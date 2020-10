Škoda Favorit jako novodobé retro. Jak by se vám líbila verze Scout?

Dnes už je to 33 let od chvíle, kdy se světu poprvé představila Škoda Favorit, oblíbený hatchback, jehož důmyslné prvky tak uchvátily ve Wolfsburgu, že Volkswagen projevil zájem o nákup o mladoboleslavské automobilce. I díky jeho popularitě se často spekuluje o oživení jména Favorit, co kdyby ale Škoda oživila model samotný? Jak by takový retro model mohl vypadat, navrhnul náš dvorní grafik Honza Lušovský.

Ten si musel poradit hlavně s osobitými prvky původního Favoritu, s nimiž si ostatně museli poradit designéři Bertone už při návrhu originálu. Jde samozřejmě o velké světlomety, jejichž tvar definoval jeho výrobce, firma Autopal, která odmítla vyrábět jakkoliv jinak tvarované řešení. I proto se autor exteriéru Favoritu Marc Deschamps zhrozil, že se celé auto musí navrhovat podle jeho světlometů. Původní návrhy totiž počítaly s nižšími světlomety, ale také třeba jiným sklonem čelního okno nebo modernějšími klikami dveří. Druhé zděšení slavného designéra pak přišlo v době, kdy vyšlo najevo, že kombi bude muset kvůli snížení nákladů použít stejné víko kufru jako hatchback.

Honza samozřejmě nápadná světla jako poznávací znak auta zachoval, udělal je však nižší a jejich výšku zdůraznil jakýmsi prolisem pod nimi. Velká světla ve stylu originálu nechal také na zádi, v tomto případě však akcentoval jejich rozdělení do čtyř prvků.

Zato maska už spíše odpovídá modernizovanému provedení ze začátku devadesátých let. Nízký chladicí otvor sice připomíná původní verzi, znak výrobce je ale uprostřed masky a ne kraji.

Boky zůstávají hranatě přesně ve stylu původního auta, osobité jsou hlavně C sloupky. Zajímavostí jsou pak oplastované díly, zvýšená světlá výška nebo střešní ližiny. Honza přiznává, že chtěl udělat originální auto konkurující dnes módním zvednutým hatchbackům, jako je Dacia Sandero Stepway nebo Ford Fiesta Active. Jedním dechem ale dodává, že jde rovněž o jakýsi odkaz na originál. Také pro Favorit totiž šlo dokoupit plastové lemy blatníků nebo střešní příčníky.

Tak co, jak se vám vize moderní Škody Favorit líbí? My bychom si takovou stylovku v nabídce mladoboleslavské značky dovedli představit.

Navíc takový nápad ve výsledku nemusí být tak nereálný. Mateřský Volkswagen údajně chystá hned několik retro modelů, které v rámci rodiny elektromobilů připomenou některé jeho slavné modely, jako třeba minibus T2. A tak proč by se takovou myšlenkou nemohla inspirovat i Škoda. A u jakého jiného auta se inspirovat než u Favoritu, který na konci osmdesátých let určil po letech zoufání se zastaralou technikou její směřování pro další roky.