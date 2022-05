BMW 220d Coupé – Je nafta v malém kupé nesmysl? Kdepak

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

To za volantem je všechno přesně tak, jak má být. Nástup sice kvůli nizoučké stavbě karoserie vyžaduje trochu více snahy, ale když za sebou zabouchnete dveře, ocitnete se na pracovišti řidiče se značkou ideál. Pomáhají tomu například příplatkové sportovní sedačky, které jsou pohodlné, zároveň však disponují výrazným bočním vedením. Volant má po vzoru ostatních bavoráků tlustší věnec, i tak ale moc hezky padne do ruky. Hnědá kůže Vernasca Cognac (35.230 Kč) mému oku lahodí, nohy si zase pochvalují dostatek prostoru vedle zeštíhlené středové konzoly. Veškeré důležité ovládání řidiče bez přehánění obepíná, navíc je uloženo v kvalitních a na dotyk příjemných materiálech.

Výhody stran jízdy i vnitřního prostoru by měl přinést větší půdorys. Nová generace kupé s vnějšími rozměry 4537 x 1838 x 1390 mm je o 105 mm delší, 64 mm širší a zároveň o 28 mm nižší. Rozvor náprav si polepšil o 51 milimetrů na současných 2741 mm. A širší je rovněž rozchod kol vpředu i vzadu. Zavazadlový prostor si polepšil o 20 litrů na 390. Díky tomu se teď pohodlně vejdou dva golfové bagy, další věci sem lze umístit po sklopení zadní lavice v poměru 40:20:40. Je to snazší než dříve, nakládací hrana se proti předchůdci snížila o pětatřicet milimetrů.

My dnes zůstaneme u prvně zmíněné, dvoudveřové varianty, která na své sourozence tasí atraktivní eso z rukávu. Zatímco všechny ostatní dvojky (včetně čtyřdveřového „kupé“) spoléhají na pohon předních kol, nejmenší člen rodiny zůstává u preference zadní nápravy a podélně uloženého motoru. To je příslib zábavného svezení, které se z dnešního automobilového světa pozvolna vytrácí. A nemusíte nutně sáhnout po nabroušených emkových variantách, svůj šarm má i prostý turbodiesel 220d, na který se podíváme právě dnes.

Motor, jízdní vlastnosti

Jediná nafta

Pod kapotou zkoušeného exempláře najdeme jediný turbodiesel v nabídce. Pod označením 220d se ukrývá dvoulitrový přeplňovaný čtyřválec s výkonem 140 kW ve 4000 otáčkách a se 400 newtonmetry již od 1750 ot/min. Ten vůz rozpohybuje z klidu na stovku za 6,9 sekundy a pokračovat umí až na 237 km/h. Vznětový agregát dostává dvoustupňové přeplňování a vylepšené přímé vstřikování paliva common rail. K tomu se přidává mild-hybridní technologie se 48voltovým startér-generátorem, jenž nabízí dodatečný výkon až 8 kW. Ta má pomoci mrštnějším reakcím na sešlápnutí plynového pedálu, jindy zase dopuje elektrická zařízení na palubě a pomáhá šetřit palivo.

Naftová motorizace se pojí s osmistupňovou samočinnou převodovkou Steptronic od ZF. BMW vyzdvihuje ostřejší charakteristiku řazení a hlavně vyšší účinnost. Řídicí jednotka je teď schopna zohlednit i údaje o topografii trasy či dopravní situaci na základě dat vestavěné navigace a asistenčních systémů. To umožňuje třeba vyhnout se zbytečnému řazení v rychle po sobě jdoucích zatáčkách, případně včas podřadit, když se blížíte ke křižovatce nebo jinému vozu.

Důležité ale je, že vás tato funkce při každodenním používání auta nikterak nelimituje ani neotravuje. Celkově je dvoulitrový nafťák vlastně prima společníkem. Kdo by čekal studené chrochtání a nezáživný jízdní projev, bude mile překvapen. Motor je příkladně odhlučněný, do kabiny jeho akustika proniká jen jakoby zpovzdálí. Díky velké porci točivého momentu za to umí vzít v širokém pásmu otáček, a když plynový pedál podržíte u podlahy o něco déle, ochotně se nechá vytočit až k červeným čísílkům. Točivý charakter motoru je milým překvapením. Naopak při klidné jízdě se otáčky drží co možná nejníže a jízda je velice klidná a pohodová. Osmistupňový automat v takových situacích řadí jemně a logicky, k jeho sladění se zbytkem celku nemám nejmenších výhrad.

Spotřeba paliva se i tady odvíjí od jízdního stylu řidiče, rozdíly mezi klidnou a svižnou jízdou však nejsou nikterak dramatické. Když se budete alespoň trochu snažit, dostanete se na hodnoty začínající čtyřkou. Pokud si schopnosti auta užíváte plnými doušky, ani tak nepočítejte s odběrem výrazně nad šest litrů. Hospodárnost malého, byť skoro 1,6 tuny vážícího vozu je milým překvapením. Týdenní testování s mixem okresek, dálnice i města nakonec vyneslo průměr 5,5 l/100 km.

Takřka dokonalé

Jak se vlastně kupátku povedlo zachovat pohon zadních kol? To díky „dospělé“ platformě CLAR, jíž si vypůjčuje od větších řad 3 a 4. Mezigeneračně hlásí řada 2 Coupé také o 12 % zvýšenou torzní tuhost karoserie. Náš kousek je vybaven příplatkovým M sportovním podvozkem, jehož součástí je i variabilní sportovní řízení. Vzadu najdeme pětiprvkovou nápravu s lehkou hliníkovo-ocelovou konstrukcí.

Vezmeme-li tužší sportovní podvozek a kola obujeme na devatenáctky, může to leckomu na autě takového střihu připadat nesmyslné. První zatáčky ale ukazují, že podvozek je v tempu jistý a ani při prudkých brzdách na nerovném podkladu nemá tendence uskakovat. Tuhý opravdu je, do nepříjemné prkennosti má však pořád daleko. Jedinou slabinou jsou snad jen jemné tupé rány na nerovnostech při nízkých rychlostech. Nejde o nic dramatického, že se pod koly něco děje, ale posádka cítí. Věřím, že leckdo by u kupé s naftovým motorem ocenil větší kompromis vstříc pohodlí. V takovém případě stačí sáhnout po standardním podvozku, případně o něco menším obutí.

Preference zadní nápravy je v zatáčkách znát. Verze 220d není dělaná na ryzí sportovní skotačení a permanentní jízdu dveřmi napřed. Na suchém podkladu ji – i vzhledem k parametrům motoru – musíte ke sklouznutí trošku víc přemlouvat. Zase se ale moc hezky vodí. Řízení je strmé a přesné, navzdory 1,6tunové pohotovostní hmotnosti auto mění směr ochotně a mrštně. Celkově působí lehkonohým, obratným a hravým dojmem. Nabroušené benziňáky vykouzlí větší úsměv na tváři, i nafta vás ale dokáže pobavit. Aby ne, když se BMW i v této konfiguraci povedlo docílit takřka ideálního rozložení hmotnosti.