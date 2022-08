Barum Czech Rally Zlín po 1. dnu: Kopecký vede, španělský favorit havaroval

Na programu sobotního dne byly tři rychlostní zkoušky, které se odpoledne opakovaly. Celkem to obnášelo 102,12 kilometrů. Vzhledem k tomu, že jeden z favoritů Václav Pech startuje pouze v klasifikaci českého mistrovství, má vysoké startovní číslo. A tak míchal pořadím více jak hodinu poté, co rychlostní zkoušku absolvovali jeho soupeři.

Létal motor, padaly tresty

Soutěž začala tradičně noční erzetou v ulicích Zlína, na které byl nejrychlejší Kopecký. V sobotu dopoledne dělalo nejisté počasí posádkám a jejich týmům starosti pokud jde o volbu pneumatik. Hned úvodní zkoušku sobotního programu vyhrál překvapivě Maďar Miklos Csomos (Škoda Fabia R5), ale na první místo průběžného pořadí se dostal Václav Pech. Třetí erzeta byla osudná Španělu Efrénu Llarenovi (Škoda Fabia Rally2 evo), který toužil být již ve Zlíně korunován jako nový mistr Evropy. V rychlosti kolem 120 km/h poslal svou fabii do lesa a při nárazu dokonce odletěl motor. Posádka však naštěstí vyvázla bez zranění. Mimochodem na RZ3, která měřila 24,32 kilometrů, dosáhli největší čeští rivalové Jan Kopecký a Václav Pech na desetinu sekundy shodného času.

Před startem mluvil Adam Březík o snaze pokusit se o umístění mezi prvními pěti. Po dopolední sekci tří zkoušek se mu to dařilo, neboť se držel na čtvrté příčce. Na následujícím měřeném testu (RZ5) mu však upadla hadice turbodmychadla. Byla z toho ztráta 6:17,1 minuty a propadl se až na šestatřicáté místo. Do nečekaných problémů se dostal tým, ve kterém startuje Erik Cais. Dostal pokutu pět tisíc eur (123 000 korun) a podmínečné vyloučení na dvanáct měsíců. Důvodem k potrestání měla být skutečnost, že lidé českého týmu odstraňovali z pneumatik označení jejich tvrdosti.

Kresta radil Kopeckému

Kopecký vedl po páteční městské erzetě, ale od druhé zkoušky ho předstihl Pech. Úřadující domácí šampion se na první místo vrátil v sobotu navečer. V dosavadním průběhu soutěže vyhrál tři erzety a jedné se podělil o nejrychlejší čas s Pechem. „Volba pneumatik nebyla dopoledne jednoduchá a podle mě to dopadlo ještě dobře. Na první sobotní zkoušce hodně pršelo a bylo hodně vody, hlavně na širokých asfaltech. Na další by se daly určitě najít místa, kde by se dalo zrychlit, ale moc jich nebylo. Auto i pneumatiky fungovaly skvěle. Spolupracujeme s Romanem Krestou. To, co Roman vymyslel a připravil, jsem na testu doladil a funguje to skvěle. Navíc mě příjemně překvapily gumy. Na hrubém asfaltu jsem čekal, že budou držet, ale drželi také na novém asfaltu. Tak jsme do toho šli a krásně se svezli,“ uvedl Kopecký pro web zlínské soutěže.

Aktuálně druhý je Václav Pech, který byl nerychlejší na jedné zkoušce a na jedné, jak již bylo řečeno, měl shodný čas s Kopeckým. Na sedmé zkoušce, která uzavírala sobotní etapu, ztratil 18,4 sekundy a aktuálně má manko na první místo 22,6 sekundy. „Dopoledne byl mokrý asfalt, na kterém bylo vytaháno spoustu bláta a stalo se z toho úplné kluziště. Auto chodilo ze smyku do smyku. Svádíme s Honzou souboj na dálku za často odlišných podmínek. Po havárii jednoho ze soupeřů jsme měli volný průjezd na třetí erzetě. Auto musí mít zapnutý závodní režim, aby správně fungoval pohon 4x4. Při jednom brzdění mi zadek uklouzl a auto šlo do louky. Chci poděkovat divákům, kteří nás dostali zpátky,“ komentoval Pech sobotní zkoušky.

