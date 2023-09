TEST BMW M3 CS – Nejrychlejší M3 nemá ani loketní opěrku

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Vrcholný „trojkový“ sedan s modelovým pojmenováním Club Sport cílí na zaryté milovníky rychlosti i řidičské nadšence a je tím nejlepším, co dnešní „M-trojka“ generace G80/81 umí poskytnout. Ještě včera jsem věřil, že mou ideální variantou je brutální sportovní kombík M3 Touring, ale zjišťuji, že jsem našel nového hrdinu. Před chvilkou jsem si s ním vážně užil šumavské okresky a budu na to vzpomínat ještě dlouho.

Extrémní rychlost, DNA vycházející z motorsportu i každodenní praktičnost. BMW říká, že „M“ je nejrychlejší písmeno v abecedě a neustále jej zrychluje. Dnešní „eMka“ jsou výkonnější a rychlejší než kdy dřív. A letos se začal prodávat až brutální sedan, který ohromuje svého řidiče i okolní svět. Jmenuje se BMW M3 CS, doslova se z něj tají dech a je jedním z nejlepších letošních aut. Je to silniční zbraň, je to nejsilnější „M-trojka“ všech dob.

Motor, jízdní vlastnosti

Agresivnější exteriér speciálního BMW M3 CS je nepochybně ohromující a vypadá fantasticky, ale zásadní novinky tu najdete pod kapotou. V BMW připravili verzi „Club Sport“ pro rychlou jízdu na okreskách i závodních okruzích, a dokonce má pod kapotou vysokootáčkový šestiválec s technologií M TwinPower Turbo. Ten je současně základem motoru, který v roce 2022 pomohl závodnímu BMW M4 GT3 vyhrát titul v německém mistrovství cestovních vozů DTM.

Technickým základem BMW M3 CS je přeplňovaný třílitrový zážehový řadový šestiválec S58B30T0 se dvěma turbodmychadly o výkonu 405 kW (550 koní). Díky zvýšení maximálního plnícího tlaku jednokomorových turbodmychadel z 1,7 na 2,1 baru spolu se specifickou úpravou softwaru řídicí jednotky je o 30 kW (40 koní) výkonnější než BMW M3 Competition, přičemž má stejný vrcholný točivý moment 650 newtonmetrů.

Rychlost desetiletých supersportů

Šestiválec v BMW M3 CS je standardně spojen s osmistupňovou automatickou převodovkou M Steptronic od ZF a technologicky sofistikovanou čtyřkolkou M xDrive, pracující v režimech pohonu všech kol 4WD, 4WD Sport a módu 2WD pro pohon výhradně zadních kol, a aktivním zadním M diferenciálem. Speciální „M-trojka“ tak zrychlí z 0 na 100 km/h za pouhých 3,4 sekundy a standardně je vybavena paketem M Driver’s s elektronicky omezenou maximální rychlostí 302 km/h.

A teď si představte, že v Mnichově vypustili tuhle „M-trojku“ s rychlostí odpovídající desetiletým supersportům do normálního světa. Na silnice, abyste v ní odvezli děti do školky a následně vyrazili na nejbližší závodní okruh. To je hlavní důvod, proč si ji už z výrobní linky můžete objednat s okruhovými pneumatikami Michelin Pilot Sport Cup 2, kterými můžete nahradit standardní obyčejnější Pirelli P Zero Corsa.

Tady na okreskách na Šumavě se ukazuje, že tenhle sportovní sedan vznikl zejména pro jízdu na dokonalém povrchu asfaltu. I v nejkomfortnějším jízdním režimu je na rozbitých zapadlých okreskách pocitově tvrdší, ale fascinuje celkovou stabilitou. I ve vyšších rychlostech při přejezdu nerovností v zatáčkách drží směr, kam máte namířeno volantem, ani nijak nevzdoruje. A ta až intuitivní přesnost, s jakou se nechává řídit!

