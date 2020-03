BMW X7 xDrive40i – Budoucnost luxusu

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

BMW X7 je standardně vybaveno třemi řadami sedadel, neznamená to však, že je vždy sedmimístné. Výrobce totiž nabízí také šestimístné uspořádání se dvěma samostatnými sedadly ve druhé řadě. A právě to jsme si mohli vyzkoušet.

Právě tohle řešení výrazně přispívá k dojmu opravdu velkého auta. X7 samozřejmě velká je, jasně to naznačují výše uvedené rozměry, ale naživo působí vyloženě majestátně - a skoro až tak nějak nafoukaně. Za sebe nemůžu říct, že by se mi X7 zvlášť líbila, ale onu působivou impozantnost jí fakt upřít nelze. Kromě robustní přídě jí napomáhají také hranaté tvary, rovná střecha, na níž navazuje skoro kolmá záď, vysoká karoserie s velkými okny nebo nezvykle rozměrné zadní dveře, které jsou delší než přední a významně usnadňují nastupování a vystupování.

X7 si samozřejmě můžete přepnout i do sportovního režimu, v němž celkově výrazně ztuhne a dojem vznášejícího se auta trochu ustoupí. K posádce se totiž dostane výrazně víc informací o povrchu pod koly, ale velké SUV stále zůstane příjemně pohodlným vozem. Změní se také chování v zatáčkách, v nichž X7 najednou působí citelně hbitěji, jako by okamžitě zhubla - a přitom stačilo jen zmáčknout tlačítko.

Výsledek je působivý, především co se komfortu týče. X7 se totiž spíš vznáší, než jede. Drtivou většinou nerovností vyžehlí tak, že o nich nevíte, jen velice zřídka - typicky na krátké ostré nerovnosti - se ozve nějaký pazvuk. Ale za ten týden, který auto strávilo většinou v komfortním nastavení, by mi k jejich napočítání stačily prsty na jedné ruce. Jinak je komfort X7 naprosto ohromující, k čemuž přispívá i obdivuhodně tuhá karoserie či dokonale izolovaná kabina.

Pohodovým stylem, aniž bych někoho brzdil, jsem se dokázal přesunout z jednoho severočeského města do Prahy s průměrnou spotřebou 8,8 l/100 km, což mi připadá vyloženě skvělé. Po městě už je to samozřejmě horší, po Praze jsem se pohyboval za nějakých 14 l/100 km. Průměr po týdenním testu, který zahrnoval všechny možné typy cestování, včetně dálnice, činil 12,6 l/100 km.

Stačí jedno auto?

Uznávám, že skoro 5,2 metru dlouhé SUV je do značné míry zbytečnost, kterou asi málokdo vyloženě potřebuje. Jenže na téhle X7 prostě něco je. BMW se pokusilo do jednoho jediného modelu spojit charaktery SUV, MPV a limuzíny a za sebe říkám, že se mu to povedlo.

Jasně, taková řada 7 se na normálních silnicích bude řídit lépe, ale mimo asfaltku ji asi nevezmete. A taky do ní neposadíte dalších pět lidí, když bude třeba. Přitom komfort nabídne X7 srovnatelný.

Dlouho jsem si myslel, že kdybych mohl mít jedno auto na světě, byl by to Range Rover, který jsem měl ve všestrannosti za nepřekonatelný. Po týdnu s X7 už si tím nejsem tak jistý...

Tohle SUV je navíc tak zajímavé, že mě donutilo přemýšlet o budoucnosti luxusních vozů. Mám takové tušení, že právě X7 ukazuje, jak bude taková budoucnost vypadat.

BMW X5 xDrive40i – Jeden z ostrůvků naděje

Kromě větší X7 jsme nedávno otestovali také nejtradičnější SUV od BMW, model X5. A ve stejné verzi jako X7, tedy xDrive40i.

V poslední době jsem se značkou BMW zažíval spíš zklamání, tím největším pro mě byla naftová trojka, která byla ve verzi 320d naprosto nijaká. Totálně bez chuti a jakéhokoliv náznaku jízdní zábavy. A 330d s M paketem zase byla tvrdá jak prkno, až jsem si zavzpomínal na v běžném provozu takřka nepoužitelné M4 Competition.

Stále se však najdou BMW, která mě baví jak před léty. Zrovna minulý týden jsem jezdil v nejnovější 520d, a to bylo přesně ono! Vlastně obyčejná verze, ale za volant jsem se vždycky těšil, auto zatáčelo jako BMW, na rozbité silnici se od podvozku neozývalo absolutně nic. Kombinace agilita/pohodlí jako kdysi.

Velice podobný pocit jsem měl i z X5 se základním benzinem, která se obchodně označuje xDrive40i. Za mě z trojice Q7, GLE a právě X5 to nejlepší, co můžete koupit. Tím myslím X5 jako takovou, xDrive40i bych mít nemusel, k tomu se dostanu.

Jinak ale X5 dělala přesně to, co měla. Tedy alespoň podle mě. Úžasně komfortní, tichá, ale i přes obří rozměry (současná X5 je dokonce o kousíček širší než jinak větší X7) a hmotnost (testovaná verze přes 2,1 tuny) zábavná, jak jenom jde. Nebo zábavná… Spíš uspokojující v tom, jak funguje. Q7 je typicky sterilní, GLE zatím obecně soudit nechci, modrá novinářská šestiválcová nafta byla divná (plavala, bouchala, až se mi nechce věřit, že by to byl v rámci modelu úzus), X5 ale netloukla ani na velkých nerovnostech a dvaadvacetipalcových (!!!) kolech (za vzduch na obou nápravách se připlácí šedesát tisíc) a asi i díky sportovnímu diferenciálu (bez příplatku) jsem měl pocit, že skutečně řídím. Jenom bacha na tu šířku…

Rozhodně bych si však koupil naftu, všude jinde úchvatný třílitrový zážehový šestiválec s jedním turbem je zde méně přesvědčivý (i když stále dostatečně čiperný) a dle očekávání užranější. I klidným tempem jsem jezdil za jedenáct až třináct litrů a na důrazné zrychlení známé z menších modelů jen vzpomínal. Ne že by X5 tato motorizace nestačila, jenom nepůsobí tak příjemně „přemotorovaně“ jako třeba v pětce.

Vytknul bych design zadních partií (podobně jako trojka nevypadá zezadu jako BMW ani X5) a samozřejmě příšerný digitální přístrojový štít. Jak tohle mohlo BMW dopustit, nepochopím. To je ale vše, jinak je X5 výjimečně kvalitní, skvěle fungující a řidičsky uspokojující produkt. Je možná smutné, že podobných je i mezi bavoráky čím dál míň, stále však existují. Třímilionová cenovka za konkrétní testovaný kousek mi ale i tak přijde dost vysoká. To jsou zkrátka příplatky, základ za 1,8 milionu tak strašidelný není. A kůži za sto tisíc přece nepotřebujete, určitě se obejdete i bez laku za šedesát, sportovního výfuku za třináct, zmíněné dvaadvacítky přijdou na sto… Ono by to šlo osekat na rozumnější peníze.

Martin Machala

Nejlevnější verze modelu 2.172.300 Kč (X7 xDrive30d) Základ s testovaným motorem 2.230.800 Kč (X7 xDrive40i) Testovaný vůz bez příplatků 2.230.800 Kč (X7 xDrive40i) Testovaný vůz s výbavou 3.137.710 Kč (X7 xDrive40i)

Plusy

Kvalitní, prostorný a praktický interiér

Povedený motor

Mimořádně komfortní jízdní projev

Moderní výbava

