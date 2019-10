BMW 840d xDrive Cabrio – Osmička, kabrio a nafta. Lepší nápad, než se zdá

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

U testu kupátka jsem měl titulek „The osmičce něco chybí“. Stoprocentně mě dostal úžasný osmiválec, jinak se poměrně často vyskytovaly rozpaky – vzhledem k zamýšlenému exkluzivnímu postavení na samotném vrcholu mnichovské produkce docela překvapivé zjištění. Nesvůj jsem byl hlavně z vnějšího designu, což se mi bohužel u nejnovějších bavoráků stává dost často, čímž nutně nemyslím jen obří ledviny (už někdo přišel na to, proč vypadá trojka zezadu jako lexus?). Ani uvnitř osmičky jsem nenabyl dojmu, že tohle by mělo být úplně nejvíc, daleko líp jsem se cítil v pětce, která je pro mě mimochodem aktuálním bavorským stropem. Mimořádně povedené auto. M850i xDrive nepřesvědčila ani jízdním projevem – jako by se u BMW nemohli rozhodnout, jestli bude osmička spíš sportovní, nebo víc cestovní. Výsledné gran turismo s opravdu M motorem, které navíc umí pohodit zádí, nakonec nebylo tak sportovní jako Porsche 911 a ani tak pohodlné jaké eskové kupé od Mercedesu. Oběma vozům by však mnichovští podle vlastních slov rádi konkurovali.



A teď je tu otevřená osmička s nafťákem, což by mohlo značit ještě větší průšvih (bude se to kroutit a nafta v kabriu???). Bylo to naopak.



Pořád to není ono, ale dejme tomu



Ne, ani z otevřené verze mi nespadla brada, design osmičky je i v tomto případě dost nevyvážený. Na jedné straně máme zakulacenou příď, vzadu pak agresivnější, komplikovanější a těžkopádnější tvary. I když je fakt, že kabrio si vzadu polepšilo, kouká se na něj o dost líp. Proč ale spodní část nárazníku pořád připomíná dílko nějakého méně šikovného úpravce, to nevím. Proti kupé tedy jednoznačně pár bodů k dobru, pořád se ale nemůžu zbavit dojmu, že BMW prošvihlo možnost udělat plakátové auto, které by uhranulo jak zákaznickou většinu, tak i minoritní autonadšence. To by bylo celkem fajn, ne? Sranda by to asi nebyla, spojit tyhle dva pohledy, ale copak se vyložená designérská avantgarda Chrise Bangla prodávala špatně? Na tu se samozřejmě taky hlavně zpočátku nadávalo, s postupem času to jsou ale stále větší klenoty. Jak říká Martin Vaculík, Bangleho design viděl za roh. Nepsal jsem to někde už?



No nic, třeba je zastánců designu aktuální osmičky víc a v BMW si můžou potřásat tužkami. Ale kolik existuje na světě lidí, kterým se líbí digitální štít BMW? Z dokonalosti štítu s obroučkami, který byl úžasně čitelný, vypadal luxusně a taky jste si na něm mohli promítat kde co, BMW přepnulo na cosi zoufale nepřehledného, co připomíná spíš lowcostový pokus o digitální modernu. Nepochopím. Z naprostého vrcholu se BMW posunulo někam, kde by nemělo být.



Jinak platí to, co jsem napsal už u kupé – design přístrojovky je za mě málo výlučný a až moc se celkovým stylem a vyzněním přibližuje trojce. Zvlášť v testované komplet černé kombinaci, kterou oživuje vlastně jen skleněný volič samočinné převodovky. Za mě rovněž problematický prvek, ale i v naší redakci se najdou zastánci křišťálu.

BMW 840d xDrive Cabrio



Objektivně problematická je pak prostornost nové osmičky, což je u kupátka také již zmíněný fakt. Zadní sedačky častěji zmizí pod větrolamem, než aby je někdo skutečně používal. Možná tak ještě pro odložení drobností (přijde vhod, kufr totiž nabídne 280 až 350 litrů, podle polohy plátěné střechy). Rozhodně doporučím připlatit si nějakých dvacet tisíc za speciální vzduchový límec, který žene na krk předních cestujících teplý vzduch. Známá věc i z jiných otevřených modelů, pokaždé parádní záležitost.