TEST BMW M3 Touring – Na přání fanoušků

I zde připojený Android Auto plně nahrazuje nativní navigaci, což zamrzí, kdyby ji člověk chtěl používat. V Androidu Auto totiž je snazší třeba hlasově odpovědět někomu na zprávu či si pustit z mobilu vlastní hudbu, aniž by člověk musel ten přístroj brát do ruky. Po stránce dat o hustotě dopravy patří vestavěné navigace BMW dlouhodobě ke špičce na trhu.

Interiér také nepřekvapí; sedíme přeci jen v moderním BMW. To znamená dva velké displeje – centrální obrazovka infotainmentu a přístrojový štít – spojené do jednoho panelu. „Trojka“ je ale v hierarchii BMW naštěstí dost velká na to, aby jí mohl zůstat otočný ovladač na středovém tunelu a ten složitý infotainment gen. 8 se s ním dal obstojně ovládat.

Zmíním nicméně pár příjemných detailů, jako třeba dobře fungující světlomety s technologií LED Matrix a „laserem“, tedy bodovými diodami svítícími do co největší dálky, nebo čtveřici výfuků na té správné straně hranice mezi vkusem a vulgárností. Záď obecně se mi po designové stránce líbí, a třebaže lampám chybí na pravé straně mlhovka, plusové body získávají dostatečnou vzdáleností brzdového světla od blinkru, takže ten je lépe vidět.

Zbytek zevnějšku jsou včerejší noviny. O bobřích zubech na přídi jsem sám psal již stokrát a tisíckrát jinde četl. Muskulaturní boky obdivuje každý na papíře i ve videu a batoh na zádech je, no, zkrátka batoh. Třebaže jsem u „břichoplazů“ – rozumějte, aut s nízkou světlou výškou, nevhodných pro výlety mimo asfalt – fanouškem tříprostorových karoserií, musím uznat, že to M3 Touring opravdu sluší. Z velké části i díky tomu, že nemá obří přední převis daný umístěním motoru před přední nápravou.

Motor, jízdní vlastnosti

To nejdůležitější ovšem v tomto případě není, jak velký nákup se vejde do kufru. Je to pod kapotou a podlahou vozu – řadový šestiválec S58, který v provedení Competition nabízí 375 kW a 650 Nm. Točivý moment má v ohromně širokém pásmu otáček od 2.750 až do 5.500, takže ho stačí točit někam nad tři tisíce a už tak dokáže táhnout jako lokomotiva. To nejlepší ale odevzdá až kolem pěti, šesti tisíc otáček.

To jsou ovšem poznatky, které mám z minula. S rudým kombíkem zprvu jezdím po městě a všímám si, že jeho podvozek je vážně tuhý, snad i tužší ve srovnání s loni testovaným kabriem. Není to jen dojem, kombík má proti ostatním verzím jiné nastavení podvozku a mimo jiné má také tužší zadní stabilizátor.

Dokáže mě ale vozit rozbitým pražskými ulicemi, aniž by mi vypadaly všechny zuby; je to tedy zčásti i díky tomu, že se rychlým řízením člověk snadno vyhne těm největším výmolům, ale sem tam díru chtě nechtě vezmu. S podvozkem M3 Touring se zkrátka dá žít na každodenní bázi i s 20“ zadními pneumatikami, což je dobrou zprávou.

BMW M3 Touring

Díky již zmíněnému ohromnému točivému momentu dokáže být touring velmi rychlý v jakékoliv situaci, i když zůstanete v základním nastavení všeho možného, pojmenovaném Efficient či Comfort, a plyn jen tak lechtáte pod třemi tisíci otáček. Nutno ovšem uznat, že převodovka v nejmírnějším ze tří režimů odřazuje opravdu velmi ochotně ve snaze se dostat průměrem spotřeby k desetilitrové hranici. Shora, samozřejmě.

