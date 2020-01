Mercedes-Benz GLE 400 d – Čekal jsem víc

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Co chcete po velkém SUV? A zvlášť od Mercedesu? Předpokládám, že většina z nás řekne komfort. Tedy v prvé řadě perfektní odhlučnění a dokonale pohodlný podvozek. Sice trochu předběhnu, ale právě v těchto oblastech nové GLE dost překvapivě zklamalo. Konkrétní testovaný kousek sice obouval obrovské jednadvacetipalcové pneu a u vzduchového podvozku pravidelně píšeme, že na nerovnostech není vždycky stoprocentní, i tak jsem ale čekal daleko víc. I v porovnání s konkurencí. Třeba s Volkswagenem Touereg jsem najezdil tisíce kilometrů na podobně velkých kolech a odpružení si nebouchlo. Velice podobně si vedla i nová X5 od BMW. GLE bylo zvláštně neposedné i na rovném úseku, pořád sebou všelijak šilo a na dírách prostě tlouklo.

V tiskové zprávě jsem se taky dočetl, že se Mercedes mimořádně věnoval odhlučnění. Mluvě za testovanou verzi 400 d se mohl snažit ještě víc, hlavně po nastartování byl vznětový řadový šestiválec slyšet víc, než bych si představoval.

No, dost nezvyk. Přitom zmíněné dlouhodobé éčko v komfortu odpružení a odhlučnění naprosto excelovalo, a pokud si vybavuji minulé GLE, i to bylo úžasně pohodlné. Třeba se svezu ještě v jiné verzi nového GLE, budu doufat. Po novém áčku, které se probojovalo do mého letošního výběru největších průšvihů (kompletní redakční přehled vydáme na silvestra), je to druhé třícípé zklamání.

Je samozřejmě teoreticky možné, že jsem blbej a spletl jsem se. Teď mluvím o aktuálně testovaném GLE. S úplně stejným závěrem ale chodil každý, kdo se s mercedesem svezl. „Nějak to mlátí a ten motor je hlučnej,“ hlásil Standa i kolegové z Auto Tipu.

Mercedes-Benz GLE 400 d

Tady obliny fungují

K dlouhodobému éčku jsem měl od začátku vlastně jedinou připomínku – nijaký design karoserie. Zaměnitelný s menším céčkem, bez nápadu… Za těch jinak úžasných deset měsíců jsem si nezvykl. Nové GLE je taky zakulacené, na větší karoserii ale obliny fungují podle mě líp (viz esko, které působí majestátně). Líbí se mi úzké zadní svítilny, díky jejich trojúhelníkovému seskupení si navíc nové GLE nespletete (u Mercedesu vítaná změna). Mercedes hlásí i mezigenerační nárůst rozměrů, na délku nabralo GLE 105 mm (celkově 4924 mm), na šířku dvanáct (1947 mm), na výšku se ale celkem tradičně milimetry ubíraly (mínus čtyřiadvacet milimetrů, nové GLE měří 1772 mm). Uvnitř se bude hodit rozvorový nárůst o rovných osmdesát milimetrů (nově tedy 2995 mm).

A nebyla by to nová generace, aby se výrobce nechlubil větší tuhostí – novinka v krutu ztuhla o dvacet procent, Mercedes zdůrazňuje taky vylepšenou aerodynamiku (součinitel odporu vzduchu na hodnotě 0,29, což má být nejlepší číslo v segmentu).

Novoty, které vesměs fungují

Nový infotainment Mercedesu mě nejdřív šíleně vytáčel, předcházející kolečko pod dotykovou opěrkou na zápěstí (dotykovost se naštěstí dala vypnout) sice nebylo nejlepší řešení na trhu, ale všechno lepší než současný touchpad. Ten se složitostí pohybu nebezpečně blíží bezkonkurenčně nejhoršími systému od Lexusu. Ano, touchpad je skutečně velmi nešikovný, více než spolehlivě jej však nahrazují dotykové plošky na ramenech volantu. Díky nim je pak pohyb v menu velice jednoduchý a dokonce i já jsem si hrál s nejrůznějšími možnostmi zobrazení a překlikával mezi obrazovkami (každý z displejů má 12,3 palce). Opravdu je to jednoduché a přehledné. Mercedes nám navíc nechal normální tlačítka pro ovládání ventilace, takže nakonec jsem na touchpad zapomněl. A možná je tak nešikovný naschvál, aby řidič využíval zmíněné plošky na volantu (kde bychom měli mít ruce pořád).

Nebo hlasové ovládání. Platformu MBUX známe už z áčka, loni si s ním skvěle pokecala Simča. A musím říct, že i já jsem rád ztratil slovo. Hlasově jsem si pouštěl rádio, vybíral stanice, určoval cíl v navigaci nebo zvyšoval/snižoval teplotu… Tyhle novoty beru.

Na obří žebrování ventilace po stranách displeje si ale ještě nějakou dobu zvykat budu. Celkově však rozhodně luxusní dojem, tohle Mercedes samozřejmě moc dobře umí. Docela působivý je i nový head-up displej, Mercedes zdůrazňuje rozlišení 720 x 240 pixelů a prodlouženou vzdálenost promítání (řidič údaje vidí tři metry daleko).

Místo vzhledem k výše zmíněným vnějším rozměrům chybět snad ani nemůže, zadní sedačky (dělené v poměru 40:20:40) překvapily elektrickým nastavováním, v tomto případě dokonce součástí sériové výbavy. Šesté a sedmé místo už příplatkem je, připravte si víc než sedmdesát tisíc. I v tomto skoro pětimetrovém případě si však stoprocentně pohodlně samozřejmě nesednete, jako obvykle je to nouzovka.

V prvních článcích o novém GLE jsme psali o zavazadlovém prostoru s objemem 825 litrů, to je ovšem hodnota za zadními sedačkami až po strop. Klasika po opěradla (tedy roletku) činí pořád víc než slušných 630 litrů.