BMW 630d xDrive GT: Prostor, pohodlí a luxus především

BMW řady 6 Gran Turismo je na první pohled zvláštním křížencem gran coupe a SUV, které nemusí oslovit každého. Ostatně i automobilka o něm mluví jako o výjimečné a silné individualitě, která má kombinovat sportovnost s pohodlím na dlouhých cestách – a tím splnit očekávání „moderních náročných zákazníků“. A hned úvodem mohu za sebe prozradit, že této specifické, ačkoliv možná nepříliš početné, skupince nabízí řada 6 GT opravdu hodně. Pojďme se na to tedy podívat.

Design po vzoru ostatních

Začněme tradičně od designu, jehož zvláštní siluetu už snad ani není potřeba znovu rozebírat. Vždyť při bočním pohledu si ani žádný výrazných inovací nevšimnete. Zajímavý je ovšem pohled na inovovanou příď, která dostala širší a opticky propojené ledvinky, inovované nižší světlomety se světelným podpisem ve tvaru L a nechybí ani modernizovaný nárazník.

Zvláštní pozornost si zaslouží zejména světlomety, které jsou standardně vybaveny LED Matrix technologií. Náš vůz byl ale vybaven ještě příplatkovými laserovými světlomety (+27.092 Kč), které se aktivují automaticky a slibují dosvit až 650 metrů. Jejich výkon je přitom opravdu působivý a zejména při současném dřívějším stmívání přišel víc než vhod.

Nový je také zadní nárazník, který má jednodušší tvary a přispívá k optickému rozšíření vozu, což ale nebylo při šířce 1902 mm bez zrcátek vlastně zase tak potřeba. U testovaného vozu z přiložené fotogalerie stojí za pozornost například ještě individuální metalický lak Tanzanite Blue (+63.674 Kč), 20“ M kola z lehké slitiny (+29.796 Kč) nebo za nimi prosvítající červené třmeny M sportovních brzd, které jsou součástí M Sportovního paketu (+163.930 Kč).

BMW 630d xDrive GT

Hýčkající interiér

Po usednutí za inovovaný volant s přepracovaným rozmístěním tlačítek přivítá řidiče klasická koncepce bavoráckých interiérů, která podle mě vzdoruje moderním trendům s jedinečnou noblesou. Tedy minimálně po stránce zpracování a ergonomie. Obrazovka infotainmentu (s úhlopříčkou 12,3“) na palubní desce má skvělou grafiku, jemné rozlišení i skvělý kontrast, samotný operační systém BMW OS7 pak svou plynulostí i přehledností stále patří na samotnou špičku.

Ovládání je přitom k dispozici dotykové, hlasové (které v češtině bohužel stále nefunguje), gesty, nebo prostřednictvím tradičního otočného ovladače v inovované středové konzole s přepracovanými ovladači a leskle černým dekorem. Snad jediná výtka v této oblasti patří k integraci některých funkcí ventilace, jako je ovládání výhřevu sedaček, do dotykových tlačítek v malém displeji. Jenže to má BMW 6 GT již od svého uvedení na trh, stejně jako hlavní voliče teploty v podobě klasických otočných voličů.

Standardní digitální přístrojový štít je častým cílem kritiky, ostatně ani já nejsem kdovíjakým fanouškem jeho grafiky. Po stránce přehlednosti zobrazovaných informací mu ale příliš vytýkat nelze. Díky sofistikovanému průhledovému displeji (HUD) mu navíc ani nemusíte věnovat zas tak moc pozornosti.

Úžasně pohodlný i prostorný

K technologickým inovacím se ještě vrátíme, teď bych se však ještě chvilku rád věnoval jiným silným stránkám řady 6 GT, ke kterým patří prostornost a hlavně komfort. Vpředu vás mohou hýčkat sedadla s nastavitelnou bederní opěrkou, prodloužitelným sedákem, dofukovatelnými bočnicemi, vyhříváním, ventilací i chlazením nebo masážní funkcí (v rámci paketu Furst Class +138.008 Kč). O dostatku prostoru ve všech směrech, včetně odkládacích prostor, přitom nemůže být pochyb.

