Nahrazení špičkových šestiválců a větších motorů obecně elektrickou jednotkou bude v rámci třídy sportovních aut obzvlášť velmi smutná událost. Ačkoliv elektrická auta dokážou zrychlovat jako máloco, charakter spalovacích konkurentů jim přece jen chybí. Také proto jsou následující zprávy ve výsledku pozitivní. Týkají se totiž jedné z nejstarších a největších sportovních ikon.

Porsche 911 totiž bude podle představitelů německé automobilky posledním vozem v nabídce, které přejde na bezemisní pohon. Zákazníci si totiž zatím elektrickou alternativu v hojném počtu nepřejí. A navíc současné technologie jí ani nenahrávají. Akumulátory jsou pořád příliš velké a těžké, nacpat je do relativně kompaktního dvoudveřového sporťáku by tudíž bylo příliš náročné. A baterie by navíc zabila charakter 911, který Němci cizelují již téměř 60 let. Minimálně další dekádu nás proto tahle myšlenka může nechat v klidu. Tedy alespoň doufáme…

Naproti tomu jistému stupni elektrifikace se Porsche 911 zkrátka nevyhne. Automobilka už ostatně několik let testuje verzi s klasickým hybridem, která by se mohla představit již v roce 2025. Porsche tuhle variantu uvede v rámci modernizace současné řady 992. Na rozdíl od konvenčních aut tu však elektromotor nebude primárně kvůli úspoře emisí, ale hlavně jako dodatečný doping. Porsche totiž hybridní 911 plánuje postavit nad model Turbo S, v současnosti nejvýkonnější provedení modelové řady se 478 kilowatty a 800 Nm.

Jestliže Porsche 911 se plné elektrifikaci ještě zdatně brání, nejprodávanější porsche v podobě SUV Macan a naopak nejméně oblíbená řada 718 to mají se spalovacími motory sečtené. První na řadu přijde macan, jehož bezemisní varianta se ukáže co nevidět. Prodávat se bude souběžně se spalovací alternativou, jejíž konec je naplánován zhruba na rok 2025.

Praktický totožný průběh bude mít také život elektrického nástupce nejmenších modelů Boxster a Cayman, který se již pilně testuje. I v jeho případě dojde na simultánní prodej lokálně bezemisní novinky se spalovacím předchůdcem. A aby byl zážitek za volantem elektrických porsche alespoň trochu srovnatelný s konvenčními verzemi, vyvíjí automobilka speciální zvukový doprovod. O výsledku si ovšem budeme muset udělat obrázek sami.