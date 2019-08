Bentley Corniche: Aerodynamický krasavec z roku 1939 vstal z popela díky divizi Mulliner

Slavné jméno Corniche poprvé nepoužil Rolls-Royce na začátku 70. let, nýbrž tehdy sesterský Bentley už těsně před válkou. Na začátku zajímavého a docela smutného příběhu, avšak s moderním šťastným koncem stál řecký závodník André Embiricos, který si objednal okarosování staršího šasi modelu 4 ¼ Litre. Sportovní vzezření vozu navrhl Francouz Georges Paulin a karoserie samotná vznikla u firmy Marcela Pourtouta, kde působil coby designér. I když šlo o soukromou zakázku, inženýři i management britské automobilky o projektu moc dobře věděli, obdivovali jej a tajně povzbuzovali. Sami dostali nápad na sportovnější verzi chystaného sedanu MkV, kterého nakonec vzniklo jen 11 exemplářů a čtyři neokarosovaná šasi (1939-1941).

Odlehčený

Takže se zrodil Corniche s odlehčeným podvozkem a vyladěným motorem právě z připravovaného modelu, který měl mít premiéru v říjnu 1939, jenže to už v Evropě zuřila válka. Řadový šestiválec s F-hlavou (sací ventily v ní, ale výfukové postranní) měl stále objem 4257 cm3. O palivo se staraly dva karburátory SU. Čtyřstupňová převodovka včetně rychloběhu byla uzpůsobena nárůstu výkonu, který však Bentley tenkrát neuváděl. Stále však postrádala synchronizaci jedničky.

Šasi bylo sice vyrobeno z tenčí oceli, aby se dosáhlo nižší hmotnosti, ale nápravy d sebe pořád dělilo přesně 3149,6 mm. MkV byl prvním vozem značky s nezávislými závěsy vpředu, o komfort se staraly vinuté pružiny, vzadu zůstala ortodoxní tuhá náprava s půleliptickými pery. Corniche tuto konstrukci coby derivát zdědil, stejně jako bubnové brzdy s posilovačem.

Vanvooren

Na projektu se opět podílel Paulin, kterého mezitím Britové zlanařili, ale finální práce měla tentokrát na starosti pařížská karosárna Vanvooren. Auto bylo dokončeno v květnu 1939 a testy ukázaly, že je schopné překročit bez problémů rychlost 100 mil v hodině, tedy 161 km/h. Zkoušelo se na tehdy ještě funkčním autodromu Brooklands.

Aerodynamická karoserie s hladkými a jednoduchými liniemi a zakrytými zadními koly neměla klasickou svislou obří přední masku značky Bentley, ta nepříznivě ovlivňovala maximální rychlost. Proto dostala vyhlazený nos i zapuštěné světlomety včetně lichého dole uprostřed. Postrádala střední sloupky, na konci 30. let, což představovalo inovativní řešení, byť jej používali i jiní výrobci. Dva páry dveří se tedy otevíraly proti sobě. Přední blatníky kapkovitého tvaru byly protaženy hluboko do boků.

Havárie a bomby

Unikátní Corniche ale stihl smutný osud. Nejprve se při dalším testování ve Francii potkal s autobusem, takže putoval znovu do firmy Vanvooren, kde jej opravili a malinko vylepšili. 8. srpna s ním zkušební jezdec vyrazil zpět do Chateauroux, kde měl Bentley francouzskou centrálu. Už byl skoro u cíle, když mu do cesty vjelo jiné auto. Srážku zkušený řidič odvrátil, jenže stočil vzácný a novotou vonící kousek rovnou do stromu. Po nárazu se bentley převrátil na bok. Nehoda byla fotograficky zdokumentována, ukazuje značně poškozenou příď, pravý zadní blatník bez krytu a pomačkanou střechu. Za svůj krátký život stihl najet 24 tisíc kilometrů.

Podvozek byl poslán domů do Derby, auto čekala prestižní výstava v londýnském Earls Court a také autosalon v Paříži. Nikdy se ale pod světly reflektorů neobjevilo. Proč? Karoserii nechali opravit ve Francii v jedné místní dílně a zase zářila novotou. Následně ji čekala cesta do Dieppe, kde se měla přeplavit do Británie. Administrativní chybou úředníků v docích ale zůstala na místě a později neodolala bombardování.

H. J. Mulliner & Co.

Britská značka v majetku koncernu Volkswagen letos 10. července oslavila kulaté sté narozeniny. A dala si k nim trochu opožděně opravdu hezký dárek. Corniche z roku 1939 u Bentley Motors vzkřísili. Na kvalitu si potrpí i dnes a mezi 4 tisíci současných zaměstnanců se najdou věru šikovní lidé a kvalitní řemeslníci. Hlavně ti z divize Mulliner.

