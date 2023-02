BMW X2 se v nové generaci změní na SUV kupé. Vypadat může takhle

BMW by mělo v brzké době představit druhou generaci modelu X2. A podle všeho se dočkáme zajímavé změny.

Novinka totiž nabídne odlišný vzhled. Nejde však jen o odlišný designový jazyk nebo jednotlivé detaily, příští X2 dorazí se zcela novým tvarem karoserie.

Zatímco první generace, která se světu představila v roce 2017, představuje spíše zvýšený hatchback, nástupce bude zákazníky lákat na sportovnější siluetu ve stylu SUV kupé se svažující se střechou. Nová X2 by tak mohla do velké míry převzít profil větších modelů X4 a X6.

Naznačují to alespoň fotografie a video záběry maskovaných prototypů, zachycených během testování. A právě na dostupné snímky nedávno navázal známý digitální umělec a designér Lars Sältzer vlastním návrhem podoby chystané druhé generace.

Lars nabízí vizi SUV kupé, které obdaroval spíše menšími (na poměry současného BMW) ledvinkami, výrazně tvarovaným předním nárazníkem a především zvláštně zpracovanou zádí s několika podélnými liniemi a zajímavými světly. Zaujme také spoiler na hraně pátých dveří.

Druhá generace BMW X2 bude velice pravděpodobně blízkým příbuzným nové X1, kterou německá automobilka odhalila loni, sdílet s ní jistě bude většinu techniky a zřejmě i provedení interiéru.

Podle webu BMWBLOG by se nejmenší SUV kupé v nabídce německé automobilky mohlo začít vyrábět ještě letos, konkrétně v listopadu. Ve srovnání s předchůdcem by druhá generace měla být o něco větší a existovat bude také v plně elektrické verzi iX2. Nejvýkonnější variantou se spalovacím motorem by mělo být provedení M35i s přeplňovaným zážehovým čtyřválcem o výkonu přesahujícím 300 koní, počítá se také s plug-in hybridem.