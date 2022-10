Bentley Mulliner Shooting Brake je vize, která si říká o pozornost

V současném modelovém portfoliu britské luxusní automobilky Bentley nalezneme modely Bentayga, Flying Spur, Continental GT a Continental GTC. Model s karoserií v shooting brake není něco, co by automobilka plánovala, ale tento render ukazuje, že by se vůbec nemuselo jednat o špatný nápad.

Bentley Mulliner Shooting Brake od grafika Artema Shkirenka je vizí, jak by mohl luxusní shooting brake vypadat. Divize Mulliner před dvěma lety představila kabriolet Bentley Mulliner Bacalar, který je postaven na základech modelu Continental GTC. Bacalar má proti klasickému Continentalu agresivnější vzhled, o což se zapříčinila právě nejstarší karosárna na světě Mullinar.

12 vyrobených Bacalarů nabízí 6,0litrový motor W12 s výkonem 485 kW (659 k) a 900 Nm točivého momentu. Motor je kombinován s osmistupňovým dvouspojkovým automatem a posílá výkon na všechna čtyři kola.

Právě z tohoto zakázkového modelu vychází Bentley Mulliner Shooting Brake. Práce to nebyla jednoduchá, jelikož reálný Bacalar nemá střechu, kterou tedy musel grafik dodělat a prodloužit po vzoru praktické verze. Zadní část je totožná s Bacalarem, přítomnost střechy dovoluje přidat střešní spoiler, který podporuje agresivní vzhled konceptu.

Další speciálkou z dílny Mullinar je nově Bentley Batur, kterého se vyrobí v počtu 18 kusů a ano, je beznadějně vyprodaný. Design, který má lákat na budoucí elektrické modely, pod sebou paradoxně skrývá oblíbený 6,0 litrový dvanáctiválec naladěný na více než 730 koní.

Právě z tohoto modelu by mohla automobilka zvážit výrobu karosářské varianty shooting brake s omezeným počtem kusů, jak je tomu u divize Mullinar zvykem. Takový model by v podstatě neměl konkurenci a v Bentley by se o nezájem takto specifického modelu rozhodně nemuseli strachovat. Pokud Ferrari vyrukuje s kategorií SUV, proč by nám Bentley nemohlo nadělit shooting brake?