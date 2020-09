Britové prý zakážou spalovací motory již v roce 2030

Automobily se spalovacími motory to mají ve Velké Británii dlouhodobě nahnuté. Čas jejich konce se ale neustále mění.

Britové chtěli zakázat prodej nových automobilů se spalovacími motory původně až od roku 2040, před pár týdny se však objevila zpráva, že se termín může posunout již na rok 2035. Společně s tím navíc britská vláda upřesnila, že by se připravovaný zákaz měl vztahovat i na hybridy a plug-in hybridy. Zkrátka všechny nové vozy se spalovacími motory.

Jedinou výjimku by si možná mohly vybojovat užitkové vozy, zejména ty určené pro dálkovou přepravu. Zbytek motoristů by však měl být odkázán pouze na elektromobily – ať už bateriové, nebo vodíkové. Taková představa samozřejmě zvedla řadu lidí ze židlí, jenže tím to ještě neskončilo.

Podle zákulisních informací britských kolegů z AutoExpress se totiž začíná stále častěji mluvit o tom, že by zákaz mohl vstoupit v platnost již od roku 2030. Podle Guardianu by premiér Boris Johnson mohl definitivní termín oznámit pravděpodobně v průběhu příštího měsíce.

Guardian současně zmiňuje, že rok 2030 podporuje i Výbor pro Změnu Klimatu (Committee on Climate Change), který byl založen v roce 2008 jako reakce na Climate Chang Act. Původně přitom komise navrhovala rok 2032.

Urychlení zákazu by měl podle informací The Times podporovat i ministr dopravy Grant Shapps, který je obecně považován za velkého příznivce elektromobility. Bude tak evidentně zajímavé sledovat, jak si Britové s novou výzvou během následujících let poradí. Zvláště vzhledem k nedávným požadavkům energetiků, volajících po možnosti odpojovat dálkově lidem elektromobily z nabíječek.