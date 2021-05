Pozor, do Česka se blíží palivo E10! Co na to starší motory?

U čerpacích stanic v Česku se palivo E10 zatím příliš nevyskytuje. Jenže jen dočasně, ve větší míře by se mělo začít objevovat už příští rok. Co od benzinu s vyšším obsahem biosložek očekávat?

Ekologizace pohonných hmot, tedy přimíchávání různých aditiv a biosložek do klasických paliv nebo tlačení různých alternativ, ať plynových, elektrických, či vodíkových, není ničím novým. Jenže vždycky to dopadlo nejednoznačně – na jedné straně obrovské sumy do vývoje vozidel se speciálně upravenými motory a vytváření podpůrné infrastruktury, na druhé chabý zájem motoristické veřejnosti – ať už v případě E85, či CNG. Drtivá většina majitelů aut je totiž stále věrná klasice. Češi jezdící vozidly se zážehovým motorem je krmí Naturalem 95, v němž je přidáno do pěti procent biosložek (i proto označení E5, které vyjadřuje jejich maximální podíl v prodávaném palivu). Jenže Evropa už směřuje k postupnému nástupu benzinu s vyšším obsahem biosložek s označením E10. Od roku 2018 mohou jednotlivé státy nabízet i toto palivo. Není to povinné, ale zároveň se tlačí ekologické limity takzvané dekarbonizace dopravy, které postupně E5 vystrnadí.

Česko zatím odolává, zákon ukládající povinnost na čerpacích stanicích u nás nabízet benzin s vyšším obsahem biosložek z aktuálních 4,1 až na 8,8 % loni ve sněmovně zamrzl. Ale návrh už je tam opět, tentokrát ukrytý v pětačtyřicetistránkovém pozměňovacím návrhu k zákonu o podporovaných zdrojích energie. Jestli projde, dá se s velkou mírou pravděpodobnosti předpokládat, že se benzin E10 začne prosazovat na stojanech už od počátku příštího roku. Co to znamená pro motoristy?

Změnu (ne)poznáte

Pro většinu řidičů příchod a tankování benzinu E10 nebude naštěstí znamenat žádný zásadní vliv na chod pohonného agregátu jejich vozu a můžou jej bez obav tankovat. „Minimálně od roku 2005 s příchodem emisní normy Euro 4 jsou totiž všechna vozidla uváděná do provozu již kompatibilní pro používání benzinu E10,“ říká Václav Loula, expert České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO), která sdružuje všechny významné hráče na trhu pohonných hmot u nás. S přihlédnutím k tomu, že průměrné stáří vozového parku u nás osciluje okolo patnácti let, chtělo by se říci, že žádný problém vlastně není.

Existují však výjimky novějších vozidel, a není jich málo, která by se E10 měla vyhnout širokým obloukem – některé fiaty, opely, renaulty, toyoty či volkswageny.

Navíc nemalé procento aut u nás jezdí s datem narození začínajícím i třeba ještě jedničkou. Třeba favority, felicie, ale i starší fordy, renaulty či opely, které se tu vyrojily po roce 1990, zejména na venkově stále dobře slouží. Co bychom poradili jejich řidičům?

Zaprvé držte se označení E5 na tankovacím stojanu! Dobrou zprávou je, že palivo s tímto označením je dnes synonymem nejčastěji tankovaného benzinu Natural 95, který tu ještě minimálně nějakou dobu zůstane. Zakázat jeho používání pro vozidla totiž není možné, bylo jejich výrobci schváleno, a tudíž platí. Nebezpečí pro starší vozidla používající benzin s vyšším obsahem lihu spočívá i v tom, že toto médium vymývá změkčovadla plastů – proto různé staré hadičky tvrdnou a mohou začít téct. Ovšem od doby, kdy vstoupila v platnost norma Euro 4, mají auta palivová vedení proti lihu odolná.

