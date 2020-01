Audi SQ7 – Hezčí a pořád ohromující

Druhá generace Audi Q7 vyrazila do druhé poloviny svého životní cyklu s několika výraznými novinkami. A platí to samozřejmě i pro vrcholnou verzi SQ7.

Jednoduše řečeno, pokud například dojedete vůz před vámi, světla zareagují a auto před vámi nechají ve tmě, jinak ovšem svítí do všech důležitých směrů. Takže vy vidíte pořád skvěle, ale řidiče před sebou neoslníte. A to samé samozřejmě platí i v případě protijedoucích šoférů.

Schválně, vybavujete si nějaké Audi, u něhož by facelift přinesl opravdu výraznou proměnu designu? Ingolstadtský výrobce většinou k omlazení svých modelů přistupuje vlažně a spoléhá se na decentní evoluci. U Q7 a SQ7 je to ale jinak.

Svou roli jistě hrála výbava našeho kusu, který dostal to nejlepší, co Audi nabízí. Tedy až na brzdy, které byly standardní s masivními ocelovými kotouči - vpředu mají průměr 400 milimetrů, vzadu 370 mm. Fungují nicméně dobře a velké auto zkrotí spolehlivě, přesto lze sáhnout po něčem ještě účinnějším. Za 246.400 Kč můžete dostat karbon-keramické brzdiče.

Jinak jsou ale všechny ty newtonmetry pořád s vámi, kdykoli připravené hned máknout. Prostě jen šlápnete na plyn a máte je tu v podobě drtivého a působivě plynulého zrychlení, které doprovází hluboké burácení, jaké byste od vznětového motoru nečekali. Asi tušíte, že si Audi pomáhá částečně umělým zvukem, ale kupodivu nemůžu říct, že by mi to v tomto případě vadilo. A to přitom podobné fígle v lásce nemám.

A nestačil by šestiválec?

Pokud vyloženě neprahnete po osmiválcovém naftovém vrcholu v podobě SQ7, můžete sáhnout po střídmější variantě v podobě třílitrového dieselového šestiválce. Nejenže ušetříte něco přes 700 tisíc korun, ale rovněž dostanete schopnou techniku. Pod označením 50 TDI quattro se ukrývá turbodiesel vyladěný na výkon 210 kW od 3500 otáček a 600 newtonmetrů točivého momentu v pásmu od 2250 do 3250 ot/min. Auto s pohotovostní hmotností 2240 kilogramů zvládne stovku za 6,5 sekundy a může pelášit maximální rychlostí 241 km/h. V praxi tedy není o mnoho pomalejší než vrcholná SQ7.

Pohonná jednotka se pojí výhradně s osmistupňovým automatem ZF s hydrodynamickým měničem, pohon všech kol zajišťuje samosvorný mezinápravový diferenciál. Díky 48V palubní síti je vůz mild-hybridem. Částečná elektrifikace má tady za úkol především ekonomičtější jízdu. Audi tvrdí, že díky této technologii se tabulková spotřeba snížila o 0,7 litru.

Nemáme důvod nevěřit, protože hodnoty zaznamenané v průběhu testování jsou opravdu dobré. Dlouhodobý průměr není problém udržet okolo osmi litrů, více si naftová Q7 řekne jen při městském popojíždění a na dálnicích. Uličkami centra se proplétá za nějakých dvanáct až třináct litrů, při dálničním svištění počítejte s apetitem okolo deseti litrů.

Když jsme u toho svištění, hodně nás překvapila úroveň odhlučnění. Nejen samotného motoru, ale i podvozku a aerodynamického svistu od zrcátek. Ani na německém autobahnu si v rychlostech kolem 180 km/h nemáte příliš na co stěžovat. Na komfortu pro posádku si Audi u tohoto modelu dalo mimořádně záležet.

Úplně bezchybná ale daná konfigurace není. Bohužel ji trápí to, s čím jsme se setkali již u několika koncernových vozů se šestiválcem pod kapotou. Řeč je o prodlevě po sešlápnutí plynového pedálu, kdy se celá ta mohutná strojovna dá do práce až nějakou sekundu dvě po vydání pokynu nohou. V běžném provozu si toho možná ani nevšimnete. Když se ale dostanete do situace, kdy potřebujete rychlý odšťuch (zpravidla výjezd na frekventovanou hlavní silnici), každá desetinka přijde vhod. Na tomhle by se ještě určitě mělo zapracovat.

Co naopak žádné další ladění nepotřebuje, to je kooperace s osmistupňovým automatem. Ten řadí sametově hladce a logicky, takže při střídání jednotlivých kvaltů nikterak netápe. Převodovka může řazení přenechat vám prostřednictvím pádel pod volantem, to vás ale bude bavit jen chvilku. K celkové charakteristice auta více sedí přístup, při kterém chcete co nejvíce starostí nechat na voze a jen se pohodlně a komfortně přepravit z bodu A do bodu B.