Karosárna H. J. Mulliner & Co. byl založena už v roce 1897, ale navazovala na rodinný podnik, který začínal coby půjčovna kočárů už v 60. letech 18. století! Rolls-Royce firmu převzal v roce 1959 a záhy ji spojil ji s Park Wardem. Od počátku 70. let se tam opět stavěly zakázkové bentleye pro sběratele, ale nejen ony. Třeba dvojice státnických limuzín z roku 2002 pro britskou panovnici Alžbětu II. pochází právě odsud, poté, co si obě luxusní britské značky rozebrali jejich současní vlastníci, se z Mullineru stala divize okřídleného B. Dnes se věnuje individualizaci sériových modelů podle přání a náročných požadavků jednotlivých klientů. Ale nezvládá jen to, umí i restaurovat a stavět, jak vidno.

Start v roce 2001

Mechanické komponenty se přece dochovaly, i když ne všechny a továrna se po válce stěhovala z Derby do Crewe. Shodné díly daroval MkV a přežily i ty pro plánovanou výrobu dalších Corniche. Ony totiž vznikly ještě tři podvozky, jenže už je nikdo nestihl okarosovat. Samotná automobilka je pak schraňovala až do 70. let a posléze je prodala odborníkům a nadšencům. Nápad oživit Corniche se zrodil v hlavě bývalého šéfa a automobilového historika. Ken Lea dal počínaje rokem 2001 dohromady tým dobrovolníků z nadací W. O Bentleye a H. J. Mullinera, kteří v Derby začali shromažďovat informace, ale hlavně jednotlivé části původního šasi.

O sedm let později přišla chvályhodná finanční injekce přímo od Bentley Motors a rozběhly se práce na obnově rámu. Co všechno nepřežilo, to se muselo logicky vyrobit znovu ručně. Hlinková karoserie je pak zcela identická s originálem. Tentokrát se o ni postarali Ashley & James z jihoanglického Lymingtonu (hrabství Hampshire). Výkresy totiž uchovávala rodina Georgese Paulina... Projekt pokračoval pomalým tempem po celou dekádu, než se do celé věci zamíchal současný šéf Bentley Adrian Hallmark.

Díky němu jej konečně v únoru 2018 převzala sama automobilka, respektive vzpomínaná odnož pod vedením Stefana Sielaffa, který má zároveň na starosti design luxusních britských automobilů. Hallmark ale pověřil dohledem právě Kena Leu, ředitele Bentley Heritage Robina Peela, manažera Mullineru Iana Broomhalla a vedoucího speciálních projektů Glyna Daviese. V Derby se dokonce našla role původního koberce!

Zruční řemeslníci i počítače

Obě barvy, vínově červená Imperial i šedá Heather byly namíchány podle několika původních popisů. Šéf interiérového designu Darren Day se svým týmem ovšem uplatnil i moderní počítačovou techniku a software: pomocí CAD stvořili návrhy sedadel a obložení dveří. Pak už nastoupili kouzelníci s přírodní materiály: vínovou kůží Connolly Vaumol i vlněnou látkou West of England. Tady rozhodně neplatilo přísloví o mistru tesařovi a utnutí. Ten od Mullinera se jmenuje Gary Bedson a vymyslel parní kabinu, kde ohýbal dřevo pro vnitřní obložení a rámy oken. Často trávil uvnitř i hodiny, aby dosáhl zakřivení většího jen o několik stupňů. Dřevěná je samozřejmě i palubní deska s tříramenným volantem vpravo.

Mřížka chladiče je sice na první pohled ukryta, ale to neznamená, že by na voze žádná nebyla. I při jejím znovuvytvoření se uplatil CAD. Za ni zodpovědný tým analyzoval proudění vzduchu a znovu navrhl každou jednotlivou lištu. Výrobu tohoto dílu měli na starosti dělníci, kteří umějí s kovy, trvala jim tři měsíce. Zapojilo se také šest učňů. Jeden z nich vytvořil poličku do zavazadelníku s prohlubní, do které patří sada nářadí a přesně zapadá do středu rezervního kola .

Práci na Corniche si nenechali ujít ani ostatní zaměstnanci Mullineru i dalších divizí Bentley Motors. Samozřejmě ve volném čase, kdy si splnili svoje pracovní povinnosti. Na vyleštěných prazích při vstupu do vozu se skví hrdý nápis Mulliner Coachbuilding. Ten originál postrádal. Ale dámy a pánové se rozhodně za svou práci nemusejí stydět, ba právě naopak.

Světové turné

Znovuzrozený unikát uvidí v září návštěvníci prestižní akce Salon Privé u Blenheimského paláce v britském Woodstocku a poté absolvuje světové turné vedle obřího osmilitru a slavného rudého závodního Birkin Bloweru s kompresorem.

Zdroje: Newspress.co.uk, Wikipedia, SalonPrivéConcours.com, rrab.com

Foto: Bentley Motors/Mulliner