To znamená, že při jakémkoliv větším sešlápnutí plynu musí podřazovat, což prodlužuje odezvu auta na ten plyn, a tak je mi většinou příjemnější druhý ze tří stupňů agresivity převodovky. Umělé kopání při změně kvaltů se nekoná, jen převodovka nechá motor vytočit do trochu vyšších otáček, než přeřadí.

BMW M3 Touring

Pro ostré svezení však úplně nejradši řadím sám pádly pod volantem, bez ohledu na to, jaké momenty si pro přeřazení vybírá převodovka. Ne že by to ta v M3 Touring uměla špatně, ale přece jen mě manuální sázení kvaltů baví víc. A taky nemusím spoléhat na to, že se převodovka správně přizpůsobí mému aktuálnímu stylu jízdy.

V zatáčkách exceluje

Rychlá jízda zatáčkami je samozřejmě pro sportovní kombík tím hlavním a M3 Touring se v ní nenechá zahanbit. Na úzké silnice a utažené vlásenky je přece jen příliš velké a těžké, ale jakmile se silnice trochu otevře, vůz funguje přímo skvěle. Pod plynem dokáže zadními koly skvěle vytlačit vůz ze zatáčky, ale zároveň si pomáhá předními koly k lepší dynamické stabilitě. Jasně, mohl bych vypnout stabilizaci a přepnout vůz do pohonu výhradně zadních kol, ale na úzkých cestách Českého ráje, kde je vždycky na dosah kus skály, aby tvrdě potrestal řidičskou chybu, nechávám elektronické hlídače včetně pohonu všech kol hezky zapnuté.

Nemusím divoce driftovat, ba dokonce ani nemusím M3 Touring dostat na dostřel jeho limitu, aby mě neuvěřitelným způsobem bavilo – nikoliv nepodobně testovanému M4 Cabrio. Rudý kombík je zhruba v polovině možností ostrosti nastavení a já se nechávám unášet jeho schopnostmi, ať je povrch jakýkoliv.

BMW M3 Touring

Totiž, M3 Touring patří k autům, v nichž musíte jet aspoň trochu svižně, aby začala pořádně fungovat. Dokud jedu po rozbitém a stokrát přes sebe zalátaném asfaltu pomalu, je jízda uskákaná a nepohodlná. Když ale přidám, z kakofonie jednotlivých mechanických součástí vozu je najednou krásná souhra rychlého řízení, tuhého, ale přesného a velmi rychlého podvozku se zátahem řadové „šestky“.

Tu je navzdory prvnímu dojmu nutno točit. Kdybyste pořád jezdili okolo třech, čtyřech tisíc, připravili byste se o to nejlepší, co dokáže nabídnout. Okolo pěti, šesti tisíc je výbušná, na plyn reaguje bleskově, výfuky vydávají božský ryk a při prudkém zavření plynu si, zejména ve vyšších otáčkách, hlasitě odfrknou.

Neskutečným způsobem mě to baví, i když nevyužívám schopnosti auta do posledního procenta. Na to bych musel vyrazit na závodní okruh nebo alespoň uzavřenou silnici, kterou bych dobře znal. Na klikatých asfaltkách v lese jsem ale spokojený přesně takhle.

BMW M3 Touring

Co ten na střeše? Upřímně, s M3 Touring jsem jezdil v době, kdy už sníh roztál, takže nakládat do něj lyže by bylo poněkud zbytečné. Dokonce jsem přemýšlel nad tím, že bych ho odmontoval; to jsem později zavrhl kvůli fotkám, ale těm nakonec přítomnost „rakve“ na střeše taky kdovíjak nepřidává.

Jak moc je znát zvýšené těžiště na jízdních vlastnostech, těžko posoudit, když jsem s M3 Touring bez boxu nejel, a i tak bych musel mít přímé srovnání na stejné trase. Snad jen spotřeba, která se za můj testovací týden – plný opravdu dynamické jízdy, nutno uznat – ustálila na 14,4 l/100 km, by bez boxu mohla být o litr nižší.