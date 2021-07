BMW 430i Cabrio – Kabrio, jak má být. I ty ledviny skousnete

Střední třída je pro BMW už tradiční kategorií, která se dnes dělí do dvou modelových řad. „Klasiky“ zastupuje sedan a kombík řady 3, sportovněji střižené modely řada 4, čítající i v aktuální druhé generaci kupé, kabriolet a Gran Coupé se dvěma páry bočních dveří, které je nově dostupné i jako elektromobil i4. Jednotlivé karosářské verze 4-Series postupně přicházejí na český trh, přičemž pro letní měsíce se nejvíce hodí kabriolet. A tak jsme ho ve formě BMW 430i Cabrio otestovali.

Nově s plátnem

Čtyřkový kabriolet na trh přichází ve své druhé generaci, ta první debutovala v roce 2013 jako náhrada za dřívější 3 Cabrio, v rámci tehdejšího vzniku nové řady 4. Ve výsledku jde tak už o šestou generaci čtyřmístného kabria střední třídy mnichovské značky. Mezigenerační změna je přitom poměrně výrazná – aktuální 4-Series se svým vzhledem i technickým základem výrazněji odlišila od výchozí 3-Series. Jiná je i koncepce kabrioletu - zatímco předchůdce využil pevnou skládací střechu, novinka vsadila na elektricky stahovatelné plátno.

Takové řešení je kompaktnější a lehčí, sama automobilka hovoří zhruba o 40 % nižší hmotnosti než u pevné skládací střechy předchůdce. Navíc dnešní textilní materiály už umožní dosáhnout perfektního odhlučnění kabiny, což se při jízdě potvrzuje. Ani na dálnici od střechy neslyšíte žádný šum. Mě osobně překvapila i tichost samotného skládání, i moderní kabria při procesu stahování střechy lehce zaskřípou, v případě testované čtyřky se ale nic takového nedělo.

Celý proces přitom trvá jen nějakých 18 sekund, přičemž je to velice zajímavé divadlo. Prvky panelů se poskládají na sebe jediným plynulým pohybem a poté se uloží pod víko, pevné segmenty plátěné střechy se pak složí do kompaktního Z, než se schovají pod krytem. Proces přitom může probíhat až do rychlosti 50 km/h, případně za příplatek na dálku prostřednictvím klíčku.

BMW 430i Cabrio

Testovaný kousek pak do redakční garáže dorazil v typické „bavorské“ kombinaci, kombinující modrou a bílou, typickou barevnou souhru města Mnichova, kterou najdeme již ve znaku automobilky. Modrý matný lak Frozen Portimao Blue a bílá kůže je však zároveň i kombinace zřejmě nejnáročnější na údržbu. Starat se o matný lak lehce náchylný na jakoukoliv oděrku a bílou kůži, která se snadno zamaže, to bych v praxi nechtěl. Na druhou stranu testovaný kousek vypadal zkrátka famózně a po celý týden na sebe strhával zaslouženou pozornost. Až jsem si díky tomu zvyknul i na ty kontroverzní obří ledviny, o nichž se už od premiéry aktuální čtyřky tolik mluví.

Tuto kombinaci si ale dovolí opravdu jen ti, co na to mají. Matná modrá za 90.766 korun a BMW Individual kožené čalounění za 75.868 korun patřily mezi nejnákladnější položky jinak rozumně vybaveného kousku. Bez nich by se snadno vešel do dvou milionů. A to přestože šlo o variantu M Sport se sportovnější vizáží a některými prvky divize BMW M.

Takhle to má vypadat

Vnitřek pak opět dokazuje, že BMW dělá možná ty nejlepší interiéry současnosti, minimálně z hlediska infotainmentu. Řešení multimediálního systému s ovladači na středovém tunelu je pořád to nejlepší co dostanete – z hlediska intuitivnosti ovládání, rychlostí reakcí i funkčnosti. Chválit ale můžu i další oblasti, ať už příjemný posaz za volantem, pečlivý výběr materiálů a perfektní zpracování nebo dostatek prostoru. S komfortem pomáhají i elektrické podavače pásů, případně vyhřívání oblasti krku při jízdě s otevřenou střechou, nastavitelné ve třech úrovních.

Překvapení mě pak čekalo na zadních sedadlech. Jasně, dozadu se snadněji nastupuje se staženou střechou, kdy dovnitř jednoduše „vejdete“, ani v případě natažené střechy to však není takový gymnastický trénink, jak byste čekali. A i ten prostor vlastně není špatný, jízdu zde snadno zvládne rovněž dospělý cestující. Při jízdě bez střechy sem už ale docela fouká, a to i v městských rychlostech. To vpředu je to ještě v nějakých 90 km/h i bez střechy a bez použitého větrného deflektoru komfortní.