BMW M3 CS

Intenzivní zrychlení a návyková zábava

I normální BMW M3 má rychlý převod řízení, ale v BMW to ještě vylepšili. Pro CS nově vyvinuli masivnější hliníkovou rozpěru přispívající k vyšší tuhosti vozu a nainstalovali ji pod kapotu. Díky tomu ještě řidičštější „M-trojka“ ochotněji reaguje na sebemenší pokyny volantem a má lepší zpětnou vazbu od předních kol. BMW M3 CS je sportovním sedanem, jakým nejnovější generace měla být už na začátku. Návyková je i charakteristická přirozená přetáčivost.

Se silným šestiválcem ani nemusíte příliš hluboce šlapat na plyn, abyste jeli plynule a rychle. Uvědomíte si, že přibližnou stovku na rovinkách i v zatáčkách jednoduše udržíte i obyčejným „hlazením“ plynu. Maximum točivého momentu máte k dispozici v širokém pásmu od 2750 do 5950 otáček za minutu, a dokonce i lehce pod dvěma tisíci má šestiválec obrovskou sílu. A když se odvážíte a pořádně na to šlápnete, začíná to být rychlé a zběsilé.

Spící „rodinný“ supersport se probudí s výbušným nástupem krouťáku, a když je v režimu pohonu všech kol, začne se pevně zakusovat do asfaltu a zrychlovat s šílenou vervou. V purističtějším pohonu pouze zadních kol naopak okamžitě hrabe, zapaluje zadní pneumatiky a maluje na silnici dlouhé černé čáry. Pokud však nejste ze zkušenějších řidičů, tohle doma rozhodně nezkoušejte. BMW M3 CS vyžaduje pevnou ruku, která ví, co dělá.

Všechna ta rychlost až nutí k přemýšlení, jestli M3 CS je zelený zvýrazňovač, nebo spíše zmizík. A jelikož technicky vychází ze standardní „trojky“ a normální M3 je docela rychlým cestovním autem, je příjemně odhlučněná od dění venku. Když se na dálnici zapomenete s plynem a jedete pouze „na oči“, záhy zjistíte, že jste výrazně rychlejší než okolní provoz. Jednoduše vám to v tomhle sedanu nepřijde.

Řidičská radost není zadarmo

To však neznamená, že v kabině je ticho a nuda. Benzinový šestiválec twin-turbo neustále vytváří intenzivní zvukový projev, který můžete podpořit otevřením aktivní výfukové klapky i ostřejšími jízdními režimy Sport a Sport Plus. S plnou akcelerací byste hluboký řev doslova mohli krájet, a když sundáte nohu z plynu, začne prskat a střílet do výfuku. Z reakcí okolí pak okamžitě poznáte, že jste slyšet už zdaleka. K tomu přispívá i nový titanový koncový tlumič, vyvinutý výhradně pro CS.

A zapomenout nesmím ani na zdrcující brzdnou sílu, s jakou vás BMW M3 CS doslova pověsí do pásů. Standardně se prodává s obyčejnými ocelovými brzdami, ale když si připlatíte necelých 240 tisíc korun za výkonnější karbon-keramickou soustavu se zlatými brzdiči, budete pocitově zastavovat „na pár metrech“. Nepochybně je bezpečnější se před intenzivním brzděním přesvědčit, že za vámi nejede výrazně obyčejnější auto, protože nechcete, aby vám skončilo v kufru.

Všechna zábava za volantem něco stojí a jízda s BMW M3 CS není z nejlevnějších. BMW uvádí oficiální kombinovanou spotřebu paliva 10,2 l/100 km v cyklu WLTP, ale to je spíše snem než realitou. Pod reálných 12 litrů se dostává pouze složitě, a když s M3 CS budete jezdit stylem „takhle se s tím má jezdit“, budete se pohybovat nad 13 litry. A to je pouze začátek, přičemž BMW doporučuje 98oktanový benzin, ale nutným minimem je obyčejných 95 oktanů.