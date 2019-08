BMW 320d xDrive – Kam se vytratila ta radost?

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Jinak pro interiér platí to, co už jsme psali v případě 330i. V otázce materiálů a jejich zpracování trojková řada udělala velký mezigenerační skok vpřed, díky čemuž dohnala konkurenci, zároveň se ale nevyhnula některým přešlapům. Masivní chromované orámování výdechů ventilace působí v reálu až kýčovitě, hlavně jsme si ale stále nezvykli na 12,3“ digitální přístrojový štít před řidičem.

Specifikace zkoušeného kousku byla hodně konzervativní, a to nejen zvenku, ale i zevnitř. Hodnocení kombinace béžových sedaček a tmavé horní části přístrojové desky nechám na vás, jen zmíním, že moc praktické řešení to není, světlá kůže se samozřejmě rychle umaže.

Kde zkoušená 330i sázela na sportovní M aerodynamický paket, navíc zabalený do šviháckého modrého laku Portimao Blue, tam se testované 320d xDrive spolehlo na luxusně laděné provedení Luxury Line za 132.600 Kč s větším množstvím chromu, ať už na masce chladiče, náraznících nebo lištách kolem bočního prosklení. Karoserie v tomto případě byla zabalená do na pohled sice uniformního šedého laku, jenže on úplně obyčejný není – nově nabízený šedý odstín Dravit je dodáván v rámci nabídky BMW Individual za příplatek 33.878 korun.

Ať už se nám to líbí, nebo ne, právě 320d bude zřejmě opět tou nejžádanější variantou trojky, minimálně v rámci Evropy. Úsporný naftový pohon v kombinaci se slušnou silou je zkrátka hit fleetových zákazníků . Dokáže však i taková „nudná“ varianta nabídnout typický hravý charakter BMW? Právě na to jsme při testování 320d xDrive primárně hledali odpověď.

Motor, jízdní vlastnosti

Úsporný turbodiesel

Jak jsme zmínili už v úvodu, protentokrát redakčním testem prošla verze nazvaná 320d xDrive. Ta jako jedna z mála v nabídce číselně přesně odpovídá technice v útrobách – pod kapotou najdete dvoulitrový vznětový motor kombinovaný s pohonem všech kol, na který se automaticky váže osmistupňová samočinná převodovka. Kdo chce ale výchozí 320d s pohonem pouze zadní nápravy, může si pořídit i šestistupňový manuál. V takovém případě se základní cenovka 990.600 korun dokonce vejde do milionu. Za automat se u ní připlácí 58.266 Kč, čtyřkolka navrch je za 65.234 korun.

Verze 320d dnes konkrétně znamená čtyřválec o objemu 1995 cm3 s vícestupňovým přeplňováním, menší turbodmychadlo doplňuje větší s variabilní geometrií lopatek, což zajišťuje elán v širokém pásmu otáček, stejně jako slušnou spotřebu paliva. Systém přímého vstřikování common-rail se solenoidovými vstřikovači dnes pracuje až s tlakem 2500 barů. Motor je naladěn na 140 kW při 4000 otáček, vrchol točivého momentu rovných 400 N.m je dostupný mezi 1750 až 2500 otáčkami.

BMW turbodiesely umí a čtyřválec v 320d není výjimkou. Síly má více než dost a umí auto snadno rozpohybovat, a to už od nízkých otáček. Zároveň je dobře odhlučněný, a tak v kabině prakticky neuslyšíte jeho naftový ryk – jen když ho vytočíte k 4000 otáčkám. Zvenku vás ale nastartovaný agregát klapavým zvukem nemile překvapí.

BMW 320xd

Také spolupráce s dnes už tradičním osmistupňovým automatem je výtečná, byť v 330i se nám sladění zdálo ještě lepší. Převodovka každopádně nechává využít točivý moment jednotky dostupný v širokém pásmu otáček a zbytečně nepodřazuje. V ekologickém módu pak umí vyřazovat na neutrál.

A výhrad nemáme ani ke spotřebě. Na dálnici se pohybuje kolem šesti litrů na 100 kilometrů, zahrnutí okresek do zvolené trasy sníží spotřebu pod tuto hodnotu. Ve městě pak apetit roste ke stále slušným 7,5 l/100 km. Jen si nezapomeňte připlatit 4.602 korun za větší palivovou nádrž s 59 litry objemu, ta výchozí čtyřicetilitrová je na tento typ vozu zkrátka malá.

Jisté v zatáčkách, ale...

BMW 3 sice v rámci mezigenerační změny vyrostlo, s délkou 4.709 mm je o 76 mm delší, zároveň je však díky lehčí konstrukci o 55 kilogramů lehčí, což bylo spolu s rozšířením rozchodu kol (o 43 mm vpředu, 21 mm vzadu) nebo zajištění rozložení hmotnosti v poměru 50:50 mezi nápravy součástí snahy o to nabídnout typicky sportovní charakter bavoráku. Jenže zatímco pro dříve testované BMW 330i to platí, u 320d xDrive jsme takovou osobnost hledali bohužel marně.

Ne, 320d xDrive nejezdí špatně, to by po dřívějších zkušenostech s 330i bylo velké překvapení, chybí jí ale něco to navíc, to, proč si kupujete právě BMW a ne Audi nebo Mercedes. Tahle trojka je komfortní (oproti 330i s příplatkovým M podvozkem dokonce mnohem pohodlnější, a to i s 19palcovými koly), s dobře odhlučněným motorem a skvěle řadící převodovkou a jistými jízdními vlastnosti, jenže chybí jí ta ojedinělá hravost. To, co by vás donutilo si nudnou jízdu na služební cestu prodloužit o pár zatáček BMW 320xd

I díky svému pohonu všech kol je 320d xDrive na okresní silnici neskutečně účinná, v zatáčkách málokdy zaváhá, jenže postrádá tu radost, díky níž byste si jízdu užívali. Taková nuda je od bavoráku opravdu nečekaná, 320d xDrive je zkrátka až příliš zaměnitelná s konkurencí. Cílové fleetové klientele to asi bude vyhovovat (a nadšenci si raději pořídí nějakou benzinovou verzi), to pohodlí navzdory občas bouchajícím kolům vážně stojí za to, s ohledem na zaměnitelnost si ale klidně mohou pořídit nějaké jiné auto. V minulosti přitom BMW umělo nabídnout osobitý charakter i u takovýchto variant.