A špatné to ve výsledku není ani se zavazadelníkem, byť jeho využitelnost logicky omezuje „hrb“ pro stahovací střechu. Pod něj se ale pořád vejdou dva „kabinové“ kufříky a nějaké tašky k nim, díky čemuž čtyřka snadno zvládá i nějaký ten dovolenkový prodloužený víkend ve dvou. Zvlášť když další zavazadla klidně můžete dát na zadní sedačky… V takovém případě vůz pojme 300 litrů zavazadel (o 85 litrů více než u předchůdce), po nasazení střechy a ručním posunu klapky pro střechu se objem zvýší na 385 litrů (mezigeneračně +15 l). I toto zvětšení je výhodou nahrazení pevné skládací střechy plátnem.

BMW 430i Cabrio

Čtyřválec plně stačí

Nabídka motorů je primárně postavena na čtyřválcích. Základem je dvoulitr 420i se 135 kW, nad nímž stojí 430i se 190 kW, zatímco turbodiesely zastupuje 420d se 140 kW. Vrcholem je pak sportovně laděný šestiválec M440i xDrive s 275 kW, tedy pokud nemluvíme o odvozeném modelu M4 Competition xDrive. Během roku pak mají nabídku doplnit i naftové šestiválce 430d (210 kW) a M440d xDrive (250 kW).

Do redakčního testu čtyřkového kabria přitom dorazil benzinový střed nabídky v podobě čtyřválce 430i, kterému zatím nepomáhá malý elektromotor pro mildhybridní pohon jako v případě turbodieselu 420d. A nutno podotknout, že je to vynikající volba. Motor má už více než dostatečný elán v celém spektru otáček, vynikající je i sladění se standardně dodávaným osmistupňovým automatem. Ten při běžné jízdě řadí naprosto hladce, až si změny převodu ani nevšimnete, zatímco při sportovním tempu mění převod rychle a okamžitě reaguje na manuální pokyn páčkou pod volantem. Jen zvuk mi přišel zpočátku poněkud mdlý, během týdne se mi však zalíbil přirozenými tóny, které si na nic nehrají. Kritizovat nelze ani spotřebu, která se dá udržet kolem hranice 8 l/100 km.

Co se mi však na autě nejvíce líbilo, to byly jeho jízdní vlastnosti. Testovaný exemplář s příplatkovým M adaptivním podvozkem s elektronicky nastavitelnými tlumiči je totiž dokonalý univerzál, který zvládá různé jízdní situace. Ve městě je to komfortní společník, který si hladce poradí s různými nástrahami silnic, na okresce pak naprosto jistý sportovec, který se nebojí vyššího tempa. Se čtyřkou si tak můžete užívat jak kabrioletového relaxování, tak sportovních radovánek.

Pomáhá tomu technický základ přizpůsobený sportovně laděné řadě 4, který je specificky nastavený proti řadě 3, s dodatečnými příčkami u náprav pro vyšší tuhost nebo odlišnou geometrií. Tuhost karoserie u kabrioletu dále zvyšují dodatečné výztuhy, třeba zesílený tunel převodovky, což přispělo k čtyřprocentnímu nárůstu tuhosti proti předchůdci. I tak se však v závislosti na motoru a výbavě povedlo dostat blízko ideálnímu rozložení hmotnosti 50:50 mezi nápravy. Hmotnost byla u čtyřky obecně značně optimalizována – karoserie, přední blatníky nebo dveře jsou hliníkové, což proti minulé generaci přineslo úsporu 20 kg hmotnosti. Víko zavazadelníku je zase z termoplastu.

BMW 430i Cabrio

Závěr

Kabriolety jsou dnes sice na ústupu, prosluněný týden s BMW 4 Cabrio však opět dokázal, jak jsou za ideálního počasí tyto vozy skvělé. Sluníčko, pohodička, relax, jen málokterý typ automobilu nabídne při jízdě tyto vlastnosti.

BMW 4 Cabrio ale není jen o otevřené karoserii, je to výtečný automobil, čehož jsem si všiml už při prvních jízdách s kupé. Za všech podmínek až nečekaně pohodlný, zároveň však při rychlé jízdě naprosto jistý, se skvěle sladěným pohonným ústrojím. Jak výtečně funguje motor s převodovkou, žasnu ještě dosud. A ve výsledku mi ani nevadilo, že pod označením 430i se neukrývá šestiválec, ale čtyřválec. Agregát je to výtečný i tak.

Jestli tudíž hledáte kabriolet do dvou milionů, BMW 430i Cabrio je za mě jasná volba. A i na ty kontroverzní ledvinky jsem si po týdnu zvyknul a ve výsledku mi tolik nevadily.

Nejlevnější verze modelu 1.372.700 Kč (420i/135 kW) Základ s testovaným motorem 1.485.800 Kč (430i/190 kW) Testovaný vůz bez příplatků 1.596.300 Kč (430i/190 kW M Sport) Testovaný vůz s výbavou 2.077.768 Kč (430i/190 kW M Sport)

Plusy

Skvěle naladěný podvozek

Výtečné sladění motoru a převodovky

Jisté jízdní vlastnosti

Tiché sklápění střechy

Minusy