BMW M se pochlubilo dalšími prototypy, včetně roadsteru Z3 V12 a kabrioletu M5

Muzeum mnichovské automobilky vydalo další působivé poklady, připomínající padesát let divize BMW M.

Divize BMW M nás v uplynulých týdnech opakovaně nechala nahlédnout do své garáže, ve které ukrývá různé koncepty a prototypy. Díky sérii videí, které se objevily na YouTube kanálu BMW M, už jsme tak mohli vidět třeba koncepty M5 CSL, M3 V8 CSL či dříve neznámý prototyp M2 CSL.

Ve třetím videu sice automobilka neodhaluje žádné dosud neznámé stroje, připomíná ale trojici působivých kousků ze současné výstavy v mnichovském BMW Muzeu, které by návštěvníci rozhodně neměli minout. Každý z trojice vozů je totiž víc než zajímavý.

Jako první se ve videu objevuje BMW pětkové řady generace E34, které okamžitě zaujme otevřenou karoserií. Nejde přitom o obyčejnou pětku, ale vrcholnou motorizaci M5, která se navíc málem dostala až do výroby. Automobilka si však na poslední chvíli výrobu rozmyslela, neboť se obávala, že by kabriolet M5 zasáhl do prodejů otevřené verze trojkové řady.

Sluší se přitom zmínit, že BMW M5 generace E34 bylo posledním modelem řady M, který se stavěl ručně. Pod kapotou měl řadový šestiválec, vycházející ze supersportu M1, který měl nejprve objem 3,6 litru, následně až 3,8 litru. Přes pětistupňovou manuální převodovku tak na zadní kola putovalo nejprve 232 kW, později až 250 kW.

Zajímavostí prototypu kabrioletu byl jeho zavazadlový prostor, který vůbec poprvé nabídl variabilní uspořádání. Když byla plátěná střecha natažená, posádka mohla pomocí páky „složit“ prostor na její uložení, čímž získala dalších pár litrů k dobru.

Asi nejbláznivějším prototypem z nového videa je však žlutě lakované BMW Z3 v ostré verzi M, které však pod kapotou ukrývalo překvapení. Kam se totiž vešel řadový šestiválec, tam automobilka zkusila vecpat také vidlicový dvanáctiválec. V případě prototypu Z3 V12 se jednalo o 5,6litrový motor z modelu 850 CSi, který měl nabídnout 280 kW.

Obrovský motor vpředu samozřejmě rozhodil vyvážení vozu, všichni si ale od začátku dobře uvědomovali, že jde o naprostý overkill. Vůz údajně vznikl jen ze zvědavosti, zda by skutečně šlo vmáčknout motor V12 do karoserie Z3.

Posledním zajímavým vozem ve videu je pak zářivě červené BMW M8, respektive jeho originální prototyp. První generace osmičkové řady totiž oficiální nikdy vrcholnou verzi M nedostala, tento koncept ale technici osadili motorem V12 převzatým ze závodního vozu pro LeMans, který produkoval 640 koní.

Automobilka také upravila chlazení, což je patrné na řadě nových ventilačních otvorů, vylepšila aerodynamiku, což ukazují například i titěrná zpětná zrcátka, a posunutím nádrže do zadní části kufru se snažila dosáhnout také optimálního vyvážení. Šlo sice jen o prototyp, automobilka ho ale evidentně stavěla s naprostou vážností.

Této trojici vozů byla během videa věnována maximální pozornost, pozorní diváci si však všimnou, že se během videa na pozadí objevují také další zajímavé koncepty z historie divize BMW M. Zmínit můžeme například koncept E30 M3 Pick-up, X5 LeMans V12 nebo E46 M3 Touring.