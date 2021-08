Biosložky v palivech u nás a v Evropě: Jak se v nich zorientovat?

Protože auta s plachtami nebo se solárními panely u nás nejsou a ani nebudou k vidění, přesouvá se celá diskuse o další fázi ekologizaci dopravy k podílu biosložek v klasických pohonných hmotách. Prakticky bez povšimnutí médií proběhla v první polovině prázdnin zpráva, že českou poslaneckou sněmovnou neprošel návrh na zvýšení obsahu biosložek v palivech ze současných 4,1 procenta až na dvojnásobek, tedy minimálně osm procent. Zavazuje k tomu ale přistoupení Česka k dalšímu zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v dopravě. Ostatně stejně jako další členské státy v honbě EU za chimérou uhlíkové neutrality.

Posun termínu

Zatímco ještě na jaře se předpokládalo, že zvýšení povinného obsahu biosložek bude schváleno a benzin E10 se bude masověji objevovat už od začátku roku 2022, opak je nyní pravdou. „Pokud se do věci nějak zásadně neopře Senát, od 1. ledna příštího roku se to nestihne,“ říká Václav Loula, expert České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO).

„Po volbách se ale bude otázkou ekologie a harmonizací předpisů EU do české legislativy znovu muset zabývat nová vláda a nový parlament. K uložení povinnosti zavedení E10 by tak mohlo dojít nejdříve k 1. červenci příštího roku,“ míní Loula. Dá se tedy předpokládat, že ještě minimálně rok bude ohledně výkonnějšího, ale i dražšího benzinu E10 na čerpacích stanicích v Česku klid.

Čerpačky v cizině

Co ale za hranicemi? I když Evropu svazuje čínský virus, Češi stále cestují autem do okolních i vzdálenějších zemí. Stejně jako Česko, tedy někdy v budoucnu, to má s povinným E10 už jen necelá polovina členských států: třeba v Rakousku, Slovinsku, Itálii či Chorvatsku, kam naši dovolenkáři rádi míří.

Naopak z častých destinací našich řidičů je E10 už zavedeno na Slovensku, v Maďarsku, Francii či Německu. V Bulharsku a Rumunsku je najdete dokonce na všech čerpacích stanicích, tam ovšem našinec autem tak často na dovolenou nejede.

Sousední Polsko je na poloviční cestě – povinné zavedení vyššího obsahu biosložek v palivech je podle posledních zpráv na pořadu dne v roce 2023.

O trochu složitější bude pro české motoristy situace ve Velké Británii, která od září začne celoplošně dnešní E5 nahrazovat palivem E10. Takzvaný modrý benzin může podle tamních pojišťoven ohrozit až milion aut s benzinovým motorem vyrobených ještě v minulém století.

Svět motorů 34/2021

Obezřetně

Na kontinentě však stále existuje paralelní nabídka E5, jen je při tankování třeba sledovat označení E5 nebo E10 (najdete jej na pistolích i na stojanech jako E s příslušným číslem v kroužku). A kdybyste snad náhodou E10 jednorázově natankovali, neměl by vyšší obsah biolihu nebo ETBE vadit, a to ani starším vozům s normou Euro 4, vyrobeným po roce 2005.

Problémů se neobáváme ani v případě, že by se našinec vypravil do ciziny autem starším patnácti let, třeba jenom na kochačku. Tomu bychom spolu s Václavem Loulou doporučili tankovat prémiové benziny s přídavkem ETBE, které se ve veteránech osvědčily už při konci olovnatých benzinů. Obsluha čerpací stanice by navíc v případě nejasností měla vždycky umět poradit.

Co jsou biosložky v benzinu

Jedná se o látky na bázi biolihu: buď čistý biolíh, nebo úpravou z něj vzniklý Ethyl Terc Butyl Ether (ETBE). Jejich přidáním do benzinu se zlepšuje spalování a naopak snižuje takzvaná uhlíková stopa.

Tankování E10 v Česku

Až bude E10 povinné, doporučujeme dál se držet zavedeného E5, které se běžně čerpá jak v nejprodávanějším benzinu Natural 95, tak u řady prémiových benzinů s vyšším oktanovým číslem. Někteří prodejci paliva, například Orlen Unipetrol, který provozuje největší síť čerpacích stanic Benzina, jej ovšem nabízejí už dnes, a to v případě benzinu Verva 100.

I když ale bude E10 v Česku masivněji nasazené, netřeba se bát, že E5 zmizí hned a docela. Jen se třeba bude obtížněji hledat. Nastane vlastně jen opačná situace než nyní: Když jsme třeba hledali stojany s E10 na stanicích Benziny v Česku, například na celé D6 od Karlových Varů až do Prahy nebyla ani na jednom z jejích výdejních stojanů. Objevili jsme je až v hlavním městě.

Víte, že …

… ani v ostatních unijních zemích žádné velké nadšení pro E10 nehoří? Třeba v tradičně ekologicky velmi puristickém Německu se jeho spotřeba na celkem vytočeném množství benzinu podílí asi jen z 15 procent.