Fantasticky se ale budou cítit i cestující na zadní řadě sedadel, kteří si mohou užívat už jen nastupování přes velké dveře s bezrámovými okny. Po stránce pohodlí přitom není co vytýkat. Sedák je dostatečně dlouhý a příjemně podpírá stehna, před koleny přitom zůstává díky více než třímetrového rozvoru obrovská spousta místa.

U testovaného modelu pak nechybělo ani elektrické nastavování sklonu opěráku a příjemnou drobností byly komfortní polštářky na opěrkách hlavy. I při mých 183 cm mi přitom nad hlavou stále zbýval dostatek prostoru, což nebývá u vozů s karoserií Gran Coupé/SUV Coupé úplně zvykem. Každopádně v BMW 6 Gran Turismo je prostor v interiéru tím posledním, co by vás muselo trápit.

Automobilka přitom myslela i na zavazadla. Zavazadlový prostor, jehož víko se ovládá elektricky, má minimální objem 600 litrů, přičemž po sklopení zadních opěradel vznikne prostor až 1.800 litrů. Zajímavostí je přitom i praktické dvojité dno, jak jinak než s plynovou vzpěrou. Pokud by zavazadelník nestačil, nabízel testovaný kousek také elektricky ovládané tažné zařízení (+32.526 Kč), které se jinak ukrývá za zadním nárazníkem.

BMW 630d xDrive GT

Dvě turba a mild-hybrid

Největší inovací pro všechny motorizace faceliftovaného BMW 6 GT, stejně jako BMW řady 5, je elektrifikace všech čtyřválcových a šestiválcových motorů. Konkrétně jde tedy o mild-hybridní elektrifikaci, kdy jsou vozy vybaveny 48V startér-generátorem přispívajícím k lepším výkonům i nižší spotřebě. Baterie získává energii z rekuperace při brzdění. Naopak při akceleraci dokáže hybridní systém přispět výkonem až 8 kW. To sice není mnoho, díky pomoci elektromotoru však může spalovací motor delší dobu pracovat v optimálních otáčkách, což přispívá ke snižování spotřeby i emisí.

Konkrétně náš testovaný kousek byl osazen zlatou střední cestou mezi vznětovými motorizacemi. Tou je třílitrový šestiválec s označením 630d, který s modernizací dostal dvoustupňové přeplňování dvěma turbodmychadly a nejnovější generaci přímého vstřikování common-rail. Motor tak nabízí nejvyšší výkon 210 kW (286 k) při 4000 otáčkách za minutu a 650 N.m točivého momentu v rozmezí 1500 až 2500 otáček. Tato motorizace může v základu pohánět pouze zadní kola, testovaný vůz však dorazil s pohonem všech kol xDrive, za který se připlácí 71.500 Kč. Standardem pro všechny motorizace je pak osmistupňová automatická převodovka.

Nikoho přitom nejspíš nepřekvapí, že spojení mnichovského naftového třílitru a osmistupňového automatu funguje naprosto parádně. Ačkoliv se pohotovostní hmotnost vyšplhala až na 2.065 kilogramů, auto má dostatek sil na akceleraci z 0 na 100 km/h během 5,9 sekundy. Kromě toho krásně reaguje i na lehčí povely plynovým pedálem a převodovka je vždy připravena nasadit optimální kvalt. Celé pohonné ústrojí je zkrátka skvěle naladěné a také fantasticky odhlučněné. Do kabiny proniká silné zahučení motoru až při vyšších otáčkách, a to mu ještě přitom pomáhají reproduktory.

