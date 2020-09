BMW M5 Touring? Podívejte se, jak by vypadal pekelně rychlý kombík z Mnichova

Na rychlém kombi BMW skutečně pracuje, M3 je však menší a hlavně převezme kontroverzní vzhled přídě z řady 4. Ale takové M5 Touring, to by snad zůstalo zcela bez výhrad.

V létě letošního roku představila automobilka BMW modernizaci rychlých sedanů M5 a M5 Competition. Na žádné dramatické změny nedošlo, všimnout si můžeme jen decentně přepracovaných nárazníků, světlometů a krom dalších drobných úprav ještě učesaných výbav.

Omlazovací procedura M5 inspirovala nezávislého tvůrce pod přezdívkou X-Tomi, aby se pustil do práce a nakreslil současnou generaci M5 coby kombík. A protože chtěl to nejlepší z rodu, “postavil” rovnou M5 Competition. Na výsledek se můžete podívat v přiložené fotogalerii. Za nás říkáme, že takové auto by se v nabídce mnichovské automobilky rozhodně neztratilo!

Jak už jsme nakousli v úvodu, rychlého kombíku od BMW se opravdu dočkáme. Značka intenzivně pracuje na M3 v provedení Touring, které se již objevilo na sérii špionážních snímků a lákat nás na maskované prototypy začala i sama automobilka. Kombík M3 bude díky kompaktnějším rozměrům jistě zábavnější na řízení, zájemci však musejí počítat s kontroverzním vzhledem přídě, konkrétně obrovskými ledvinkami, které se auto chystá převzít z řady 4.

Vraťme se ale ještě na chvilku k vizi M5 Touring, respektive agregátu, který by trůnil pod kapotou. V případě M5 a M5 Competition sází mnichovští na 4,4litrový osmiválec přeplňovaný dvěma turbodmychadly, jenž disponuje výkonem 441 kW (600 k) pro M5, respektive 460 kW (625 k) pro variantu Competition. Standardem je osmistupňová samočinná převodovka a pohon všech kol xDrive, který ale preferuje zadní nápravu a v režimu 2WD pracuje jako ryzí zadokolka s vypnutým stabilizačním systémem.

Stovka M5 trvá 3,4 sekundy, Competition je ještě o desetinku rychlejší. Kombíku by to sice trvalo nepatrně déle, pohodlně by se ale vešel do čtyř sekund. Tak co, není škoda, že se takového auta nedočkáme?