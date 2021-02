BMW řady 3 jako novodobé retro: Co byste řekli na návrat malých ledvinek?

Ledviny vozů BMW jsou v poslední době obrovským tématem. Jak by to ale vypadalo, kdyby se mnichovští namísto zvětšování vydali opačně?

Rostoucí ledvinky na přídích vozů BMW se řeší už hodně dlouho, koncept nové generace řady 4 a následné představení sériového auta, to bylo jen takové přilití oleje do ohně. Trend velkých ledvin však pokračuje a zdá se, že nejinak tomu bude v budoucnu.

Aktuální generace BMW řady 3 (G20) však zůstává stále ještě „normální“ trojkou se střízlivě velkými ledvinkami. To ostrá M3 už dostane ty obrovské po vzoru řady 4, respektive M4. Jak by to ale vypadalo, kdyby se mnichovští vydali zcela opačným směrem a jejich aktuální tvorba více odkazovala na historii?

Na to se teď můžeme podívat v přiložené fotogalerii. Kolega a grafik Honza Lušovský pustil uzdu vlastní fantazii a představil si, jak by mohlo vypadat moderní BMW řady 3 s retro nádechem. Asi vás nepřekvapí, že inspirací pro vznik této vize se stala první generace řady 3 označována jako E21. Všimnout si tak můžeme především přepracované světelné techniky – přední světlomety jsou kulaté, zadní světla zase užší a opticky propojena. Kromě jiné masky a pozměněných prolisů si můžeme všimnout také toho, že moderní interpretace dřívější řady 3 dostává pár dveří navíc.

Co myslíte, mělo by takovýto návrat ke kořenům v nabídce značky BMW smysl, nebo jsou maličké ledvinky definitivně out? Dali byste přednost něčemu podobnému před obrovskými ledvinami současné řady 4? Určitě nám dejte vědět v přiložené anketě.