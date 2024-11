Herní legenda ožívá: BMW M3 GTR z NFS Most Wanted je k vidění v BMW Weltu

Herní studio Electronic Arts se spojilo s automobilkou BMW, aby společně přenesli až mýtické BMW M3 GTR z Need For Speed: Most Wanted do reálného světa.

Je ikonou pro celou generaci automobilových nadšenců. Už když jsme si koncem roku 2005 poprvé zahráli dnes už kultovní závodní hru Need For Speed: Most Wanted, v tu ránu jsme jej chtěli. Vzpomínám si, jako by to bylo včera, když jsme o něm se spolužáky na základní škole diskutovali během vyučovacích hodin, až mě překvapuje, že to skončilo jen napomenutím právě vyučujícího učitele.

Herní vývojářské studio Electronic Arts, vydavatel populární závodní série Need For Speed, se konečně oficiálně spojil s mnichovskou automobilkou BMW, aby společně zrodili jednu z největších virtuálních automobilových legend všech dob – až mýtické BMW M3 GTR (E46) z úspěšného pokračování Need For Speed: Most Wanted.

Realizace ikonického závodního bavoráku, s nímž jsme na počítačových obrazovkách ujížděli před desítkami policejních vozů v závěru celé hry, probouzí obrovskou nostalgii. Získat jej zpět z nesprávných tehdy byla celá náplň příběhu. Na podzim příštího roku to bude už dvacet let, co se tenhle vůz poprvé objevil v sérii počítačových her a následně byl také v pokračováních Carbon, Heat nebo Unbound.

A při příležitosti uvedení dalšího rozšíření zatím nejnovějšího dílu Unbound se obě společnosti domluvili, že jej konečně dají světu. Speciální BMW M3 GTR se vrací na výsluní s nejnovější aktualizací Vol. 9: Prepare for Lockdown, díky níž si hráči mohou vyjezdit odměnu v podobě legendární „M-trojky“ spolu s dalšími ikonickými vozy z „Blacklistu“ z dnes už historického Most Wanted.

To nejlepší je, že oživený ikonický bavorák budeme moci vidět naživo. BMW se rozhodlo jej vystavit ve svém velkém showroomu BMW Welt v Mnichově, kde bude vystavený od 27. listopadu 2024 do 6. ledna 2025. Všechny důležité informace o tomto svatostánku všech fanoušků značky najdete v naší loňské reportáži.

Herní BMW M3 GTR zakládá na reálném závodním voze, který vznikl i v malé omezené sérii pojmenované Straßenversion, česky „silniční verze“. Údajně bylo deset prototypů, jejichž srdcem nebyl tradiční šestiválec, ale závodní vysokootáčkový osmiválec. Na konci sezony 2001 se však v seriálu ALMS změnila homologační pravidla a BMW se rozhodlo sedm z nich zničit. Dodnes už existují pouze tři a všechny se nacházejí v depozitáři automobilky.