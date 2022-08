Barum Czech Rally Zlín startuje: Kopecký podesáté, nebo někdo jiný?

Evropského šampionátu se ujal od letošní sezony nový promotér WRC Promoter GmbH se sídlem v německém Mnichově. Tato společnost je současně promotérem mistrovství světa. Výsledkem fungování této nové společnosti je řada změn, jimž se organizátoři museli přizpůsobit. Mimo jiné to, že startovní pole se dělí na dvě skupiny, z nichž „evropská“ má prioritu. Posádky, které nesplňují požadavky promotéra, pojedou v zadní části startovního pole. Na start se postaví 105 posádek z 21 zemí. Původně bylo přihlášeno 115 posádek.

Kudy vedou cesty?

Centrum soutěže bude soustředěno do krajského města Zlín. Startu předchází technická přejímka konaná ve čtvrtek 25. srpna v odpoledních hodinách v Otrokovicích. V pátek 26. srpna proběhla kvalifikace a testovací RZ Žlutava na úseku z Otrokovic do Bělova, slavnostní start se uskuteční od 16 hodin na náměstí před zlínskou radnicí.

Samotná rallye odstartuje večerní (26. 8.) diváckou speciálkou v ulicích Zlína, po které následují dvě etapy. Celá soutěž měří 624,21 kilometrů a obsahuje 13 rychlostních zkoušek v úhrnné délce 202,51 kilometrů na sedmi úsecích s asfaltovým povrchem. První vůz se objeví na trati páteční speciálky ve 20.45 hodin, poté posádky odevzdají soutěžní vozy do uzavřeného parkoviště pod Obchodním domem ve Zlíně.

První etapa startuje ze stejného místa v sobotu 27. srpna v 8.03 hodin a na posádky čekají dva průjezdy trojicí rychlostních zkoušek v pořadí Březová (12,73 km), Držková (24,32 km) a Semetín (11,51 km). Druhá etapa odstartuje v neděli 28. srpna pod zlínským Velkým kinem v 7.34 hodin a opět obsahuje tři měřené úseky Bunč (15,20 km), Maják (13,20 km) a Pindula (19,54 km), které se pojedou dvakrát. Na cílové rampě před zlínskou radnicí se vítězové objeví krátce po 17.00 hodině.

Nový promotér odvysílá všechny rychlostní zkoušky živě po vzoru podniků mistrovství světa prostřednictvím systému All Live (WRC+). „Hodně s nimi komunikujeme, řešíme všemožné detaily. Je to velice náročné. Kvůli vysílání musí být mezi začátky rychlostních zkoušek hodina pauza, proto jsme v sobotu jednu zkoušku vyřadili a naopak další prodloužili tak, abychom zůstali na stejných kilometrech,“ uvedl ředitel soutěže Jan Regner a dodal, že se nejedná o jedinou novinku. „Změna bude také na závěrečné rychlostní zkoušce Pindula. Závěrečná erzeta se někdy jede jen na dojetí, nerozhoduje o celkové pořadí. Letos je označena jako Power Stage o bonusové body od pěti do jednoho pro pět nejrychlejších. Jezdci se musí naplno snažit i tam,“ dodal Jan Regner.

Zajímavosti z dealerských týmů Škoda

Jan Kopecký z Agrotec Škoda Rally Teamu se v rámci kondiční přípravy na Barumku vrátil ke svému oblíbenému sportu z dětství. Společně s manželkou Ivetou pravidelně vyráží na kolečkové brusle. Průběžně vedoucí muž mistrovství ČR nejraději jezdí na stezce podél řeky Divoká Orlice v domovském Kostelci nad Orlicí.

Filip Mareš jde v rámci fyzické přípravy na vrchol české rallyeové sezony až na limit. Pilot Laureta Auto Škoda Teamu přijal náročnou výzvu v podobě společných tréninků s cyklisty české profesionální stáje ATT Investments Pro Cycling Team. Průběžně druhý muž domácího šampionátu tak na silničním kole ujede i více než 200 kilometrů denně.

