./Škoda Fabia Rally2 evo) +3:43,1; 7. Campedelli, Canton (It./Škoda Fabia Rally2 evo) +4:07,4; 8. Pech, Uhel (Ford Focus RS 06 WRC) +4:25,3; 9. László, Berend (Maď./Škoda Fabia Rally2 evo) +6:21,3; 10. Thurn Taxis, Ettel (Něm., Rak./Škoda Fabia Rally2 evo) +6:28,2; 11. Březík, Krajča (Škoda Fabia R5) +6:55,0; 12. Pardo, Pérez (Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) +7:16,2; 13. Astier, Vauclare (Fr./Alpine A110 RGT) +8:43,7; 14. Jirásek, Machů (Škoda Fabia R5) +9:45,3; 15. Tlusťák, Vybíral (Škoda Fabia Rally2 evo) +10.45,1; 16. Pellier, Pelamourgues (Fr./Opel Corsa Rally4) +11:08,2; 17. Michal a Ivan Horákové (Škoda Fabia R5) +12:11,7; 18. Mabellini, Lanzi (It./Renault Clio Rally4) +12:40,3; 19. Tarabus, Trunkát ((Peugeot 208 Rally4) +12:47,0; 20. Zedník, Pražák (Ford Fiesta Rally2) +12:56,4.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí mistrovství ČR 2022:

1. Kopecký (Škoda Fabia Rally2 evo) 322,5 bodů; 2. Mareš, (Škoda Fabia Rally2 evo) 262,5; 3. Stříteský (Škoda Fabia Rally2) 218,5; 4. Březík (Škoda Fabia Rally2) 138; 5. Vlček (Hyundai i20 N Rally2) 103,5; 6. Trojan (Škoda Fabia Rally2) 92; 7. Jirásek (Škoda Fabia R5) 71; 8. Cais (Ford Fiesta R5 MkII) 54,5; 9. Cvrček (Škoda Fabia Rally2 evo) 49; 10. Tarabus (Peugeot 208 Rally4) 46,5; 11. Šimek, Baďura (Ford Fiesta R5) 46; 12. Semerád, Persein (Škoda Fabia R5, Ford Fiesta Rally3) 44; 13. Kristensson, Johansson (Švédsko/Hyundai i20 R5) 39; 14. Zedník, Pražák (Ford Fiesta R5 MkII) 32; 15. Lubiak, Dachowski (Polsko/Škoda Fabia Rally2 evo) 23; 16. Talaš, Šmíd (Duck Racing/Škoda Fabia Rally2) 23; 17. Hanák, Večerka (Škoda Fabia Rally2 evo) 23; 18. Trněný, Pritzl (Ford Fiesta R5) 22; 19. Soldát, Winzig (Škoda Fabia R5) 19; 20. Tomek, Švec (Škoda Fabia Rally2 evo) 15.

Výsledky jsou neoficiální.