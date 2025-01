BMW M3 GTR z Need For Speed: Most Wanted naživo. Prohlédněte si fotogalerii

BMW spolu s Electronic Arts oživilo herní legendu – BMW M3 GTR z Need For Speed: Most Wanted. Přinášíme vám naší fotogalerii z živého setkání s legendou.

„Hej, s tvým autem je něco špatně! Je tu po něm spousta oleje!“ Letos to bude už dvacet let od prvního startu s ikonickým BMW M3 GTR v ilegálních pouličních závodech na počítačových obrazovkách. S bavorákem, který jsme ztratili v duelu o techničák poté, co nás o něj smyšlený záporák Clarence Callahan, aka „Razor“, svou nekalou manipulací s ním připravil. Byl to hlavní cíl celého kariérního režimu ve hře – vyzávodit si jej zpět.

Už od konce loňského listopadu se v BMW Weltu v Mnichově, svatostánku a showroomu značky, objevila reinkarnace jednoho z nejslavnějších aut z Need For Speed všech dob. Tahle úspěšná značka závodních her loni oslavila třicet let od svého prvního dílu a letos to bude už dvacet let od zahájení prodeje nejprodávanějšího pokračování vůbec – Need For Speed: Most Wanted z roku 2005.

A co bych to byl za hráče, co se propracovával blacklistem nejhledanějších pouličních závodníků ve fiktivním městě Rockport, kdybych se na něj nejel podívat osobně. V BMW Weltu je k vidění pouze do 6. ledna 2025 a automobilka ani nemusela vynaložit tolik úsilí na to, aby jej udělalo přesně tak, jak vypadalo ve hře. Herní předloha vycházela ze speciálu pro vytrvalostní šampionát American Le Mans Series (ALMS).

Ve skutečném světě k tomu má tenhle bavorák ještě blíž – před více než dvaceti lety jej celý vyhrál. Ikonické zbarvení ukrývá vítězné BMW M3 GTR jezdce Jörge Müllera továrního týmu BMW Motorsport, jež v sezoně 2001 vyhrálo sedm z deseti závodů, zajistilo týmu celkové vítězství ve třídě GT a své automobilce vybojovalo titul konstruktérů. A BMW jej vyvezlo ze svého depozitáře, aby se z něj znovu stala hvězda. Unikátní reinkarnace tak stojí na opravdovém závoďáku.

BMW tenkrát pro okruhovou M3 GTR vyvinulo zcela novou techniku. Produkční BMW M3 generace E46 pro silnice mělo atmosférický 3,2litrový benzinový řadový šestiválec S54B32, ale závodní verze se pyšní dvěma válci navíc. Sportovní divize pro GTR vyvinula nový atmosférický čtyřlitrový vidlicový osmiválec P60B40, jež v dílnách BMW vznikal po boku vidlicového desetiválce pro monopost formule 1 stáje Williams.

A ač to na reálném autě není vidět, herní vydavatelství Electronic Arts si před dvaceti lety závodní M3 GTR upravilo tak, aby více odpovídala silničnímu modelu. Největším rozdílem herního vozu byly zadní světla s LED technikou, která se na M3 generace E46 objevila až v dubnu 2003.

O uvedení legendární virtuální legendy se v minulosti pokusil nejeden nadšenec, ale pouze BMW mělo ve svých skladech tu správnou techniku, která odpovídá herní specifikaci. Během návštěvy v BMW Weltu jsem bohužel neměl příležitost nahlédnout pod kapotu, ale i tohle auto má originální osmiválec o 331 kW (450 koních) při 7500 otáčkách za minutu. BMW uvádí, že váží 1100 kilogramů a podle zpřevodování má maximální rychlost až 260 kilometrů v hodině.

Zatím je ve hvězdách, kde tenhle bavorák skončí po svém vystavení v Mnichově, ale už navždy bude „žít“ v herní sérii Need For Speed, kde se s ním budeme moci znovu projet podle chuti. A teď už utíkejte do naší fotogalerie a prohlédněte si jej ze všech stran. v BMW Weltu přitahoval zaslouženou pozornost.