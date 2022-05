BMW 223i Active Tourer – Rodinný bavor podruhé

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Když se před nějakými dvěma lety intenzivně spekulovalo o budoucnosti modelové palety BMW, jen velmi málo lidí předpokládalo, že by se nástupce dočkala i řada 2 Active Tourer. Rodinný minivan působí v nabídce mnichovské značky skoro jako zjevení, které jejím (primárně sportovně založeným) fandům nebylo úplně po chuti.

Z pragmatického hlediska však dává nová, v pořadí druhá generace velkoprostorového modelu smysl. Té první se prodalo na 430.000 kusů a navíc klientelu obohatila o zcela nové zákazníky. Pro osmdesát procent kupců to byl první bavorák v domácnosti. Mezigeneračně se tak loučíme jen s větším modelem Gran Tourer. V ceníku jej sice stále najdete, na rozdíl od „aktivního“ sourozence jde však o doprodej prvního vydání.

Video se připravuje ...

Šik minivan

Stran designu nemám od této kategorie aut nikdy přílišná očekávání. Dobře si uvědomuju, že jejich přednosti jsou jinde než v kříšení emocí. Proto mě překvapilo, že se mi nafouklá dvojka od první chvíle vlastně velmi líbila. Dost možná je to dáno i hezkou specifikací – lahvově zelený lak v kombinaci s leskle černými detaily a devatenáctipalcovými koly by zaujal na kterémkoliv bavoráku, natožpak tom s rodinnými ambicemi.

S předchozí generací byste si novinku splést neměli. Jasně, na proporcích toho zas až tolik nového vymyslet nejde, vzhled se ale dočkal výrazného přepracování. Poznat je to především na přídi, která dostala výraznější ledvinky v nejrůznějších provedeních (v závislosti na výbavě). Nejsou však přehnaně přerostlé a do celku hezky zapadají. Světelná technika je pochopitelně vždy plně diodová, v našem případě tu máme příplatkové adaptivní LED světlomety s asistencí dálkových světel, což je součást balíčku Innovation za 110.552 Kč. Ten dále obsahuje třeba komfortní přístupový systém, head-up displej či přístrojovku v provedení Luxury. A zapomenout nesmíme ani na zapuštěné kliky, další novinku moderních bavoráků.

K pracovišti řidiče se ještě vrátíme, začněme nejprve praktičností. Zavazadlový prostor dvojky pojme až 470 litrů. Pokud však máte pohon s mild-hybridní výpomocí, smrskne se objem na o poznání skromnějších 415 litrů. Zvolíte-li plug-in hybrid, přijdete o dalších devět. Po otevření na vás opravdu nevykoukne kdovíjak velký kufr, potěší však pravidelnými tvary a prostorem pod podlahou, kam se vejde povinná výbava a další nezbytnosti. Zadní lavice je posuvná až o třináct centimetrů. Když je zcela vzad, posadím se sem s výškou 178 cm sám za sebe s velkou rezervou před koleny a ještě větší nad hlavou. I když je lavice zcela vpředu, pořád se sem nasoukám a nohy se stále neopírají o přední opěradlo. Prostorově je nový active tourer vybaven velmi dobře.

BMW 223i Active Tourer

Hodně místa pro nohy mám i vpředu, čemuž pomáhá zredukovaný středový panel a plovoucí konzola mezi sedadly. Kabina tak působí čistším a vzdušnějším dojmem. Ohromné překvapení přichází při prvotním seznámení se s pracovištěm... kde je pověstný otočný ovladač multimediálního systému? Správná odpověď: nikde. V nové dvojce (alespoň té přifouknuté) BMW nasadilo zcela nový koncept kabiny, ve kterém se drtivá většina funkcí ovládá skrz dotykovou obrazovku. Žádné otočné ovladače pro teplotu a tlačítka pro možnost předvoleb, ale plně digitální ovládání. Neměl bych nic proti, kdyby alespoň zbytek zůstal při starém. Jenže v nové dvojce je menu infotainmentu hodně členité, jednotlivé položky blízko u sebe a několikrát jsem musel přemýšlet, kde chci tu kterou funkci vlastně hledat. Být to u kterékoliv jiné automobilky, asi bych si jen tak posteskl a nechal to být, ale že se něčeho takového dočkáme u BMW, jehož předchozí generaci systému iDrive jsme považovali za to nejlepší, co může nové auto nabídnout...

Plusem budiž alespoň fakt, že samotný systém běhá svižně a třeba budíky si můžete přizpůsobit v několika grafických schématech. Displej za volantem má 10,25 palce, hlavní obrazovka uprostřed je 10,7palcová. Na středové konzole zůstává zachováno jen minimum tlačítek. Naštěstí si tu snadno vyvoláte paletu asistenčních systémů, takže deaktivace hlídání jízdního pruhu, které se zapíná s každým nastartováním, je otázkou několika málo sekund.

Materiály uvnitř si zaslouží pochvalu, stejně jako pohodlné sedačky a nespočet technologických funkcí. Jen už se vám zkrátka nestane, že do kabiny sednete se zavázanýma očima, a když vám někdo sundá šátek, okamžitě ze sebe vyhrknete: jo, to je BMW! Ale kdo ví, třeba je to zase jen otázka zvyku a po pár měsících soužití už nám takovéto prostředí přijde jako samozřejmost.