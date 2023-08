Američané si v padesátých letech užívali vzkvétající ekonomiky a společenská smetánka si začala nakupovat luxusní vozy z Evropy. Ty výrobcům na starém kontinentu pomáhaly s poválečným znovuzrozením. Mercedes-Benz tam zaujal novým sporťákem 300 SL, tehdy nejrychlejším autem na světě, a v Mnichově se rozhodli mu vyvinout hlavní konkurenci. Na popud amerického importéra Maxe Hoffmana začali prodávat roadster, jaký málem zničil celou automobilku.

Elegantní roadster BMW 507 byl tím nejexkluzivnějším, co „Bavorák“ v padesátých letech prodával. Původní myšlenka byla obchodně zajímavá, protože Mercedes-Benz prodával roadstery 300 SL ve slunečných státech bohatým Američanům, kteří měli zájem i o konkurenční značky Ferrari nebo Porsche. Mnichovské BMW však nemělo v exkluzivním segmentu svého hráče, a tak se inspirovalo návrhem jednoho z nejslavnějších amerických prodejců aut tehdejší doby.

Z vidiny zbohatnutí se stala noční můra

Max Hoffman viděl ve sportovně-luxusním BMW obrovský potenciál, jenže automobilka zanedlouho začala hořce litovat. Z vidiny prodeje tisíců aut ročně se okamžitě stala noční můra. Nový roadster BMW 507 se představil v hotelu Waldorf-Astoria v New Yorku v roce 1955 a začal se prodávat v následujícím roce. Už tehdy se začal rozpadat prvotní plán prodeje pěti tisíc aut ročně za přibližně pět tisíc amerických dolarů.

Pro německou automobilku byla výroba netradičního roadsteru extrémně nákladná. Koncová cena pro americké zákazníky brzy přesáhla dvojnásobek a mohli si jej dovolit jen ti nejbohatší Američané. Elvis Presley měl hned dvě a jeden z jeho vozů teď stojí v továrním muzeu v Mnichově. Ve výsledku tak BMW 507 nikdy nepřesáhlo více než desetinu prodejů konkurenčního Mercedesu-Benz 300 SL.

„Pětsetsedmička“ sice značce vrátila sportovní image, ale vystavila ji hrozícímu bankrotu. Společnost prodělávala kalhoty na každém vyrobeném roadsteru, což vyústilo v extrémní ztrátu. Až po infuzi kapitálu od Herberta Quandta, aby se zabránilo bankrotu, automobilce pomohlo uvedení nových modelů BMW 700 a „New Class“. Společnost se doslova vrátila nohama na zem, když se vrátila k produkci lidovějších vozů.

Vzácná klasika je dnes extrémně drahá

Obchodní neúspěch je současně jedním z hlavních důvodů, proč dnes BMW 507 je sběratelsky ceněnou raritou, za jakou zaplatíte dechberoucí peníze. Když jsme otevřeli německou inzerci Mobile.de, zjistili jsme, že právě „pětsetsedmička“ je nejdražším vozem značky v nabídce. Byla vyrobena 11. ledna 1959 a o čtvrt roku později se objevila v New Yorku u prodejce Maxe Hoffmana.

Toto konkrétní BMW 507 z druhé výrobní série je 205. dokončeným vozem z celkových 252 produkčních exemplářů. K dnešnímu dni ujelo 84.142 kilometrů a je pečlivě zrestaurované do originální podoby, včetně více než 2.000 fotografií z průběhu prací. Velkou zajímavostí tohoto konkrétního vozu je i skutečnost, že v předcházejícím vlastnictví byl bezmála třicet let.

A teď to nejdůležitější. Za originální BMW 507 z konce padesátých let, jaké jsme pro vás našli v inzerci, zaplatíte 2.350.000 eur. To je přibližně 56,5 milionu korun. Je to obrovská částka, jenže zrovna tohle konkrétní sportovní auto z minulosti už nikdy nebude levnější.