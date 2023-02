TEST BMW X1 xDrive23d – Překvapivé argumenty

Bavoráky jsme zvyklí chválit za jízdní vlastnosti, motory… Na předokolkové platformě UKL2 to sice nejsou ta pravá BMW, ale zase třeba v případě testované X1 xDrive23d budeme zapisovat jiné plusy. Překvapivé plusy. A navíc, špatně taky vůbec nejezdí.

Testová šablona nám sice začíná oddílem „design, interiér“, ale já bych nejprve zmínil cenu. Velmi mě totiž překvapilo, že s porovnatelnými motorizacemi je BMW X1 levnější než konkurent z nejtypičtějších, VW Tiguan! Překvapení o to větší, že mnichovské SUV je novinka, zatímco tiguan se poprvé představil už v roce 2016.

Buďme konkrétnější – za testovanou specifikaci xDrive23d s výkonem 145 kW, sedmistupňovým dvouspojkovým automatem a pohonem všech kol (platforma UKL2 pochopitelně 4x4 umí) po vás u BMW budou chtít minimálně 1.124.500 Kč.

Zamiřme nyní k prodejci VW a poptejme Tiguan 2.0 TDI (147 kW) 4Motion DSG7. Bude to… 1.295.900 Kč! A že by volkswagen svého soka rozdrtil výbavou, ani to říct nemůžu. V základu se plus minus shodnou, VW boduje adaptivním tempomatem, vyhřívanými sedačkami, BMW zase nabídne navigaci. Zkrátka žádné zásadní rozdíly. Překvapení, což?

Překvapením už určitě nebude, že základní cenovkou jsme u testovaného BMW rozhodně neskončili, tradičně prémiově rozšafný balíček extras se postaral o navýšení na necelých 1,6 milionu. Mohly za to především velice tučné položky Edition Signiture za sto čtyřicet tisíc a paket Innovation za sto dvacet. První obsahuje alarm, panoramatickou střechu, elektricky ovladatelné sedačky, zadní posuvné sedačky, samozatmívací zrcátko a nějaké ty interiérové zdobnosti (lišty v černém lesklém laku). Druhý paket nabídne adaptivní LED světlomety, head-up displej, BMW Live Cockpit Professional, parkovacího asistenta nebo bezklíčkový vstup. Ano, cenovka může velice nabobtnat, rozhodně by však nemělo zapadnout, že už v základu je BMW X1 xDrive23d více než dostatečně vybaveno a přijde na překvapivě (nepoužil jsem to slovo už?) rozumné peníze.

Nepolarizuje

U BMW nás v posledních letech designem některých modelů docela škádlí, X1 však nepatří do kategorie těch divných bavoráků, které rozpalují nejen tradiční fanouškovské osazenstvo. Ledvinky jsou sice možná trošku větší, ale vyloženě nepatřičně na mě nepůsobily, řekl bych, že X1 je v zásadě konzervativní, bez výstřelků. A v testované verzi bez jakéhokoliv M paketu. Přišlo mi, že na rozdíl od jiných bavoráků ho X1 nutně nepotřebuje, s příplatkovou oranžovou Utah Orange za třiadvacet tisíc vypadala atraktivně i takto „bezemková“. Trochu zvláštní mi přišly zapuštěné kliky, ale jak tak sleduju trendy, budu si muset na toto řešení zvykat.

Je BMW Operační sytém 8 zábava?

Ještě víc a opravdu tedy velmi nerad, si budu muset zvykat na nové a kompletně digitální prostředí bavorského multimediálního rozhraní BMW Operační systém 8. Já se opravdu snažím na toto v zásadě bezvýhradně dotykové ovládání koukat moderníma očima a taky pohledem uživatele, který bude na své auto zvyklý a nebude X1 po týdnu vracet jako typický motoristický novinář. V hlavně mi zvoní argument Martina Vaculíka, že „teplotu si přece každý nastaví na dvaadvacet stupňů a pak už do toho displeje nehrabe“.

Stejně se ale nemůžu zbavit dojmu, že to u BMW mohli vymyslet a uspořádat lépe. Bože, těch ikon je tam tolik! Navíc naprosto bez ladu a skladu prostě naplácané na jedno místo, ikonku pro vymezení pole působnosti asistenčních systémů jsem tak musel hledat ve změti pro mě v tu chvíli zcela zbytných dlaždic typu „Zprávy BMW“, „WiFi připojení“ nebo „Displeje“.

Taky si vzpomínám na jízdní dojmy s 2 Active Tourerem, kde jsem s nejnovějším BMW operačním systémem přišel poprvé do kontaktu. A jak museli na zadávání navigace zavolat zběhlého kolegu, který byl s novinkou již seznámen. Tomu jsem při překlikávání ikon, posouvání menu a podobných činností opatrně sdělil, že je toho nějak moc k učení. On nadšeně odpověděl, že ne k učení, ale zábavě! Takže, až budete takhle příště zapínat vyhřívání sedaček ťukáním do displeje a místo tlačítka na páčce blinkrů nulovat palubní počítač kdesi hluboko v xtém podmenu, je to zábava!

Další překvapení

Psal jsem to hned na začátku, že výčet pozitiv bude u X1 trochu nebavorácký. Viz další plusový bod – prostorný a dokonce i variabilní interiér.

Zasadím trochu do kontextu, už Ondra Mára si ve svém testu mezigeneračně do všech směrů roztáhlejší X1 všiml, že s délkou přesně 4,5 metru se novinka skoro shoduje s první X3 (ta byla delší jen o 65 mm). Nemělo by tak být zase tak zarážející, že uvnitř je skutečně dost místa. V naší populární disciplíně „sedni si sám za sebe“ jsem se jen s minimálním sebezapřením na zadní sedačky vešel i s lavicí zcela posunout vpřed (posouvat lze v rozmezí třinácti centimetrů, samostatně se za tuto položku připlácí se osm tisíc, polohovatelná jsou i opěradla).

Spíše chválit můžu sedačky přední, jejich sportovní provedení přijde na deset tisíc a já si tak mohl znovu užívat nastavitelnou délku sedáku, velmi rád jsem byl také za moji velmi oblíbenou oporu v ramenou, vadila mi jen příliš vytrčená opěrka hlavy. Snažil jsem se ji odsunout, marně.

Objem kufru rovných pět set litrů platí pro sedačky zcela posunuté vzad, je to tedy férový údaj. Fajn byla rozměrná odkládací schránka se síťkou u levého podběhu, kvůli baterce mild-hybridní technologie se sice pod podlahou nacházela jenom maličká schránka, ale aspoň něco…