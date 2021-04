BMW prý chystá elektrické kupé iM2, výkon by měl být ohromující

Podle informací kolegů z britského magazínu Car Magazine se sportovní divize BMW M rozhodla oslavit padesáté výročí své existence ve velkolepém stylu: elektrickým sportovním vozem s výkonem rovný jeden megawatt. Tedy cca 1360 koňských sil.

Zatím se jedná pouze o spekulaci, Car Magazine k ní však dodává hned několik zajímavých detailů. Vůz by prý měl být vyvíjen pod označením „Project Katharina“ a údajně by měl vycházet ze současného kupé BMW M2 CS. Pokud by ale vůz zaujal a prošel by schválením k výrobě, pravděpodobně by vznikl až na základech příští generace modelu M2.

Na spekulace o použité technice je příliš brzy, pohon by však měla zajišťovat čtveřice elektromotorů, která má pomoci dostat výkon bezpečně na silnici. I na suché silnici prý však bude vůz schopen rozhrabat kola i při akceleraci z rychlosti až 120 km/h.

Akceleraci z 0 na 100 km/h by měl vůz zvládat zhruba za 2,5 sekundy a samozřejmě je v plánu s ním vyrazit i na slavný Nürburgring, kde se očekává čas okolo 6 minut a 50 sekund. To by byl lepší výsledek, než jaký zajelo okruhové Porsche 911 GT3.

Zatím prý ale není jisté, zda projekt Katharina dostane zelenou. I kdyby se tak ale stalo, jistě půjde o velice limitovanou výrobu, která bude sloužit především jako technologický demonstrátor technických možností. Jistě však nebudou chybět ani karbonové komponenty, užší skla, lehká kola a další drobnosti převzaté z motosportu.

Technologie použitá pro stavbu modelu iM2 by pak měla být použita také pro model BMW i4, ovšem s elektrickým výkonem omezeným na cca 450 kW a baterií s kapacitou 120 kWh. Stále se však pohybujeme na úrovni spekulací, které se mohou s časem více či méně měnit. Jisté však je, že se ani divizi M elektrifikaci rozhodně nevyhne.