Svět motorů 17/2021

Dva kohouti

Na E10 ale na čerpacích stanicích u nás narazíte už dnes. „Řidiči jej znají v podobě prémiového benzinu Verva 100, neobsahujícího biolíh. S lednovým zvýšením podílu ETBE (ethyl-tercbutyl- ether vyráběný z biolihu) zároveň narostlo i oktanové číslo a poměr kyslíkatých látek, takže má ještě lepší vlastnosti,“ uvádí Pavel Kaidl z Unipetrolu. Jejich E5 pod názvem Efecta 95 je ale dál neaditivovaný Natural 95 jako dosud. Ostatní velcí hráči jsou ovšem s uváděním paliva E10 velmi opatrní. Aktuálně ho nenabízí ani Mol, ani OMV. To jsou ovšem také jediné informace, které jsou ochotni v tento okamžik uvolnit – dalo by se říci, že čekají nikoli na to, až budou moci E10 nabízet, ale až budou muset.

A stejně na tom nepochybně je i motoristická veřejnost. „K přechodu z E5 na E10 Čechy dobrovolně přejít nic nepřinutí,“ má jasno Ivan Indráček, předseda představenstva SČS – Unie nezávislých petrolejářů ČR. Ostatně ani takové „zelenou se zaklínající“ národy jako Němci E10 příliš neholdují. „Dnes tvoří jen asi patnáct procent tamní spotřeby spotřeby benzinu,“ tvrdí Loula.

Jenže E5 bude pozice přece jen vyklízet. Velmi vážně totiž hrozí, že souběžné nabízení E5 a E10, které by bylo pro řidiče benzinových aut asi nejlepším řešením, bude možné pouze v modelu „základního“ benzinu E10 a „prémiového“ E5. „Logistické možnosti dopravců a nádržové kapacity na čerpacích stanicích nejspíše nedovolí prodávat základní nebo prémiové benziny současně v kvalitě E5 i E10,“ uvádí Mol, druhý nejsilnější hráč na českém trhu s palivy. Dá se tedy logicky předpokládat, že na čerpačkách nebudou stojany se čtyřmi benziny, ale jen se dvěma.

Zůstane jen jeden

Přikázané zvyšování objemu přídavných látek do benzinu tak nakonec povede k postupnému vytlačování E5 z čerpacích stanic. Dopadne to tak, že se časem bude nabízet jen E10. Rafinerie klíčové pro český trh ostatně už benzin E10 produkují: Unipetrol, Slovnaft i Total.

Tady je pro motoristy namístě druhá rada – až nebude E5 nikde k dostání, pak bude důležité vědět, kde nabízejí E10 s biolihem, a kde s ETBE. Mezi benziny s těmito složkami je totiž rozdíl – zejména pro starší auta by mohly benziny s vyšším obsahem biolihu hlavně v zimě znamenat technické potíže. „S ETBE to nehrozí, ale protože se vyrábí složitěji než biolíh, může být dražší,“ vysvětluje Loula. Paliva s přidáním ETBE, které účinně zvyšuje oktanové číslo, pro používání v motorech starších vozidel ostatně doporučoval už dříve při přechodu na bezolovnaté benziny. Vyšší oktanové číslo navíc chrání motor před nežádoucími účinky klepání.

Co ceny?

Protože Češi koukají na cenu vždycky až na prvním místě, je třeba se také ptát, jak se nástup E10 s vyšším obsahem přídavných složek promítne do obsahu peněženky. Verdikt je jasný – ceny půjdou nahoru. Bioetanol je po většinu roku dražší než benzin. Navíc platí, že čím vyšší je jeho příměs, tím dražší bude konečný produkt. Nepůjde však naštěstí o nijak závratné částky. Ceny paliv určují především daně – spotřební a DPH. Při současné průměrné ceně 31,20 Kč za litr Naturalu 95 z ní tvoří spotřební daň 41,2 % a sazba DPH činí 21 %. Proto nebude mít vyšší cena samotného lihu na konečnou sumu za litr E10 u čerpacích stojanů až takový vliv. „Půjde maximálně o desítky haléřů,“ tvrdí petrolejářský expert Loula. „Pokud bychom proti dnešku nahradili pět procent objemu paliva produktem například o třetinu dražším než původní, navýší to celkovou cenu o 1,5 procenta. V absolutních číslech se může jednat o nárůst až o padesátník na litru,“ je konkrétnější Indráček.

