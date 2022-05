BMW se zviklat konkurencí nenechá. Návrat do F1 není v plánu

Je to již 13 let od doby, kdy bavorská automobilka naposledy aktivně vystupovala ve formuli 1. Roky budou dále přibývat, BMW se totiž na návrat nechystá.

Jedním z nejžhavějších témat uplynulých týdnů a měsíců jsou mimo samotného dění o závodních víkendech také budoucnost motorů a celého šampionátu F1 od roku 2026. Šéf koncernu VW Group Herbert Diess dal programu formule 1 zelenou, což znamená, že bychom za čtyři roky v královně motorsportu měli vidět jak Porsche, tak Audi. Společně s již pravidelným účastníkem šampionátu Mercedesem to znamená, že německá konkurence BMW bude již za pár let ve formuli 1. Jak se k tomu staví automobilka z Mnichova?

Inu, poněkud chladně a bez emocí. Šéf BMW M Frank van Meel prozrazuje, že BMW nemá v současné chvíli žádné ambice pro vstup do šampionátu. Když působila automobilka ve formuli 1 naposledy, začalo to odkupem stáje Sauber, z níž se stal tovární tým BMW-Sauber. Během let 2006 až 2009 se povedlo týmu získat několik jednotlivých úspěchů včetně vítězství Roberta Kubici ve Velké ceně Kanady v roce 2008. Předchozí spolupráce s týmem Williams F1 byla úspěšnější, tým bojoval o titul mistra světa, během šesti let získal celkem 10 vítězství a desetiválcový motor BMW byl dokonce tím nejvýkonnějším v celém šampionátu. V tehdejší konkurenci motorů Ferrari, Mercedesu, Renaultu, Toyoty, Hondy a Cosworthu šlo o skvělou vizitku.

BMW se dle slov nového šéfa sportovní divize hodlá soustředit na vytrvalostní závody. BMW již nějakou chvíli vyvíjí hypercar, s nímž hodlá ovládnout slavný závod 24h Le Mans. Van Meel v rozhovoru o budoucích plánech v motorsportu řekl, že pravidla týkající se nových pohonů zatím nejsou ve formuli 1 zcela jasná. Proto se drží stranou.

Automobilka z Mnichova očividně tlačí na co nejrychlejší přechod k elektrickým technologiím i v motorsportu, což Frank van Meel v podstatě potvrdil. Věří, že je důležité, aby transformace sportovní M divize proběhla co nejefektivněji. Formule 1 se s příchodem nových pravidel v roce 2026 spíše soustředí na užití syntetických paliv, což naopak nahrává již potvrzené účasti Porsche.