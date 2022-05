BMW se údajně chystá vyrábět moderní poctu ikonickému Batmobilu

Součástí oslav 50 let divize BMW M by mohla být i limitovaná série model M4, který bude odkazovat na ikonický mnichovský Batmobil ze sedmdesátých let.

Divize BMW M si letos připomíná 50. výročí své existence, což by měla již zanedlouho oslavit například premiérou extrémního BMW M4 CSL během akce Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Podle nových spekulací má však automobilka v rukávu ještě jednu novinku, která bude také velmi důstojnou oslavou padesátin.

Podle George Kachera, novináře píšícího pro australský WhichCar, totiž BMW údajně připravuje limitovanou sérii speciálního BMW M4 CSL, která by měla vycházet z konceptu BMW 3.0 CSL Hommage Concept. Ten byl přitom moderní interpretací dnes již legendárního BMW E9 CSL, kterému se také přezdívá Batmobil.

Limitovaná verze moderního BMW M4 CSL by tak mohla dostat výrazně přepracovanou karoserii s řadou aerodynamických prvků, čímž by odkazovala na závodní klasiku ze sedmdesátých let. Navíc se očekávají také úpravy 3,0litrového twin-turbo šestiválce pod kapotou, který by mohl být vyladěn až na cca 600 koní a 700 Nm točivého momentu.

Video se připravuje ...

Samozřejmě se bavíme čistě ve spekulacích, výkon unikátního modelu by však měl být posílán přes osmistupňovou automatickou převodovku pouze na zadní kola, zrychlení na 100 km/h by mělo trvat jen 3,5 sekundy a maximální rychlost by se měla pohybovat okolo 300 km/h. Důraz by navíc měl být kladen také na snižování hmotnosti, která by se mohla držet kolem 1.550 kg.

Limitované edice BMW M4 CSL, která bude vzdávat hold mnichovskému Batmobilu, by měla být omezena na sérii 50 automobilů, přičemž cena jednoho by se mohla pohybovat až kolem 600.000 euro (cca 15 milionů Kč). Taková částka je pochopitelně naprosto extrémní, nová limitka by se však mohla stát moderní klasikou, jejíž cena v budoucnu už jen poroste.