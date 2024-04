BMW na letošní Villa d’Este: M4 CS, nový koncept, umělecký závoďák i Z8

Mnichovská značka BMW odhaluje plány na letošní veteránskou přehlídku u italského jezera Como. Bude na co koukat!

Už koncem května se na břehu italského jezera Como bude znovu konat velkolepá automobilová událost Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Tradičně se tam bude prezentovat i německá automobilka BMW, která na letošní ročník připravuje celou řadu originálních novinek a současně tam oslaví 25. výročí luxusního roadsteru z přelomu milénia. Za volant nástupce neúspěšného modelu z padesátých let se v minulosti posadil i sám James Bond.

BMW uvádí, že na letošním ročníku italské přehlídky automobilové elegance poprvé odhalí novinku z modelové řady sportovních vozů divize BMW M. Očekává se, že slibovaným novým modelem bude už potvrzené BMW M4 CS (Club Sport) a bude slabším sourozencem vrcholného kupé BMW M4 CSL. Současně už na světě existuje také „praktičtější“ karosářská varianta sedan s obchodním označením M3 CS.

Návštěvníci jednoho z nejprestižnějších automobilových svátků v Evropě toho však z Mnichova uvidí mnohem více. Oficiálně se má představit i nový designový koncept, nový motocykl od jednostopé divize BMW Motorrad nebo nový „art car“. Ten bude historicky dvacátým uměleckým počinem a šéf BMW M odhalil, že se automobilka spojila s abstraktní malířkou Julií Mehretu, aby vytrvalostnímu prototypu BMW M Hybrid V8 dodala unikátní závodní zbarvení pro červnovou čtyřiadvacetihodinovku v Le Mans.

Mnichovská značka pak nezapomene ani na milovníky klasických aut, protože ty jsou hlavním lákadlem Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Na břehu jezera Como se ukáže moderní sportovní roadster BMW Z8, jež koncem devadesátých let duchovně navázal na historický model BMW 507 z padesátých let a objevil se v bondovce Jeden svět nestačí, kde fiktivního agenta 007 ztvárnil Pierce Brosnan. BMW tak oslaví 25 let od uvedení tohoto sporťáku vyrobeného v necelých 6000 kusech.

BMW si pro letošní italskou výstavu na břehu jezera Como připravuje velkou přehlídku a my už netrpělivě očekáváme slibované novinky. I nadále sledujte Auto.cz, protože vás o nich budeme okamžitě informovat.