BMW M bude nabízet manuální převodovky, jak nejdéle to půjde

Šéf BMW M, Franciscus van Meel, v rozhovoru s kolegy z britského Autocaru vyjádřil odhodlání nabízet vozy s manuální převodovkou, jak nejdéle to bude možné. Je to přímý opak stávajícího trendu, kdy mizí jeden manuál za druhým. Například Mercedes-Benz se nedávno nechal slyšet, že postupně začne vyřazovat manuální převodovky z nabídky od roku 2023.

Výjimek je pomálu – jmenujme například Toyotu, která na základě přání fanoušků po letech výroby čistě automatické Supry přede dvěma měsíci představila provedení s manuálem. Potěší proto, že se BMW M manuálních převodovek nemá v plánu jen tak vzdát.

Konkrétně se van Meel k manuálu vyjádřil takto: „Z technického hlediska není moc důvodů ho zachraňovat. Je těžší, pomalejší a máte horší spotřebu paliva než s jeho alternativou. Ale zákazníci a fanoušci manuál skutečně milují. Dává jim to spojení, které jim umožňuje dokázat, že zkrotí bestii – a o to jde. Chceme ho zachovat.“

Podkladem pro rozhodnutí značky je také skutečný zájem zákazníků, ne jen řeči fanoušků. Například u chystaného BMW M2 výrobce eviduje 50 % objednávek na verzi, ve které si řidič může řadit převody sám. Slovy van Meela: „V případě M2 je každé druhé koupené auto s manuálem. Lidi chtějí říct, že tu bestii zvládnou. Když mají způsob jak ukázat, že to dokážou, tak ho chtějí – a součástí toho je manuální převodovka.“

Video se připravuje ...

„Je to součást emocionální přitažlivosti našich aut, a to je důvod, proč manuální převodovky milujeme. Amerika je největším trhem, a když budou zákazníci i nadále říkat, že manuál chtějí, tak skvělé.“ Může se tedy stát – a nebylo by to poprvé – že bude manuální eMkové BMW nabídnuto pouze v Americe. Ale dokud budou vznikat řidičská auta s manuálem, můžeme být rádi – ať už se k nám dostanou nebo ne.

Oficiální premiéra BMW M2 se již blíží. Přestože značka zatím nesdělila konkrétní datum, odhalení se očekává v nejbližších měsících. K prodejcům má totiž auto zamířit už koncem letošního roku.