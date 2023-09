Vzkvétající nová éra elektromobility inspiruje světové značky zapomenout na slavnou minulost a založit marketingovou rétoriku na prospěchu elektromobilů. Jednou z globálních automobilek pyšně prezentujících „spalovací minulost“ i v dnešních dnech však stále je mnichovské BMW, které britským motoristickým médiím nadělilo příjemný dárek. Nově rozšířilo flotilu novinářských aut o šestnáct opravdu legendárních automobilových klasik z let 1972 až 2014.

Nové přírůstky do britské flotily novinářských bavoráků vytvářejí seznam, u kterého zaplesá srdce všech pravověrných milovníků značky. Vůbec nejstaršími „novinkami“ jsou slavná BMW 3.0 CSL „Batmobile“ a 2002 Turbo ze začátku sedmdesátých let. První z nich je homologační speciál závodního vozu pro evropský šampionát ETCC, druhé pak první evropské silniční auto s turbodmychadlem a duchovní předchůdce rychlých „trojek“.

Kultovní BMW M3 se v novinářské flotile nově představuje hned ve třech nejslavnějších generacích. Nejstarším z nich je BMW M3 Ravaglia Edition (E30) oslavující závodníka Roberto Ravaglia z německého šampionátu DTM. Doplňují jej modernější vzácná odlehčená BMW M3 CSL (E46) a BMW M3 GTS (E92) vyvinutá pro nadšence do okruhových dnů. Všechna jsou tím nejlepším, co si od jednotlivých generací můžete koupit.

Luxusnější a výkonnější BMW M5 přijíždí k novinářům dokonce ve čtyřech kusech – od šestiválcové generace E34 po výrazně modernější přeplňovanou osmiválcovou generaci F10 ve třicetileté výroční specifikaci 30 Jahre Edition. Musíme však připomenout, že ty asi nejzajímavější jsou mezi nimi. Stále atmosférické generace E39 s osmiválcem a unikátní E60 s vysokootáčkovým desetiválcem.

Video se připravuje ...

Opravdu zajímavými řidičskými hračkami pro novináře budou také luxusní kupé BMW M635 CSi, sportovní roadstery BMW Z1 a BMW Z8, moderní kompaktní zadokolka BMW 1 M Coupé nebo ikonický supersport BMW M1. Britské zastoupení BMW současně uvádí, že všechna auta bude ukazovat i v lokálních showroomech nebo při prezentacích nových modelů.

Ke čtrnácti historickým i modernějším vozům BMW se navíc připojuje i dvojice ostrých Mini John Cooper Works ve vrcholných verzích GP1 a GP2. Obě se přitom vyrobila ve velmi omezeném počtu 2000 kusů. Ve své době to byla nejrychlejší Mini, jaká si zákazníci mohli koupit.

My novináři v Česku můžeme britským novinářům pouze závidět. Všech šestnáct nových přírůstků v novinářské a marketingové flotile britského zastoupení si můžete prohlédnout právě teď v naší rozsáhlé galerii. Opravdu to stojí za to!