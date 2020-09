Energetické společnosti chtějí dálkově odpojovat elektromobily z nabíječek. Proč?

Nová pravomoc by energetickým společnostem umožnila na dálku odpojovat elektromobily připojené k domácím nabíječkám, což má přispět k ochraně sítě před přetěžováním.

Majitelé elektromobilů, kteří mají vlastní možnost nabíjet přes výkonnější wallboxy na vlastním pozemku, mají v současnosti o několik starostí méně. Nemusí se přetahovat o místo u veřejných nabíječek, nabíjejí kdykoliv se jim zachce a stále mají svůj vůz plně pod kontrolou. Ve Velké Británii by se to ale brzy mohlo změnit.

Britský energetický kontrolní úřad Ofgem, který by měl plnit roli ochránce spotřebitelů, totiž v současnosti řeší žádost energetických společností, které volají po možnosti na dálku odpojovat elektromobily od nabíječek v případě vysokého zatížení sítě.

Návrh, který měl být uveden ve zprávě DCUSA (Distribution Connection and Use of System Agreement/Dohoda o distribuční připojení a používání systému), doslova uvádí: „Elektrické sítě ve Velké Británii nebyly navrženy tak, aby uspokojily další významnou poptávku, jakou představují některá spotřebitelská zařízení (jako jsou elektromobily a jejich nabíječky).“

Pro řešení tohoto problému je prý nezbytné „dovolit distributorům kontrolu zařízení (jako jsou elektromobily) připojených k infrastruktuře chytrých elektroměrů“. Energetici ale současně dodávají, že by se mělo jednat až o poslední nouzovou možnost zásahu.

K uplatnění tohoto protiopatření by tak mělo docházet až v momentech, kdy v řešení tohoto problému selžou „tradiční tržní opatření“. Web AutoExpress, který na návrh upozornil, pak jako příklad zmiňuje například noční hodiny s výhodnějšími tarify elektrické energie, kterých by mohlo najednou využít až příliš mnoho majitelů elektromobilů.

Aby bylo možné tento návrh realizovat, musely by být domácnosti vybaveny novou – již třetí – generací chytrého elektroměru. Ten by navíc umožňoval v případech extrémního zatížení sítě omezit i výkon centrálního elektrického vytápění. Lidé by přitom podle současného návrhu de facto neměli nárok na kompenzaci.

Graeme Cooper, ředitel organizace National Grid pro dekarbonizaci, přitom v některých dřívějších prohlášeních zmínil, že ve Velké Británii existuje dostatečná kapacita pro připojení elektromobilů do nabíječek téměř kdykoliv. Předpokládal, že pokud by na elektromobilitu přešli přes noc téměř všichni, zvedla by se spotřeba zhruba jen o 10 procent.

„Je jedno, kdy přijdete domů a zapojíte svůj elektromobil do zásuvky. Nabije se, když to budete potřebovat,“ cituje AutoExpress jeho dřívější prohlášení. Cooper ale později dodal, že by se nabíjení mohlo přerušit například ve večerních hodinách, kdy bývá největší odběr elektrické energie.

Bude tedy zajímavé sledovat, jak se Britové s požadavkem energetických společností vypořádají. Na přechod k čisté elektromobilně totiž není připravena prakticky žádná rozvodná síť, rozhodnutí britského úřadu Ofgem by se tak mohlo do budoucna stát inspirací pro další (nejen evropské) státy. Rozhodnutí úřadu se přitom očekává před začátkem jara příštího roku.