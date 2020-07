BMW láká na premiéru elektrického crossoveru iX3. Ukazuje detaily a kola

Se sloganem Keep an ‘i’ on it spustila automobilka BMW kampaň na nový elektrický crossover iX3 (G08). Na oficiální premiéru si ještě musíme počkat, pár detailů si však díky marketérům můžeme prohlédnout už teď. Datum premiéry zatím mnichovští neprozradili, podle všeho se ale bavíme o termínu v horizontu několika příštích dní.

Elektromobil BMW iX3 doplní nabídku prémiových elektrických crossoverů, jež aktuálně čítá třeba Audi e-tron, Mercedes EQC, Jaguar i-Pace či Teslu Model X. Koncept iX3 se světu prvně představil v roce 2018 a sériová výroba by měla odstartovat ještě letos. Jen připomeňme, že vzhled hotového auta už se objevil na jednom čínském webu.

Není se co divit, vždyť výrobu elektromobilu obstará závod v čínském Shenyangu v rámci partnerství automobilek BMW a Brilliance Auto. Vůz postavený na moderní kompaktní architektuře má k prvním zákazníkům zamířit ještě před koncem tohoto roku.

Na podrobné technické specifikace si ještě musíme počkat. Víme ale, že iX3 bude výhradně zadokolkou s jedním elektromotorem o výkonu 210 kW (282 k). V útrobách je uložena lithium-iontová baterie s kapacitou 75 kWh, která by dle metodiky WLTP měla vystačit na dojezd 440 kilometrů na jedno nabití. Zatím není jasné, jestli BMW v budoucnu paletu pohonů rozšíří o čtyřkolku či nějakou sportovní verzi.

První oficiální snímky ukazují rozdělené ledvinky na přídi (koncept dostal spojené řešení podobné Kie), diodovou světelnou techniku a rovněž aerodynamická kola, která mají snížit odpor až o pět procent, čímž pomáhají snížit spotřebu energie a zvýšit dojezd. Další podrobnosti se dozvíme co nevidět…