Dominik Stříteský i v horkých letních dnech pracuje na přípravě mladých talentů pro motoristický sport. Pilot stáje ACA Škoda Vančík Motorsport pomáhá s rozvojem kariéry jako osobní trenér vedle mnoha dalších i Patriku Mahďákovi z Fryštáku. Osmiletý pilot kartingového týmu Mahďák Racing exceloval v rakouském Brucku, kde i díky jeho radám vyhrál třídu Easy 60.

Nejlepší přípravou na Barum Rally je ostrý závod. Této pravdy se držel Adam Březík, když se o druhém srpnovém víkendu zúčastnil Rallysprintu Fulnek-Odry. Ba co víc, reprezentant zlínského Samohýl Škoda Teamu ho vyhrál s náskokem více než půl minuty před zkušeným Vojtěchem Štajfem a ambiciózním Erikem Caisem.

Posádky, které nesplňují požadavky promotéra, pojedou v zadní části startovního pole. To se týká i dvojice týmu ACA Škoda Vančík Motorsport Dominik Stříteský a Jiří Hovorka, která používá jiné než pro ME schválené pneumatiky. Obdržela číslo 46 a může bodovat pouze do domácího šampionátu.

Již tradiční součástí doprovodného programu se stane Škoda Rally Park na zlínském náměstí Míru. Bude ozvučen a vybaven velkoplošnou obrazovkou s průběžnými výsledky rallye. Otevřeno má v pátek od 15 do 20 hodin, v sobotu od 11 do 19 hodin a v neděli od 14 do 19 hodin.

Mareš chce na pódium

Přestože závěrečné kilometry Bohemia Rallye Mladá Boleslav přesunuly naděje Filipa Mareše a Radovana Buchy na letošní titul mistrů ČR do oblasti teorie, o svoji poslední zbylou šanci hodlají bojovat naplno.

„Barumka je pro nás vrcholem sezony. Věříme, že se nám na ní podaří prolomit smůlu z posledních dvou závodů a navážeme na pódiová umístění z předchozích let. V přípravě techniky jsme pro to udělali maximum a stejně tak jsme nic nepodcenili ani ve směru fyzické přípravy. Do tréninku jsem zařadil více kolo nebo třeba i motokáry. Pracovali jsme s Radkem ale i na rozpisu,“ upřesňuje průběžně druhý pilot pořadí SONAX mistrovství ČR v rallye.

Kontinuální práce na vylepšování rozpisu zavedla Filipa s Radkem zpátky ke kořenům. O uplynulém víkendu se totiž vydali cvičně se seznámit s tratí Rallye Železné hory. Samotné soutěže se však neúčastnili. „Vyzkoušeli jsme drobné změny v rozpise, které byly po Římě zapotřebí. V Rally cupu a ve Volném poháru jsem před několika lety začínal a tahle soutěž patřila vždy k mým nejoblíbenějším. A musím říct, že i tentokrát byla hlavně nejdelší erzeta závodu opravdu perla,“ pochválil pořadatele Filip. K zajímavým zážitkům patří i svezení s legendárním vozem Škoda Fabia WRC na závodě automobilů do vrchu - Trofeo Slovakia Nová Bystrica.

„Věřím, že se nám dobrou přípravu podaří přetavit v kvalitní výkon a budeme v průběhu Barumky vidět. Tratě na Zlínsku se nám tradičně líbí a těšíme se na to, co si pro nás pořadatelé nachystali tentokrát,“ dodal Filip, který se vydá na trať se startovním číslem 12.

Pech hledá pozitiva

Posádka EuroOil teamu Václav Pech a Petr Uhel nemůže s vozem Ford Focus RS WRC 06 bodovat do ME a musí startovat až za celým polem „Evropy“. Oba soutěžáci pojedou se startovním číslem 76, které odpovídá shodou okolností jejich ročníku narození. V datu rodného listu je dělí pouhých pět dní.