Komfortní dálkař

BMW 630d xDrive GT tak sice umí být rychlé, moc k tomu ale nesvádí. Testovaný kousek, který byl vybaven vzduchovým podvozkem, totiž exceloval především v oblasti komfortu. Navzdory velkým kolům s runflat pneumatikami bylo tohle auto až neuvěřitelně pohodlným společníkem snad na všech typech komunikací. Některým se navíc uměl šikovně přizpůsobit. Zatímco na dálnici (respektive kdekoliv při rychlostech nad 120 m/h) se podvozek šikovně přikrčí o 10 mm, při jízdě po horších silnicích se ale dá podvozek tlačítkem popohnat o 20 mm výš. Rozhodně vítaná drobnost. Důraz na komfort však neznamená, že by řada 6 GT ztratila něco ze svého mnichovského rodokmenu. Auto je v zatáčkách stabilní, karoserie se nenaklání a jako celek působí vůz jednoduše vyváženě. Ostatně vyvážené by mělo být i rozložení hmotnosti mezi nápravami.

BMW 630d xDrive GT

Pohodu na cestách navíc umocňuje ještě nová paleta asistenčních systémů. Vůz upozorní na nechtěné opuštění pruhu, včetně automatického návratu. Nechybí upozornění na vozy v mrtvém úhlu, upozornění na nebezpečí nárazu s brzdnou funkcí, upozornění na vozidla přijíždějící vzadu ze strany a upozornění na riziko nárazu zezadu. Příplatkový systém Driving Assistant Professional, kterým byl vybaven i testovaný vůz (+75.868 Kč), pak nabízí asistenta řízení a jízdy v jízdním pruhu s asistentem pro změnu jízdního pruhu, asistenta zastavení v nouzové situaci, upozornění na vozidla přijíždějící ze stran vpředu, asistenta vyhýbání, upozornění na nutnost dát přednost v jízdě, upozornění na jízdu v protisměru a nově také funkci automatického vytvoření záchranářské uličky.

S řešením krizových situací pak může pomoci příplatkový systém Drive Recorder (+5.408 Kč), který prostřednictvím standardní stereokamery umístěné vedle vnitřního zrcátka vytváří nahrávky o délce až 40 sekund. Po aktivaci nahrávání se přitom uloží záznam 20 sekund před a 20 sekund po zahájení nahrávání. A totéž platí pro případ kolize, kdy se systém spouští automaticky.

A co spotřeba? Zatímco BMW mluví o kombinovaných hodnotách v rozmezí 5,1 až 5,3 l/100 km, osobně jsem se pohyboval spíše okolo 7 l/100 km. Důvodem však byla častá jízda po městě a svižnější přesuny po dálnicích. Klidnější řidiči, zejména pokud nebudou muset do centra měst, by neměli mít problém dostat se na úroveň lehce přes 6 l/100 km. Naopak při sportovnější jízdě a častých jízdách po městě není problém ani jezdit za nějakých cca 8l/100 km. Na takhle velké, prostorné a těžké auto mi to ale pořád nepřijde nejhorší. Zvláště pokud má nádrž objem 66 litrů.

Závěr

BMW řady 6 Gran Turismo možná neuhrane na první pohled, ostatně sám dodnes nevím, co si mám o jeho siluetě myslet. Rozhodně to není auto ošklivé, ale trochu mi u něj schází jiskra. Jenže co ztrácí po stránce designu, to naprosto dokonale kompenzuje nabídkou prostoru, funkcemi, moderní výbavou a především komfortem. Toto pro někoho možná ošklivé káčátko je zkrátka dokonale prakticky vůz v prémiovém balení.

Tomu ale odpovídá i cenovka, která může řadu zákazníků popostrčit spíše směrem k tradičním prémiovým SUV/SUV Coupe, od kterých možná nedostanou takový komfort a prostornost, rozhodně se ale budou lépe vyjímat na parkovištích golfových resortů.

Nejlevnější verze modelu 1.621.100 Kč (BMW 620d GT) Základ s testovaným motorem 1.808.300 Kč (BMW 630d GT) Testovaný vůz bez příplatků 1.879.800 Kč (BMW 630 d xDrive GT) Testovaný vůz s výbavou 2.846.380 Kč (BMW 630 d xDrive GT)

BMW 630d xDrive GT

Plusy

Komfort

Vnitřní prostor

Moderní výbava

Fantastický motor

Slušná spotřeba

Minusy