Návrh zákona upravujícího provoz samořídících aut by učinil odpovědnou společnost, která auto provozuje, nikoliv člověka za volantem. Také chce zakázat zavádějící marketing.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Král Karel III. přinesl ve svém úterním projevu na půdě parlamentu novinku – návrh zákona, který by přenesl odpovědnost z provozu autonomního vozidla na společnost, která ho provozuje, místo člověka sedícího za volantem. To znamená posun od dnešního stavu, kdy je za vůz odpovědný vždy řidič z masa a kostí.

Novinka je součástí plánu vlády vytvořit nové průmyslové odvětví o teoretickém obratu až 42 miliard liber (1,19 bilionu korun), které by zároveň vytvořilo na 38 tisíc pracovních míst. Přichází však ve chvíli, kdy vývoj autonomního řízení vozidel celosvětově klopýtá.

Video se připravuje ...

V minulém měsíci firma Cruise, odnož General Motors vyvíjející autonomní řízení, zastavila provoz celé své flotily robotických taxíků v Kalifornii. Stát jí totiž pozastavil licenci kvůli nařčení, že zadržovala klíčové video nehody jednoho ze svých prototypů. Loni zase automobilky Volkswagen a Ford vzdaly podporu start-upu Argo AI, který pro ně měl vyvinout samořídící auta, s tím, že se chtějí soustředit na technologie jízdních asistentů, které jsou skutečně dosažitelné.

Návrh zákona zároveň zakazuje firmám inzerovat u svých aut schopnosti, které reálně nemají. Pouze auta, která splní určité bezpečnostní náležitosti, budou moci být inzerována jako samořídící. Jaký by to mělo dopad na Teslu, která v současnosti nabízí „Full Self Driving“, tedy „plně samočinné řízení“, zatímco její auta ve skutečnosti nabízejí „jen“ jízdní asistenty, které musí řidič-člověk nepřetržitě monitorovat, není zatím jasné.

Velká Británie přichází s rámcem pro samočinně jezdící vozy později oproti některým ostatním státům. Ve Francii a Německu je testování povolené od roku 2022, resp. 2021, a v Kalifornii se mohou takováto auta testovat bez člověka za volantem dokonce od roku 2018.