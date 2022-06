Kdyby BMW odpovědělo na elektrické MPV Audi: Jak by se vám líbil minivan z Mnichova?

Když se mnichovští pustili do světa rodinných minivanů, leckomu to přišlo zvláštní. Druhá generace řady 2 Active Tourer je ale jasným důkazem, že nešlo o přešlap.

Automobilka BMW má sice hluboké sportovní kořeny, před lety se ale rozhodla rozšířit spektrum potenciálních zákazníků, když do nabídky přidala rodinné MPV. Řada 2 Active Tourer si vysloužila řadu posměšků, ale i slušné prodejní úspěchy. A příjezd nové generace je jasným důkazem toho, že mnichovským tento projekt dává smysl.

Na rozdíl od prvního vydání přijela novinka už jen v menším provedení Active Tourer. Větší Gran Tourer v nabídce zůstává, jde však o doprodej první generace. Nafouklá „dvojka“ už nám v redakci dělala společnost, došlo na tradiční test i video věnované zbrusu novému multimediálnímu systému:

Video se připravuje ...

O větším MPV či minivanu zatím žádná zmínka nepadla, to však neznamená, že by se to do budoucna nemohlo změnit. Před pár měsíci totiž automobilka Audi představila koncept Urbansphere, což je vlastně velké rodinné MPV poháněné elektřinou a připravené na autonomní jízdu bez zásahů řidiče.

Jakkoliv jde o vizi, s jejíž sériovou výrobou se zatím nepočítá, není vyloučeno, že se právě elektrická MPV stanou hitem příštích let. Tvůrce, který na Instagramu vystupuje pod přezdívkou @sugardesign_1, na tuto myšlenku reagoval a vytvořil možnou podobu většího MPV od mnichovské automobilky. Na výsledek včetně srovnání s „dvojkou“ se můžete podívat v přiložené fotogalerii. Byli byste pro vznik takového vozu?