Porsche začne příští rok testovat syntetická paliva, zachrání spalovací motory?

Většina automobilek byla v posledních letech nucena masivně investovat do rozvoje elektromobility, některé z nich však současně investují i do rozvoje syntetických paliv, která by měla prodloužit životnost automobilů se spalovacími motory a usnadnit provoz klasických vozů i v budoucnosti.

Jednou z těchto automobilek je i Porsche, které o vývoji syntetických paliv otevřeně hovoří již delší dobu. Známý výrobce sportovních automobilů navíc v minulém roce získal několik významných partnerů, kteří mohou úsilí výrazně usnadnit a urychlit. Nechybí mezi nimi například Siemens Energy, AME, Enel nebo chilská ropná společnost ENAP.

Pro potřeby výzkumu a vývoje si Porsche vyrábělo syntetická paliva v menším měřítku samostatně, díky spolupráci s výše jmenovanými společnostmi by však měl v Chile vzniknout nový průmyslový závod, který bude schopen vyrábět syntetická paliva v průmyslovém měřítku a pro komerční využití.

Závod by měl být uveden do provozu již v příštím roce a do roku 2024 by se jeho produkce měla pohybovat okolo 55 milionů litrů syntetického paliva. Do roku 2026 by se však produkce měla až zdesetinásobit.

„Výhoda spočítá ve snadné využitelnosti, e-paliva paliva mohou být použita ve spalovacích motorech i plug-in hybridech, navíc může být využitá již existující infrastruktura čerpacích stanic,“ vysvětlil výhody syntetických paliv v rozhovoru pro Autocar Oliver Blume, šéf automobilky.

Frank Walliser, který je vedoucím oddělení sportovních modelů Porsche, pak dodal, že v prvním roce bude výroba velmi omezená a palivo bude využito především pro testování. „Je to dlouhá cesta plná velkých investic, jsme si ale jistí, že se jedná o významný krok ke snižování emisí CO 2 v přepravním sektoru.“

Syntetická paliva přitom nabízejí podstatně více výhod, než jen omezování emisí. Na rozdíl od paliv jako je E10 a E20 kvůli nim není potřeba upravovat motor a zřejmě ani komponenty palivového systému. Navíc nedojde k omezení výkonu, spíš naopak.

Jak dodává Walliser. „Nemá žádný vliv na výkon – spíš přidá pár koní, takže jde správným směrem – ale emise jsou výrazně lepší, sledujeme nižší množství částic, nižší množství NO x .“

Porsche by mělo vyrábět syntetická paliva kombinací vodíku a uhlíku zachyceného ze vzduchu, z čehož získává metanol. Ten je následně upraven do látky podobné benzínu, se kterou už si benzínové motory umí poradit. Chilský závod by měl navíc k výrobě syntetických paliv částečně využívat i elektrickou energii získanou z větrných elektráren, takže bude ještě zelenější.