Mareš přidělal práci mechanikům

Třetí je Erik Cais (Ford Fiesta R5 MkII). „Bylo to neuvěřitelně těžké. Bohužel jsme nezvolili správné nastavení ani pneumatiky, podvozek byl tvrdý. Zkoušky byly oslizlé, náročné, zabahněné. Fakt strašně těžké podmínky. Člověk ale musí pracovat s tím co má. Jel jsem často na jednotlivých zkouškách opravdu na limitu a ani nevím, kde jsem ztratil tolik času. Myslím, že Honza Kopecký nám celou sobotu ukazoval proč je šampionem,“ řekl Cais k sobotním erzetám.

Dvakrát se dostal mezi tři nejlepší v erzetě Dominik Střííteský (Škoda Fabia R5) a po sobotě z toho pro něj rezultuje čtvrté místo. S číslem 46 startoval s výrazným odstupem za špičkou. „Bylo těžké dostat se do závodnického rytmu, když půl hodiny stojíte a auto celé zchladne. První kilometry to pak není ono, člověk se hledá. Podmínky na trati pro nás nebyly tak hrozné. Myslím si, že jsme víc než spokojení. Pneumatiky byly zvolilené správně. Někde jsme samozřejmě ztratili, někde naopak vydělali. V těchto podmínkách ale člověk musí jedno nebo druhé obětovat,“ hodnotil Stříteský své počínání.

Páté místo si drží Filip Mareš (Škoda Fabia Rally2 evo), který má ještě teoretickou šanci připravit o titul Kopeckého. V sobotu dopoledne se jedné zkoušce roztočil a na RZ4 byl dokonce dvakrát mimo trať. „Čtyřmi chybami jsem ztratil víc než půl minuty a tím se vyřadil z bojů o nejvyšší příčky. Ještě není nic ztraceno. Teď musíme zapracovat na autě, jsme v kontaktu se třetím místem, takže se o to pokusíme. Rychlost na to máme, jen se musím vyvarovat chyb. Nevzdáváme se, nebýt těch chyb, tak jsme Honzovi blíž. Byly to vesměs zbytečné, hloupé chyby. Navíc jsem klukům přidělal zbytečně moc práce,“ komentoval Mareš sobotní rychlostky.

Průběžné pořadí (po 7 z 13 RZ):

1. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia Rally2 evo) 1:04:06,9; 2. 2. Pech, Uhel (Ford Focus RS 06 WRC) +22,0; 3. 3. Cais, Těšínský (Ford Fiesta R5 MkII) +34,6; 4. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia R5) +46,6; 5. 5. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 evo) +48,1; 6. Wagner, Winter (Rak./Škoda Fabia Rally2 evo)+57,7; 7. Herczig, Ferencz (Maď./Škoda Fabia Rally2 evo) +3:02,0; 8. Campedelli, Canton (It./Škoda Fabia Rally2 evo) +3:08,8; 9. Battistolli, Scatolin (It./Škoda Fabia Rally2 evo) +3:12,7; 10. Thurn Taxis, Ettel (Něm., Rak./Škoda Fabia Rally2 evo) +3:39,2; 11. László, Berend (Maď./Škoda Fabia Rally2 evo) +3:41,6; 12. Astier, Vauclare (Fr./Alpine A110 RGT) +3:42,4; 13. Vlček, Skripová (Hyundai i20 R5) +4:36,2; 14. Jirásek, Machů (Škoda Fabia R5) +4:52,2; 15. Tlusťák, Vybíral (Škoda Fabia Rally2 evo) +5:15,1; 16. Pellier, Pelamourgues (Fr./Opel Corsa Rally4) +5:27,9; 17. Guigou, Bronner (Fr./Alpine A110 ŔGT) +5:52,6; 18. Michal a Ivan Horákové (Škoda Fabia R5) +5:53,8; 19. Mabellini, Lanzi (It./Renault Clio Rally4) +6:11,8; 20. Pardo, Pérez (Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) +6:16,3; … 24. Březík, Krajča (Škoda Fabia R5) +7:03,4.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Barum Czech Rally Zlín

Neděle 28. 8. – 9.07 RZ8 (15,20 km), 10.05 RZ9 (13,20 km), 11.08 RZ10 (19,54 km), 13.47 RZ11 (15,20 km), 14.45 RZ12 (13,20 km), 16.08 RZ13 (19,54 km).