BMW M3 Touring je zde! Zběsilý kombík přijíždí s 510 k a pohonem všech kol

Rychlé kombíky od BMW historicky známe díky modelu M5, ale M3 s karoserií Touring přijíždí poprvé. Výrobce jeho design popisuje jako extravagantní, přičemž o autu jako celku (samozřejmě) říká, že zaujme nadšené řidiče, kteří zároveň potřebují praktický vůz. Současná generace BMW M3/M4 byla dosud dostupná s karoseriemi sedan, kupé a kabriolet.

Od výchozího kombíku řady 3 se nová M3 Touring liší novým předním nárazníkem a charakteristickými „bobřími zuby“. Standardní výbavou jsou LED světlomety, případně si bude možné připlatit za laserová světla, či za zatmavené světlomety BMW Individual Shadow Line. Vnější zpětná zrcátka byla vyměněna za typické eMkové řešení a samozřejmostí jsou vystouplé blatníky a lemy prahů.

Střecha vozu je lakována černou lesklou barvou, ale na přání může mít shodnou barvu se zbytkem karoserie. Nový je střešní spojler a chybět nemohl ani dramaticky tvarovaný zadní nárazník se zakomponovaným difuzorem a čtveřicí koncovek výfuku, z nichž každá má průměr 100 milimetrů. Výfukový systém je vybaven elektronicky kontrolovanými klapkami ovlivňujícími zvukový projev vozu.

BMW M3 Touring dostalo kola s odlišným průměrem na přední a zadní nápravě – vepředu jsou instalovány 19palcové disky (pneu 275/35 ZR19), zatímco vzadu jsou 20palcové (pneu 285/30 ZR20). Na příď a na záď jsou na přání nalepena loga značky odkazující na 50. narozeniny BMW M. Úpravy karoserie a změna kol vyústily ve změnu celkových rozměrů M3 Touring. Ve srovnání s výchozím kombíkem řady 3 si vede takto:

Srovnání rozměrů M3 Touring s výchozím BMW 3 Touring Řada 3 Touring (mm) M3 Touring (mm) Rozdíl (mm) Délka 4.713 4.794 +81 Šířka 1.827 1.903 +76 Výška 1.440 1.436 -4 Rozvor 2.851 2.857 +6 Rozchod kol vepředu 1.573 1.617 +44 Rozchod kol vzadu 1.588 1.605 +17

Praktický interiér

Rozložení palubní desky je shodné s nedávno faceliftovanou základní řadou 3, což znamená velký zahnutý displej před řidičem. Skládá se z 12,3palcového displeje nahrazujícího tradiční přístrojovou desku a 14,9palcového dotykového displeje infotainmentu. Instalován je nejnovější operační systém s podporou Apple CarPlay a Android Auto, který BMW označuje číslem 8. Samozřejmostí je kožený sportovní volant s červenými tlačítky přímé volby nastavení vozu.

Vozy na fotografiích jsou vybaveny předními příplatkovými karbonovými sedačkami s vyhříváním, které jsou plně elektricky nastavitelné a pod hlavovou opěrkou obsahují podsvícené logo M3. Oproti standardním sportovním sedadlům uspoří 9,6 kg hmotnosti. Zadní lavice, jak se na kombík sluší a patří, nabízí prostor třem osobám, přičemž opěradla jsou dělaná v poměru 40:20:40.

Základní objem zavazadlového prostoru 500 litrů lze sklopením opěradel zadních sedaček navýšit až na 1.510 litrů. To jsou hodnoty shodné s výchozím kombíkem řady 3. Sympatické je zachování zadního okna, které lze otevřít samostatně bez závislosti na pátých dveřích.

Protože dnes už zákazníci od drahých sportovních vozů vyžadují také komfort, v základní výbavě nechybí například třízónová automatická klimatizace, elektrické ovládání pátých dveří, akustické čelní sklo, automaticky zatmavitelná vnitřní a vnější zpětná zrcátka nebo dešťový senzor. Připlácet lze třeba za vyhřívaný volant, audiosystém Harman Kardon nebo sluneční roletky v zadních bočních oknech.

