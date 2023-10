Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Automobilka Toyota nepatří k těm, které by již dnes měly na trhu hromadu elektromobilů. Naopak je ale první, která konkretizovala dobu příchodu baterií s pevným elektrolytem, a to na dobu za 4-5 let.

Slibuje to v předpovědi blízké budoucnosti svých bateriových technologií. Dnes její model bZ4X nabídne až 500 km na jedno nabití, v roce 2026 má přijít nová generace lithium-iontových baterií s dojezdem až 800 km. A pak v roce 2027 nebo 2028 má být na světě první generace lithium-iontových baterií s pevným elektrolytem, u nichž automobilka uvádí dojezd až 1000 km na jedno nabití.

Video se připravuje ...

Dosáhnout toho chce ve spolupráci s firmou Idemitsu, která se sice primárně věnuje ropnému byznysu, ale už od roku 2001 pracuje na pevném elektrolytu na bázi sulfidů, zbytkových produktů rafinace ropných výrobků. Také je v pilotním provozu i vyrábí; zatím v malých objemech, ale ty postupně rostou.

Baterie s pevným elektrolytem jsou obecně vnímány jako další velký skok ve vývoji elektrických pohonných ústrojí. Mají být stabilnější, lehčí, odolnější extrémním teplotám a mají zvládnout velmi rychlé nabíjení; Toyota uvádí, že baterie s kapacitou dostatečnou na ujetí až tisíce kilometrů se má z 10 na 80 % nabít během deseti minut.

O jejich vývoj a uvedení do masové výroby se snaží řada firem, ovšem stále se nedaří vypracovat takovou verzi, která by zvládla mnohaleté použití v elektromobilu. Podle prezidenta Toyoty Kodžiho Sata je dlouhodobým technickým problémem, že opakované nabíjení a vybíjení prototypových baterií způsobuje praskliny mezi anodami, katodami a pevným elektrolytem, což má neblahý vliv na výkon baterie.

„Metodou pokusů a omylů a kombinováním materiálových technologií obou společností jsme vyvinuli materiál, který je odolný praskání a má vysoké výkony,“ řekl také Sato. „Idemitsu objevilo užitečnost sírových součástí v 90. letech a výzkumem a technologickými možnostmi, zlepšovanými napříč roky, jsme úspěšně vytvořili pevný elektrolyt. Tento pevný elektrolyt otevře novou budoucnost mobility,“ doplnil ředitel Idemitsu Šuniči Kito.