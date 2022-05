Bavorská policie vyšetřuje nelegální automobilový závod s možnou českou účastí

Kolona sportovních vozidel způsobila agresivním předjížděním několik nebezpečných situací, uvedla v prohlášení policie.

Zhruba desítka aut značek Ferrari, Lamborghini, McLaren a Porsche - všechny s českými registračními značkami - vjela do jihovýchodního Bavorska v pátek odpoledne. Posléze zamířila do Rakouska a Itálie, odkud se dosud neznámou trasou patrně vrátila do Česka. Poblíž Pasova podle svědků kolona téměř způsobila vážnou dopravní nehodu.

V sobotu byl na hraničním přechodu Waidhaus/Rozvadov zadržen 27letý podezřelý, kterému policie na místě odebrala řidičské oprávnění. Policie zřídila zvláštní vyšetřovací skupinu a vyzvala případné svědky k poskytnutí dalších informací o tomto nelegálním závodu.