„Účast na Barumce považujeme vždy za něco zvláštního a jistě se jedná o vrchol motoristické sezony v České republice. Bez nadsázky se dá říci, že je to nejtěžší soutěž, která u nás je. Z předchozích ročníků, kdy jsme zde také startovali hlouběji v poli, již dobře známe výhody a hlavně nevýhody startovní pozice. Letos to máme určitě lepší v tom, že nepojedeme v závěru první etapy za tmy, jako třeba v loňském roce. To považuji za zásadní rozdíl,“ hledá pozitiva dvojnásobný vítěz Barum Rallye z let 2003 a 2014 - Václav Pech jun.

Víme, do čeho jdeme

Posádku Samohýl Škoda Teamu ve složení Adam Březík a Ondřej Krajča čeká vrchol sezóny. Domácí Barum Czech Rally Zlín nelze jinak charakterizovat. Nejen kvůli domácímu prostředí, ale také sídlu hlavního partnera společnosti Samohýl Motor.

Březík s Ondřejem Krajčou se loni v úvodu Barumky pohybovali na rozhraní první a druhé desítky, než je z výsledkové listiny vyřadila technická závada. Letos je čekají ve větší míře známé tratě, částečnou novinkou bude nedělní průjezd RZ Bunč. O obtížnosti a zrádnosti RZ Držková, Semetín či Pindula nemá smysl polemizovat, zásadní pro vývoj soutěže se však mohou stát i divácké testy ve Slušovicích a hlavně rychlostní zkouška v centru Zlína.

„Sobotní část nás zavede na valašskou stranu, v podstatě kousek od míst, kde jsem vyrůstal. Víme, do čeho půjdeme. Za této situace se určitě těším na RZ Držková (i s pro mě méně známou pasáží přes Májovou) a Semetín, ve Slušovicích budeme rovněž relativně doma a nemělo by nás nic překvapit. Naopak nedělní část závodu nabídne řadu nových pasáží, ať už test Bunč. Jeho začátek znám z testování, ale následnou pasáž do Košíků jsem v tomto směru nikdy nejel. RZ Pindula je klasikou a legendou, kde se může v závěru ještě rozhodovat. Osobně bych si přál závodit co nejvíce na suchých asfaltech, na tvrdých gumách. Nerad bych laboroval s pneumatikami, navíc při faktu, že jednotlivé erzety jsou mnohdy hodně daleko od sebe. V případě přeháněk tak mohou být podmínky na jednotlivých zkouškách docela rozdílné,“ těší se lukovský jezdec.

Peugeot Cup míří do Zlína

Jednapadesátý ročník Barum Czech Rally Zlín je předposledním letošním podnikem Peugeot Rally Cupu. Ve startovní listině figuruje téměř dvacet posádek s vozy značky Peugeot, do pohárového klání odstartuje devět vozů.

Body za umístění se této soutěži násobí koeficientem 1,5, takže Barumka může rozhodnout o letošním celkovém vítězi. Nejblíže k němu má dvojice Jaromír Tarabus a Daniel Trunkát, která zatím nenašla přemožitele. Tarabus a jeho tým jsou ve Zlíně doma. „Přesně před rokem jsme si na Barumce poprvé vyzkoušeli novou generaci závodní dvěstěosmičky. Dařilo se nám i v porovnání s evropskými jezdci a Peugeota jsme si opravdu užili. Letos jsme ale v úplně jiné pozici. Na jednu stranu máme už celkem dost zkušeností s tímhle autem, na druhou musíme být zodpovědnější s ohledem na důležité body, které se ve Zlíně rozdělují. Potřebujeme především dojet a udržet vedení v cupu i ve dvoukolkách. Takže se budeme snažit jet co nejrychleji, ale také hlavou. Nechtěl bych se nechat vyprovokovat k nějakému riziku, ale s ohledem na konkurenci to bude určitě svádět,“ řekl před startem Tarabus.

Ve startovní listině Barum Czech Rally Zlín je celkem jedenáct posádek s vozy Peugeot 208 Rally4, které doplní jezdci s původní variantou (208 R2) tohoto populárního vozu. „Z tohoto pohledu je zřejmé, že závodní dvěstěosmička nové generace navázala na úspěchy svého předchůdce, který byl po prodejní i sportovní stránce velmi úspěšným modelem. Těšíme se, až se naši pohároví jezdci poměří s evropskými konkurenty, kterých dorazí na Barumku úctyhodný počet. A věřím, že si tuto podívanou nenechají ujít ani naši fanoušci,“ doplnil Marco Venturini, ředitel značky Peugeot v ČR.

