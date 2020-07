Britové si posvítí na infotainmenty a jejich vliv na pozornost řidiče

Británii se až do roku 2010 dařilo pravidelně snižovat počty fatálních dopravních nehod, během posledního desetiletí se ale tento vývoj zastavil a čísla začala stagnovat. Britské ministerstvo dopravy se proto rozhodlo, že se celé záležitosti podívána zoubek. A to hodně detailně.

Jedním z mnoha důvodů stagnujícího počtu dopravních nehod s vážnými důsledky by přitom mohl být i vzrůstající počet zdrojů rozptýlení, kterým je řidič vystaven. Mezi tyto zdroje pak Britové kromě mobilních telefonů zahrnují i stále pokročilejší systémy infotainmentu v moderních automobilech.

Kromě možného rozptylování systémy infotainmentu a jejich potenciálního dopadu na bezpečnost na silnicích ovšem britské ministerstvo dopravy ještě zvažuje, jak by se tato technologie dala naopak využít k pro-aktivnímu vymáhání dodržování silničních předpisů.

Jedním z možných řešení by mohly být často diskutované kamery v interiéru automobilu, které by například zachytily řidiče při používání telefonu. Například automobilka Volvo, která chce montovat kamery do interiéru především s ohledem na vyšší bezpečnost, ale zvažuje, zda má vůbec právo instalovat do vozů technologii, která bude měnit chování řidičů, jak uvádí britský AutoExpress.

Otázky ohledně bezpečnosti dotykových obrazovek přitom nejsou žádnou novinkou a v budoucnu se pravděpodobně budou objevovat stále častěji. Automobilky se však drží svého a kromě neustálého přesouvání stále většího množství funkcí do infotainmentu ještě zvyšují počet obrazovek v autě.

Naštěstí ale existují i výjimky, jako je například Mazda. Její inženýři již dříve poukázali na možné problémy s dotykovým ovládáním, které odvádí pozornost řidiče a navíc může často vést k nechtěnému vybočení z jízdního pruhu.

Bezdotykové infotainmenty Mazdy a jejich ovládání přitom společně se systémy BMW patří dlouhodobě k nejlépe hodnoceným a popularitu si získaly i v našich testech.