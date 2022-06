BMW 218d Active Tourer – Ideální rodinný dálkař?

Zatímco nedávno testované BMW 223i Active Tourer zanechalo možná lehce rozporuplné dojmy, druhá testovaná motorizace modelu napravila reputaci. Tohle by totiž dost dobře mohl být ideální rodinný dálkař z prémiového segmentu.

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Když jsem totiž do dvojky Active Tourer po několika týdnech znovu usedl, začal jsem v interiéru spatřovat jeho přidanou hodnotu – vzdušnost a obrovské množství odkládacích prostor. Ovládání všeho čistě přes dotykové displeje sice nikdy nebude tak intuitivní jako starší interiéry BMW, automobilku však můžu pochválit alespoň za rychlost systému, jeho skvělé grafické zpracování, celkem elegantní rozložení ovládacích prvků i uspořádání jednotlivých menu. Je to zkrátka jen o zvyku – ostatně na specifické zobrazení mnichovského digitálního přístrojového štítu už jsme si také všichni zvykli, jakkoliv byly tradiční budíky dlouho naší preferovanou volbou.

Možná je to ale jen o zvyku, stejně jako vnitřní uspořádání dvojky Active Tourer. Podobně jako Standa, i já jsem si po prvním usednutí za volant zoufal, kam se proboha poděl geniální ovladač iDrive, proč je všechno řešeno dotykově a co má proboha znamenat ta napevno umístěná středová loketní opěrka mezi předními sedadly. K perfektní ergonomii starších mnichovských modelů má tohle uspořádání zkrátka daleko, minimálně tedy prvních pár dnů.

Osobně nejsem zrovna velkým fanouškem designu nové dvojkové řady Active Tourer, zvlášť přerostlé ledvinky v kombinaci s úzkými světlomety mi jdou proti srsti, nicméně druhá testovaná konfigurace se mi vcelku líbila svou decentností. Přesto to stále není auto, za kterým bych se po zaparkování dvakrát otočil.

Namísto sportovního paketu dostal vůz výbavu Luxury Line (56.914 Kč), která design obohatila například o ledvinky s chromovaným orámováním, nárazníky s matně chromovanými elementy a další decentní drobnosti. Standardní 16“ kola nahradily příplatkové 18“ ráfky (21.944 Kč), obuté do pneumatik s rozměrem 225/50 R18.

Je to jen pár týdnů, co jsme v testu měli vůbec poprvé novou generaci dvojkového BMW Active Tourer. Automobilka nám hned na první seznámení nabídla vrcholný zážehový čtyřválec, který předváděl skutečně pěknou práci. Kombinace sportovního podvozku a velkých kol však zanechala poněkud rozporuplné dojmy.

Motor, jízdní vlastnosti

Úsporný dříč

Jak už v prvním testu zmiňoval Standa, nová řada 2 Active Tourer je dostupná s poměrně pestrou paletou pohonných jednotek. Od základních zážehových patnáctistovek s třemi válci 218i a 220i, přes zážehové dvoulitrové čtyřválce 223i a 223i xDrive, plug-in hybridní motorizace a nechybí ani jedna vznětová pohonná jednotka, testovaný dvoulitrový čtyřválec 218d. Všechny motorizace jsou přitom spojeny pouze s automatickou převodovkou a primárně pohánějí přední kola.

Testovaný vznětový čtyřválec 218d se může pochlubit nejvyšším výkonem 110 kW, který je dostupný v rozmezí 3750 až 4000 min-1. Nejvyšší točivý moment 360 Nm je pak k dispozici v rozmezí 1500 až 2500 min-1. Motor je standardně spojen s dvouspojkovou sedmistupňovou převodovkou Steptronic, testovaný kousek ale za příplatek 4.056 Kč dostal sportovní převodovku i s pádly řazení pod volantem.

Sto padesát koní na pohotovostní hmotnost 1620 kilogramů nemusí znít zrovna oslnivě, akceleraci na stovku však 218d Active Tourer zvládá za 8,8 sekundy a maximálně se dostane až na 220 km/h, což není vůbec marné. Motor navíc potěší vcelku příjemným zátahem od nižších otáček a slušnou kultivovaností. Teprve kolem 3,500 min-1 se začne projevovat hrubší dieselový zvuk motoru, vzhledem k průběhu výkonu je však trápení motoru ve vyšších otáčkách vcelku zbytečné. Nejlíp mu je zkrátka ve středním pásmu.

Práce převodovky, jak už je u BMW zvykem, nemá větších slabin. Zejména při klidné a pohodové jízdě převodovka mění převody hladce, bez cukání a především včas. Při českém dálničním maximu pak motor drží kolem dvou tisíc otáček, takže o něm téměř ani nevíte. Kabina je navíc příjemně odizolována také od hluku podvozku a aerodynamického svistu.

BMW 218d Active Tourer

Automobilka uvádí průměrnou spotřebu v rozmezí 4,8 až 5,3 l/100 km, což není příliš vzdálené realitě. Při pohodových jízdách není problém pohybovat se v rozmezí 5,5 až 5,8 l/100 km, při běžném popojíždění město/okresky jsem se pak stabilně držel kolem šesti litrů, přičemž na dálkových cestách by nemusel být problém pohybovat se kolem pouhých pěti litrů. Na konci týdenního testu jsem pak vůz vracel s průměrnou spotřebou 5,8 l/100 km, zatímco dlouhodobá spotřeba vozu od výroby byla podle palubního počítače 6,2 l/100 km. Za mě jsou obě hodnoty víc než v pořádku.

Nebe a dudy

Největším a snad i nejmilejším překvapením na testovaném BMW 218d byl však jeho podvozek. Jak už v testu 223i AT predikoval Standa, zbavit se sportovního podvozku a obout o palec menší litá kola by mohlo udělat obrovský rozdíl.

Zatímco na sportovním podvozku a 19“ kolech bylo auto skutečně nesmyslně tvrdé a se sklony k uskakování, standardní podvozek na 18“ litých kolech (obutých do pneumatik s rozměrem 225/50 R18) filtroval nerovnosti s nadhledem, kola neodskakovala ani na opravdu rozbitých úsecích a jízda byla celkově krásně plavná. Přesně takhle bych si já představoval prémiové rodinné MPV a přesně takhle by mi vyhovovalo. Bylo fajn vidět, že ho takto BMW dokáže postavit a nesnaží se zákazníkům vnucovat sportovnost za každou cenu.

Pokud tedy budete mít o BMW 2 Active Tourer zájem, sportovní podvozek bych automaticky dal na no-go list, minimálně v kombinaci s 19“ litými disky. Standardní podvozek s 18“ disky totiž proti němu působí jako nebe a dudy.

Cestování na dlouhé vzdálenosti pak u testovaného vozu usnadnila nejen příplatková nádrž se zvětšeným objemem (1.352 Kč a plus devět litrů na 54), díky které bylo možné dát na jednu nádrž přes 1.000 kilometrů, ale velkým pomocníkem byl také asistenční systém Driving Assist Plus (20.332 Kč), který vcelku schopně pomáhá udržet auto v jízdním pruhu i v dostatečném odstupu od ostatního provozu. Systém samozřejmě stále vyžaduje ruce řidiče na volantu, což vyžaduje nejen přes digitální přístrojový štít a head-up displej, ale také svítícími diodami přímo na ramenou volantu. BMW tak ukazuje, že po stránce technologií rozhodně nebude stát pozadu – a to ani u rodinných MPV.