Co je však jisté už dnes, směrem k motoristům se žádné dotování E10 či jiné kompenzace od státu nechystají. „Nevím o tom, že by se o něčem takovém byť jen uvažovalo, žádné dotace prostě nebudou,“ říká Indráček. Změnu na E10 a následné zdražení tak budou muset řidiči zaplatit sami.

A to není konec

Dalším mínusem E10, i když nepříliš velkým, je také zvýšení spotřeby paliva. Energetický obsah etanolu je totiž nižší než u benzinu, proto při jeho vyšším podílu v E10 dochází v porovnání s E5 k určitému zvýšení spotřeby.

Líh totiž už obsahuje nějaký kyslík. Musí jej tak být víc, aby vzniklo stejné teplo a stejně dobře shořel. Takzvaný stechiometrický poměr (lambda = 1) pro dokonalé spálení benzinu je 1 : 14,7. Tedy na jeden hmotnostní díl benzinu 14,7násobek hmotnosti vzduchu. U lihu je to 9,8 : 1. Jelikož válce sají vzduchu stejně, musí se přidat palivo, aby se dokonale spálilo. Aby auto umělo poznat, kolik paliva má dávat, potřebuje znát zbytkový kyslík ve spalinách – je-li ho moc, přidá palivo. Stará se o to takzvaná sonda lambda a říká se tomu lambda regulace. Většina aut se vstřikováním lambda regulaci má, většina s karburátorem nemá. Nejsilnějším vodítkem je asi norma Euro 1, platná pro nově registrovaná vozidla od ledna 1993. Po tomto datu by již naprostá většina aut měla mít lambda regulaci.

Naštěstí motor, který je v pořádku, umí pracovat i kus mimo optimální poměr. Pokud se mu do benzinu přidá líh a nezmění se směšovací poměr, bude směs chudá. Vzrostou tendence ke klepání i výpadkům zážehu. Ale těch deset procent by ještě nemělo znamenat, že přestane jezdit, spíše bude jezdit jen o trochu hůře.

Nakonec zbývá otázka, zda bude po vytlačení E5 z čerpacích stanic už klid. Bohužel to tak nevypadá. Podle Louly budou sice klasická paliva s přídavkem biosložek na trhu dominovat ještě minimálně dalších patnáct let, ale už se objevují první signály přípravy norem na benziny E15 a E20. A to ještě nevíme, jak to bude se zákazy prodeje nových vozidel na klasická paliva, která některé unijní státy plánují už na konci tohoto desetiletí. Nezbývá než doufat, že Česko tomuto trendu bude odolávat co možná nejdéle.

E10 v Evropě

Proč se zavádí: Možnost dobrovolně prodávat E10 na čerpacích stanicích v jednotlivých členských zemích Unie už od roku 2018 souvisí se snahou snížit uhlíkovou stopu. Přidáním biosložek do benzinu se totiž docílí zvýšení obsahu kyslíku, tudíž i chudší směsi, z níž následně vznikne méně oxidů uhlíku a v případě vozidel s katalyzátorem i uhlovodíků.

Kde se už používá: Paliva s vyšším obsahem kyslíkatých aditiv (biolíh, ETBE) se už dají koupit u benzinek například u našich sousedů v Německu nebo na Slovensku, ale také v Maďarsku či Francii. Velmi vážně se o jejich zavedení uvažuje i v sousedním Polsku.

Kam můžete bez obav tankovat E 10

Víte, že…

… v čele spotřeby paliv je v Česku motorová nafta s 5,7 miliardy litrů? Tvoří až 75 procent veškeré spotřeby pohonných hmot u nás (benzin 1,9 miliardy litrů). Kromě osobních vozů ji totiž tankují i nákladní a užitková auta, používají ji železniční vozidla i lodní doprava, armáda či integrovaný záchranný systém.