Navštívili jsme hlavní výstavní centrum bavorské značky BMW v domovském Mnichově, abychom se seznámili s aktuální modelovou řadou koncernu BMW Group i bohatou historií automobilky v továrním muzeu. Pojďte si to připomenout s námi v obrovské fotogalerii.

Svatostánek německé značky BMW najdete v Mnichově. Světové automobilky oslovují potenciální budoucí i současné zákazníky a pravověrné nadšence a investují extrémní peníze do velkolepých prezentací nejnovějších produktů i významných momentů z minulosti. Jedním z nich je i u nás populární výrobce z Bavorska. Ten se ve svém domovském městě ukazuje v nejlepším možném světle a láká na návštěvu výstavního centra BMW Welt (Svět BMW).

Svět BMW se návštěvníkům otevřel už v roce 2007 přes ulici k hlavnímu korporátnímu mrakodrapu s motivem čtyř válců v centru Mnichova. Futuristická budova, která je zejména velkým prodejním showroomem nových modelů značky, je dnes nejnavštěvovanější turistickou atrakcí v Bavorsku a celoročně láká na ukázku kompletního portfolia značek, jež jsou součástí koncernu mnichovské společnosti.

Kompletní přehlídka všech značek BMW Group

Spolu s hlavní přehlídkou automobilů BMW jsou tu k vidění i motocykly sesterské značky BMW Motorrad, stylová novodobá mini pro fajnšmekry i charakteristická vznešenost britské luxusní značky Rolls-Royce. Kompletní expozice BMW Group se pravidelně obměňuje v závislosti na debutech nových modelů i významných témat. Během naší návštěvy se s novinkami od sportovní divize BMW M ukázal i historický závodní speciál BMW M1 Procar.

Velkou prezentací ve futuristické budově dává automobilka všem zájemcům o značku příležitost seznámit se s celou modelovou řadou, přičemž nejnovějším zástupcem během naší návštěvy letos v srpnu bylo zbrusu nové BMW i5, čistě elektrický zástupce nejnovější „pětky“. Současně jsme si mohli prohlédnout faceliftovaná výkonná SUV X5 M a X6 M a nejmodernější vlajkovou elektrickou limuzínu i7.

Na elektrifikaci nových aut se v automobilovém průmyslu klade stále větší důraz a mnichovská značka veřejnost seznamuje s technickou svých dnešních elektromobilů. V odděleném koutku pro modelovou řadu elektrických modelů BMW v aktuální době ukazuje technický průřez elektrickým SUV BMW iX. Jednoduše se tak můžete seznámit s technologiemi, jaké vládnou dnešním motoristickým trendům.

Slavnostní předávání nových aut

BMW Welt není pouze speciálním místem, kde si můžete vybrat, a dokonce i nakonfigurovat a objednat váš nový bavorák. Mnichovský svatostánek značky je automobilkou pravidelně využíván jako světově nejvýznamnější showroom pro předávání nových vozů nedočkavým novopečeným majitelům. Existuje lepší nákupní zážitek než spojit vyzvednutí vaší nové „trojky“ v jejím rodišti a současně si prohlédnout tovární muzeum značky?

Během vaší návštěvy si navíc můžete koupit oficiální oblečení a doplňky značek BMW a Mini ve velkém obchodu se suvenýry, prodávajícím nejnovější kolekce.

BMW Muzeum oslavuje i roadster Elvise Presleyho

Vrcholem návštěvy svatostánku BMW v Mnichově je nepochybně návštěva továrního muzea, kde se seznámíte s kompletní historií společnosti Bayerische Motoren Werke od založení v roce 1916 až po současnost. Zpočátku se BMW věnovalo jen výrobě leteckých motorů a s jedním dokonce získalo světový rekord. Letec Franz Diemer v roce 1919 dosáhl rekordní výšky 9759 metrů s letadlem poháněným motorem BMW IV.

Video se připravuje ...

Historie motocyklové značky BMW Motorrad se začala psát v roce 1923, když v nové továrně v Mnichově byla zahájena výroba prvního motocyklu BMW R32. V automobilovém průmyslu se značka BMW objevila až o pět let později, když společnost vyráběla jediný model vycházející z britského Austinu Seven, na základě licence pojmenovaný Dixi. S úplnými začátky vás tovární muzeum seznámí už u vstupu a následně vás provede celou historií.

K nejzajímavějším expozicím jistě patří sál se sportovními silničními modely BMW M, ukázka okruhových speciálů z dílen závodní divize BMW Motorsport, sál věnovaný populárnímu BMW řady 3, prezentace otevřených kabrioletů a roadsterů z minulých ér, vitrína se zásadními motocykly značky, chodba s přehlídkou motorů a speciální stylizovaná místnost s originálním roadsterem BMW 507, jehož hrdým majitelem byl světoznámý americký zpěvák Elvis Presley.

Návštěva Světa BMW i prohlídka oficiálního továrního muzea značky je povinností pro všechny milovníky BMW i benzinové nadšence. Obrovský svatostánek je nejdůležitějším místem na světě, kde se můžete seznámit s kompletní historií i naživo vidět všechny zásadní modely automobilky. A když budete mít štěstí, v ulicích okolo potkáte zamaskované vývojové prototypy během testování, protože mnichovská továrna je doslova za plotem.

Otevírací doba a vstupenky BMW WELT a BMW MUSEUM

Vstup do BMW Welt je zdarma. Zvířata nejsou povolena v BMW Museum. Dětem do 14 let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělého. Vstupenka je platná po dobu pěti hodin. Vstup na prohlídku BMW Museum je zahrnut v ceně vstupenky. Skupinové vstupenky lze zakoupit pouze na pokladně.

Lokace Otevírací doba Vstupné BMW WELT Pondělí - Sobota: 7:30 - 00:00 (půlnoc) Vstup zdarma Neděle + Svátky: 9:00 - 00:00 (půlnoc) BMW MUSEUM Úterý - Neděle: 10:00 - 18:00 Jednotlivá vstupenka: 10.00 EUR (poslední vstup v 17:30) Zlevněná*: 7.00 EUR Skupina (min. 5 osob): 9.00 EUR Rodinná (max. 2 dospělí + 3 děti do 18 let): 24.00 EUR

Parkování u BMW WELT a BMW MUSEUM

Zůstaňte na dálnici až ke sjezdu Mittlerer Ring (2R). Na Mittlerer Ring sledujte ukazatele "Olympiapark / BMW Welt". Jakmile dojedete k BMW Welt, řiďte se směrovkami k podzemním garážím. Garáž má výšku vjezdu 2 metry. Svůj elektromobil můžete nabíjet na nabíjecích stanicích přímo na místě s kartou E.ON.