Co říká předpověď počasí

Podle aktuální předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu se zdá, že 51. ročník Barum Czech Rally Zlín začne za typických letních podmínek bez deště, ale následně v sobotu i v neděli meteorologové očekávají přeháňky a déšť. V pátek 26. srpna večer během divácky nesmírně atraktivní Super rychlostní zkoušky vedené převážně v bývalém svitovském areálu v centru Zlína by měly teploty šplhat až k rafičce třiceti stupňů Celsia. Zároveň předpověď slibuje jasnou oblohu.

V sobotu 27. srpna by mělo být na Zlínsku dle webového portálu ČHMI zpočátku polojasno až oblačno. Místy může být i skoro jasno a v zalesněných oblastech mlhy. Během dne se po většině území bude rozšiřovat oblačnost, která přinese přeháňky, ale rovněž bouřky o různé intenzitě. Nejnižší noční teploty 14 až 18°C, nejvyšší 25 až 29°C. Slabý jihozápadní až západní vítr 1 až 4 m/s, v bouřkách přechodně zesílí.

V neděli 28. srpna by měla být situace, co deště se týče ještě horší. Bude převážně oblačno, přeháňky nebo déšť s ojedinělými bouřkami, na východě Zlínského kraje četnějšími. Až později večer a v noci očekávejme ustávání srážek a částečné ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 14 až 18°C, nejvyšší denní 21 až 25 C. Po dobu celého dne můžeme očekávat slabý a mírný severozápadní vítr 2 až 6 m/s.

Program Barum Czech Rally Zlín

Pátek 26. 8. – 20.45 RZ1 (9,57 km).

Sobota 27. 8. – 9.31 RZ2 (12,73 km), 10.39 RZ3 (24,32 km), 11.32 RZ4 (11,51 km), 15.05 RZ5 (12,73 km), 16.13 RZ6 (24,32 km), 17.06 RZ7 (11,51 km).

Neděle 28. 8. – 9.07 RZ8 (15,20 km), 10.05 RZ9 (13,20 km), 11.08 RZ10 (19,54 km), 13.47 RZ11 (15,20 km), 14.45 RZ12 (13,20 km), 16.08 RZ13 (19,54 km).

Průběžné pořadí mistrovství ČR 2022

1. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia Rally2 evo) 291 bodů; 2. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 evo) 204; 3. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia Rally2) 168; 4. Březík, Krajča (Škoda Fabia Rally2) 108; 5. Trojan, Jůrka (Škoda Fabia Rally2) 92; 6. Vlček, Skripová (Hyundai i20 N Rally2) 84; 7. Cvrček, Šálek (Škoda Fabia Rally2 evo) 49; 8. Šimek, Baďura (Ford Fiesta R5) 46; 9. Semerád, Persein (Škoda Fabia R5, Ford Fiesta Rally3) 44; 10. Jirásek, Machů (Škoda Fabia R5) 41; 11. Kristensson, Johansson (Švédsko/Hyundai i20 R5) 39; 12. Tarabus, Trunkát (Peugeot 208 Rally4) 32; 13. Lubiak, Dachowski (Polsko/Škoda Fabia Rally2 evo) 23; 14. Talaš, Šmíd (Duck Racing/Škoda Fabia Rally2) 23; 15. Hanák, Večerka (Škoda Fabia Rally2 evo) 23; 16. Trněný, Pritzl (Ford Fiesta R5) 22; 17. Zedník, Pražák (Ford Fiesta R5 MkII) 22; 18. Soldát, Winzig (Škoda Fabia R5) 19; 19. Tomek, Švec (Škoda Fabia Rally2 evo) 15; 20. Bisaha, Ferencz (ČR, Slov./Hyundai i20 R5)

Bodovalo 35 posádek.