Pohonné ústrojí

Do pohybu BMW M3 Touring uvádí známý třílitrový řadový šestiválec se dvěma turbodmychadly, jenž je podle výrobce charakteristický intenzitou výkonu a jeho lineárním průběhem. Na novince je zajímavé to, že bude dostupná výhradně v provedení Competition, tedy bychom ji měli správně nazývat BMW M3 Competition Touring. V praxi to znamená, že motor neposkytuje 353 kW (480 k) a 550 Nm, ale rovnou 375 kW (510 k) a 650 Nm.

Maximum výkonu nastupuje v 5.510 min-1 a zůstává konstantní až do zásahu omezovače v 7.200 min-1. Maximum točivého momentu je pak dostupné v rozsahu 2.750 až 5.500 min-1. Motor spolupracuje s osmistupňovou automatickou převodovkou Steptronic s řazením Drivelogic. Ve standardní výbavě BMW M3 Touring je také pohon všech kol xDrive, kde rozdělování hnací síly mezi přední a zadní nápravu zajišťuje elektronicky ovládaná lamelová spojka. Rozdělení síly mezi zadními koly má na starosti aktivní M diferenciál.

Systém M xDrive už ve standardním nastavení 4WD preferuje kola zadní nápravy, ovšem ještě větší přednost jim dává v režimu 4WD Sport. Pomyslným vrcholem je režim 2WD, který hnací sílu přenáší výhradně na zadní kola. V tomto režimu se zároveň vypne stabilizační systém, přičemž reakce protiprokluzového systému M Traction Control lze regulovat v deseti stupních.

Výkonný motor, automatická převodovka a pohon všech kol v kombinaci znamenají čas 3,6 s potřebný ke zrychlení na 100 km/h z pevného startu. Pro akceleraci z 0 na 200 km/h novinka potřebuje 19,9 s. Pokud by vás zajímalo pružné zrychlení, tak na 4. převodový stupeň BWM M3 Touring zrychlí z 80 na 120 km/h za 2,7 s, případně za 3,5 s na 5. převodový stupeň. Maximální rychlost vozu je tradičně elektronicky limitována na 250 km/h, respektive na 280 km/h v případě příplatkového paketu M Driver’s Package.

Upravený podvozek

Karoserie kombi si vyžádala speciální vyztužení a nastavení podvozku, přičemž jednotlivé díly byly navrženy a kalibrovány s ohledem na rozložení hmotnosti v poměru 50:50. Celek byl laděn a testován jak v běžném provozu, tak v testovacím středisku skupiny BMW Group na jihu Francie, v zimním testovacím centru ve Švédsku a na několika závodních tratích, včetně Nürburgringu.

Konstrukce vepředu i vzadu spoléhá na pomocné rámy, přičemž střední a zadní část karoserie je zpevněna specifickými výztuhami pod podlahou, a to včetně příčné výztuhy a zpevnění zavazadlového prostoru. Samozřejmostí jsou speciálně upravená geometrie přední nápravy a specificky navržená charakteristika řízení. Pětiprvková zadní náprava má nové náboje kol a ramena.

Součástí standardní výbavy je adaptivní M podvozek, jehož řídící jednotka neustále sleduje pohyby karoserie, pozici kol a stav vozovky. Tuhost tlumičů nastavuje pro každé kolo zvlášť, a to v řádu milisekund. Brzdová soustava je vepředu vybavena šestipístkovovými pevnými třmeny a jednopístkovými plovoucími třmeny vzadu. Za příplatek jsou dostupné karbon-keramické brzdy.

Výroba a prodej

Nové BMW M3 (Competition xDrive) Touring se bude vyrábět společně s BMW M3 Sedan v mnichovské továrně skupiny BMW Group. Veřejnosti se vůz představí již tento víkend v rámci Festivalu rychlosti v Goodwoodu. Velká Británie totiž bude po domácním německém trhu druhým nejdůležitějším odbytištěm pro M3 Touring.

S prodejem se samozřejmě počítá také v České republice, byť oficiální tisková zpráva českého zastoupení zatím nehovoří o konkrétních cenách. Objednávat bude možné od září letošního roku, přičemž uvedení M3 Touring na trh je naplánováno na listopad 2022, kdy také bude zahájena jeho výroba.